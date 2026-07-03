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तमिलनाडु: CM विजय के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी मामले में पूर्व मंत्री राधाकृष्णन गिरफ्तार

तमिलनाडु के सीएम विजय के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी मामले में पूर्व मंत्री राधाकृष्णन गिरफ्तार ( ETV Bharat )

थूथुकुडी: मद्रास हाईकोर्ट ने आज सुबह डीएमके विधायक अनीता राधाकृष्णन की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी. उन पर मुख्यमंत्री विजय के खिलाफ कथित तौर पर अपमानजनक टिप्पणी करने का केस दर्ज किया गया था. ऐसे में पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर कार्रवाई की है. डीएमके की तरफ से 20 जून को तिरुचेंदूर के पास अट्टूर बागुटी में पूर्व मुख्यमंत्री करुणानिधि के जन्मदिन के मौके पर एक पब्लिक मीटिंग हुई. मीटिंग में तिरुचेंदूर सीट से डीएमके विधायक अनीता राधाकृष्णन ने मुख्यमंत्री विजय की कड़ी आलोचना करते हुए कहा था, 'मुख्यमंत्री विजय फिल्म इंडस्ट्री वाली सोच में हैं.' ऐसे में टीवीके के सिटी सेक्रेटरी सेल्वम ने विजय के खिलाफ एकतरफा और बदनाम करने वाले तरीके से बात करने के लिए अट्टूर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई. इस शिकायत के आधार पर अट्टूर पुलिस ने विधायक अनीता राधाकृष्णन के खिलाफ केस दर्ज किया. अनीता राधाकृष्णन ने मद्रास हाई कोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल के लिए एक पिटीशन दायर की थी क्योंकि पुलिस इस मामले में उन्हें कभी भी गिरफ्तार कर सकती थी. इसमें उन्होंने कहा कि उन्होंने एक विपक्षी विधायक के तौर पर जनता की नाराजगी और रूलिंग पार्टी के कामों के विरोध के बारे में बात की थी, और उनके पॉलिटिकल विचारों को सीरियसली लेने के बजाय, पॉलिटिकल वजहों से उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया था.