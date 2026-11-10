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जेल में बंद AAP के पूर्व मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर नहीं लड़ेंगे पंजाब विधानसभा चुनाव, किया बड़ा ऐलान

लालजीत सिंह भुल्लर, पंजाब के पूर्व मंत्री (फाइल फोटो) ( ETV Bharat )

चंडीगढ़: वेयरहाउस डिस्ट्रिक्ट मैनेजर आत्महत्या मामले में जेल में बंद पंजाब के पूर्व कैबिनेट मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ( Laljit Singh Bhullar) ने पंजाब विधानसभा चुनाव 2027 नहीं लड़ने का ऐलान कर दिया है.

आम आदमी पार्टी (AAP) के पट्टी से विधायक के सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए किए गए इस ऐलान से राज्य में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है. लालजीत भुल्लर ने फेसबुक पोस्ट के जरिए चुनाव न लड़ने का ऐलान किया है.