जेल में बंद AAP के पूर्व मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर नहीं लड़ेंगे पंजाब विधानसभा चुनाव, किया बड़ा ऐलान
पूर्व कैबिनेट मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ( Laljit Singh Bhullar) को मार्च में अमृतसर में गगनदीप रंधावा के सुसाइड केस में गिरफ्तार किया गया था.
Published : November 10, 2026 at 1:17 PM IST
चंडीगढ़: वेयरहाउस डिस्ट्रिक्ट मैनेजर आत्महत्या मामले में जेल में बंद पंजाब के पूर्व कैबिनेट मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ( Laljit Singh Bhullar) ने पंजाब विधानसभा चुनाव 2027 नहीं लड़ने का ऐलान कर दिया है.
आम आदमी पार्टी (AAP) के पट्टी से विधायक के सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए किए गए इस ऐलान से राज्य में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है. लालजीत भुल्लर ने फेसबुक पोस्ट के जरिए चुनाव न लड़ने का ऐलान किया है.
भुल्लर ने पोस्ट में लिखा, "मैंने सुना है कि पट्टी इलाके के भाइयों और बहनों ने मुझसे पार्टी की तरफ से फिर से चुनाव लड़ने का आग्रह किया है. हालांकि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा. मैं पट्टी इलाके के सभी भाइयों और बहनों का दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और आपकी भावनाओं के आगे सिर झुकाता हूं. मैं आपके पैरों में सिर रखता हूं."
उन्होंने आगे कहा, "मैं अपनी बाकी जिंदगी पट्टी इलाके के सभी भाइयों और बहनों का कर्जदार रहूंगा. हर कदम पर मेरा साथ देने वाले सभी लोगों का दिल से शुक्रिया." उन्होंने आगे मीडिया से आग्रह किया है कि वे उनके फैसले के बारे में कुछ भी टिप्पणी न करें. क्योंकि यह उनका निजी फैसला है. ऐसे में इस मामले में कोई बहस नहीं होनी चाहिए.
भुल्लर को मार्च में अमृतसर में स्टेट वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन के डिस्ट्रिक्ट मैनेजर गगनदीप रंधावा के सुसाइड केस में गिरफ्तार किया गया था. सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें रंधावा को यह कहते हुए सुना गया था, "मैंने कैबिनेट मंत्री लालजीत भुल्लर के डर से सल्फास (एक पेस्टीसाइड) खा लिया है. अब मैं जिंदा नहीं रहूंगा."
इस घटना के बाद आम आदमी पार्टी के खिलाफ भारी हंगामा हुआ, जिसके कारण भुल्लर को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा. मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा था, "हमारी सरकार में कोई वीआईपी कल्चर नहीं है. एक मंत्री और एक आम नागरिक कानून के सामने बराबर हैं."
ये भी पढ़ें: 'चुटकुला सुनाते थे...सुबह 11 बजे उनके मुंह से शराब की बू आती थी', CM भगवंत मान पर राहुल गांधी का बड़ा आरोप