ETV Bharat / bharat

लीलावती अस्पताल घोटाला मामले में परमबीर सिंह की जांच की जाए : अनिल देशमुख

मुंबई: महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ने मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह पर गंभीर आरोप लगाए हैं और मुंबई के लीलावती अस्पताल में हुए घोटाले के मामले की पूरी जांच की मांग की है. अनिल देशमुख ने शुक्रवार को मीडिया से बातचीत में कहा, "जब मैं गृह मंत्री था, तो परमबीर सिंह ने झूठे आरोप लगाकर मुझे बदनाम करने की साजिश रची थी.

अब उनका भ्रष्टाचार एक के बाद एक सामने आ रहा है और मुंबई के मशहूर लीलावती अस्पताल के प्रशासन द्वारा उन्हें अपमानजनक तरीके से पद से हटाने के बाद उनका असली चरित्र जनता के सामने आ गया है. देशमुख ने आलोचना करते हुए कहा कि उनके पापों का घड़ा अब भर चुका है.

उन्होंने कहा कि लीलावती अस्पताल के ट्रस्टियों और डॉक्टरों ने परमबीर सिंह पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उसने प्रमोशन के लिए अस्पताल के कई डॉक्टरों से करीब 25-25 लाख रुपये की रिश्वत मांगी थी और इसे वसूलने के लिए उसने एक इंडस्ट्री भी शुरू कर दी थी.

अनिल देशमुख ने कहा, "इन घोटालों और गलत व्यवहार की शिकायतों के कारण, अस्पताल प्रशासन ने उन्हें उनके पद से हटाने का फैसला किया." अनिल देशमुख ने यह भी कहा कि "जब मैं गृह मंत्री था, तो परमबीर सिंह उद्योगपति मुकेश अंबानी के एंटीलिया घर के बाहर बम मिलने की घटना में सरकार को गुमराह कर रहे थे. जांच में शक होने पर जांच उनके हाथ से लेकर आतंकवाद विरोधी दस्ता को सौंप दी गई थी."