तमिलनाडु: CM विजय के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी मामले में पूर्व मंत्री राधाकृष्णन गिरफ्तार
डीएमके नेता ने करुणानिधि के जन्मदिन के मौके पर एक पब्लिक मीटिंग में मुख्यमंत्री विजय के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी.
Published : July 3, 2026 at 2:02 PM IST
थूथुकुडी: मद्रास हाईकोर्ट ने आज सुबह डीएमके विधायक अनीता राधाकृष्णन की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी. उन पर मुख्यमंत्री विजय के खिलाफ कथित तौर पर अपमानजनक टिप्पणी करने का केस दर्ज किया गया था. ऐसे में पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर कार्रवाई की है.
डीएमके की तरफ से 20 जून को तिरुचेंदूर के पास अट्टूर बागुटी में पूर्व मुख्यमंत्री करुणानिधि के जन्मदिन के मौके पर एक पब्लिक मीटिंग हुई. मीटिंग में तिरुचेंदूर सीट से डीएमके विधायक अनीता राधाकृष्णन ने मुख्यमंत्री विजय की कड़ी आलोचना करते हुए कहा था, 'मुख्यमंत्री विजय फिल्म इंडस्ट्री वाली सोच में हैं.' ऐसे में टीवीके के सिटी सेक्रेटरी सेल्वम ने विजय के खिलाफ एकतरफा और बदनाम करने वाले तरीके से बात करने के लिए अट्टूर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई.
इस शिकायत के आधार पर अट्टूर पुलिस ने विधायक अनीता राधाकृष्णन के खिलाफ केस दर्ज किया. अनीता राधाकृष्णन ने मद्रास हाई कोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल के लिए एक पिटीशन दायर की थी क्योंकि पुलिस इस मामले में उन्हें कभी भी गिरफ्तार कर सकती थी.
इसमें उन्होंने कहा कि उन्होंने एक विपक्षी विधायक के तौर पर जनता की नाराजगी और रूलिंग पार्टी के कामों के विरोध के बारे में बात की थी, और उनके पॉलिटिकल विचारों को सीरियसली लेने के बजाय, पॉलिटिकल वजहों से उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया था.
यह केस आज जज जी.के. इलैंडिरियन के सामने सुनवाई के लिए आया. उस समय उनकी तरफ से पेश सीनियर वकील अनीता राधाकृष्णन ने दलील दी, 'पुलिस ने केस दर्ज करने के लिए अपनी पावर का गलत इस्तेमाल किया. उन्होंने सिर्फ सरकार की एडमिनिस्ट्रेटिव कमियों के बारे में बात की है. उन्होंने किसी का पर्सनली जिक्र नहीं किया. चूंकि डिफेमेशन केस फाइल करने का कोई बेसिस नहीं है, इसलिए केस कैंसल कर देना चाहिए.'
पुलिस की तरफ से पेश हुए वकील ने कहा, 'जो व्यक्ति 7 बार विधायक और मंत्री रह चुका है, उसे पब्लिक में बोलना नहीं आता. किसी वेलफेयर फंक्शन में इस बारे में बोलने की कोई जरूरत नहीं है. मानहानि की धारा के तहत कार्रवाई करने के लिए काफ़ी कारण हैं.'
केस की सुनवाई करने वाले जज ने कहा, 'विधानसभा के सदस्य को पता होना चाहिए कि वह किस बारे में बात कर रहा है और बोलना चाहिए. क्या वह इसके लिए मुख्यमंत्री को बदनाम कर सकता है? उसे किसी भी मुख्यमंत्री को बदनाम नहीं करना चाहिए.'
अनीता राधाकृष्णन कोई आम इंसान नहीं हैं. वह विधानसभा की चुनी हुई सदस्य हैं. उन्हें सही योग्यता के साथ पब्लिक में बोलना चाहिए, और कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी. इस स्थिति में पुलिस ने अनीता राधाकृष्णन को गिरफ्तार कर लिया है, जो थूथुकुडी में अथुर टाउन पंचायत ऑफिस का इंस्पेक्शन करने गई थी.