लीलावती अस्पताल घोटाला मामले में परमबीर सिंह की जांच की जाए : अनिल देशमुख

मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह पर गंभीर आरोप लगाने के साथ ही पूर्व मंत्री अनिल देशमुख ने जांच की मांग की है.

Former Maharashtra Home Minister Anil Deshmukh
महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : February 13, 2026 at 3:48 PM IST

3 Min Read
मुंबई: महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ने मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह पर गंभीर आरोप लगाए हैं और मुंबई के लीलावती अस्पताल में हुए घोटाले के मामले की पूरी जांच की मांग की है. अनिल देशमुख ने शुक्रवार को मीडिया से बातचीत में कहा, "जब मैं गृह मंत्री था, तो परमबीर सिंह ने झूठे आरोप लगाकर मुझे बदनाम करने की साजिश रची थी.

अब उनका भ्रष्टाचार एक के बाद एक सामने आ रहा है और मुंबई के मशहूर लीलावती अस्पताल के प्रशासन द्वारा उन्हें अपमानजनक तरीके से पद से हटाने के बाद उनका असली चरित्र जनता के सामने आ गया है. देशमुख ने आलोचना करते हुए कहा कि उनके पापों का घड़ा अब भर चुका है.

उन्होंने कहा कि लीलावती अस्पताल के ट्रस्टियों और डॉक्टरों ने परमबीर सिंह पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उसने प्रमोशन के लिए अस्पताल के कई डॉक्टरों से करीब 25-25 लाख रुपये की रिश्वत मांगी थी और इसे वसूलने के लिए उसने एक इंडस्ट्री भी शुरू कर दी थी.

अनिल देशमुख ने कहा, "इन घोटालों और गलत व्यवहार की शिकायतों के कारण, अस्पताल प्रशासन ने उन्हें उनके पद से हटाने का फैसला किया." अनिल देशमुख ने यह भी कहा कि "जब मैं गृह मंत्री था, तो परमबीर सिंह उद्योगपति मुकेश अंबानी के एंटीलिया घर के बाहर बम मिलने की घटना में सरकार को गुमराह कर रहे थे. जांच में शक होने पर जांच उनके हाथ से लेकर आतंकवाद विरोधी दस्ता को सौंप दी गई थी."

उन्होंने यह भी कहा, "इसके अलावा, एटीएस की जांच में गंभीर संकेत मिले हैं कि परमबीर सिंह इस पूरे मामले का मुख्य मास्टरमाइंड था." इसके साथ ही, "इस घटना के बाद परमबीर सिंह का ट्रांसफर कम महत्वपूर्ण पद पर कर दिया गया और बाद में उन्हें सरकारी नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया."

इस कार्रवाई से बचने के लिए उन्होंने मुझ पर 100 करोड़ रुपये वसूलने का झूठा आरोप लगाया. हालांकि, इन आरोपों के बाद मैंने खुद जांच की मांग की. एक रिटायर्ड हाई कोर्ट जज की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई थी; लेकिन, बार-बार बुलाने के बावजूद परमबीर सिंह पेश नहीं हुए.

गिरफ्तारी के डर से वह फरार हो गया और बाद में अपने वकील के जरिए एक हलफनामा जमा किया और माना कि मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं है. अब लीलावती अस्पताल की गतिविधियों के कारण उनकी भ्रष्ट और आपराधिक प्रवृत्ति फिर से उजागर हो गई है. अनिल देशमुख ने मांग की है, "इसलिए इस पूरे मामले की पूरी और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए."

