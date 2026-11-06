'असली खतरा AI का बुद्धिमान होना नहीं, इंसान का गैर-जिम्मेदार होना है...' पूर्व विदेश मंत्रालय अधिकारी की दो टूक
विदेश मंत्रालय के पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम के पूर्व मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी गोलोक कुमार सिमली से ईटीवी भारत संवाददाता गौतम देबरॉय ने खास बातचीत की.
Published : November 6, 2026 at 5:46 PM IST
नई दिल्ली: विदेश मंत्रालय (MEA) के पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम के पूर्व मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी (CTO) गोलोक कुमार सिमली ने कहा है कि भारत को एक समावेशी (सबको साथ लेकर चलने वाले), नैतिक और टिकाऊ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) इकोसिस्टम विकसित करना चाहिए, जो मानवीय मूल्यों और पर्यावरण की रक्षा करते हुए ग्रामीण व शहरी अंतर को पाट सके.
प्रौद्योगिकी क्षेत्र में तीन दशकों से अधिक के अपने अनुभव के आधार पर, सिमली ने इस बात पर जोर दिया कि एआई समाधानों को वैश्विक मॉडलों की केवल नकल करने के बजाय भारत की अनूठी जनसांख्यिकीय, भौगोलिक, आर्थिक और डिजिटल साक्षरता की चुनौतियों का समाधान करना चाहिए.
ईटीवी भारत के गौतम देबरॉय के साथ एक विशेष साक्षात्कार में, सिमली ने स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, शासन, आर्थिक विकास और साइबर सुरक्षा में एआई की संभावनाओं पर प्रकाश डाला. इसके साथ ही, उन्होंने डीपफेक, भ्रामक जानकारियों, गोपनीयता के उल्लंघन, एल्गोरिथम के पक्षपात और मशीनों पर अत्यधिक निर्भरता के प्रति आगाह भी किया. पेश है बातचीत के प्रमुख अंश...
सवाल: भारत अपनी अनोखी चुनौतियों के अनुकूल एक समावेशी, नैतिक और वैश्विक स्तर पर जुड़ी एआई प्रणाली कैसे विकसित कर सकता है?
जवाब: जब मैं झारखंड के एक छोटे से गांव में बीते अपने बचपन के दिनों को याद करता हूं और उसके बाद के अपने सफर पर गौर करता हूं, तो मैं अक्सर उन चुनौतियों और अवसरों को समझने की कोशिश करता हूं जिन्होंने मेरी सोच को आकार दिया. आप सोच रहे होंगे कि एक छोटे से गांव में भला क्या अवसर हो सकते थे?
वहां ताजी हवा, साफ पर्यावरण, सेहतमंद धूप, साफ चांद और अनगिनत तारों से चमकता आसमान, संयुक्त परिवार का प्यार और सबसे बढ़कर, एक तनावमुक्त दिमाग जैसे सीधे-सरल लेकिन अनमोल सुख मौजूद थे. ये यादें मुझे इस बात पर गहराई से सोचने के लिए मजबूर करती हैं कि हम मानवीय मूल्यों और एआई जैसी उभरती तकनीकों के बीच सही संतुलन कैसे बना सकते हैं, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि तकनीकी प्रगति समाज, मानवता और बड़े पैमाने पर जनता व दुनिया की भलाई के अनुकूल बनी रहे.
हमारी जमीनी हकीकत अलग-अलग जनसांख्यिकी, भूगोल, साक्षरता व डिजिटल साक्षरता के स्तर, शिक्षा व्यवस्था, आर्थिक स्थिति और ग्रामीण व शहरी अंतर जैसे कई कारकों से तय होती है. मेरी नजर में, जो तकनीक सीमित है, जो आपस में मिलकर काम नहीं कर सकती, जो सिर्फ किसी खास कंपनी तक केंद्रित है, जो गैर-मानकीकृत है, या जिसमें नैतिक मूल्यों, वैश्विक नियमों और सही नियंत्रण का अभाव है, वह अभी 'आधी-अधूरी' है और जनता के उपयोग के लिए तैयार नहीं है. तकनीकी प्रगति की असली पहचान केवल इसमें नहीं है कि तकनीक क्या हासिल कर सकती है, बल्कि इसमें है कि वह कितनी जिम्मेदारी, समावेशी और समान रूप से मानवता की सेवा करती है.
सवाल: जिम्मेदारी और नैतिक तौर-तरीकों को सुनिश्चित करते हुए AI किस प्रकार समावेशी विकास को गति दे सकता है और स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, शासन, सार्वजनिक सेवाओं तथा राष्ट्रीय सुरक्षा में बड़ा बदलाव ला सकता है?
जवाब: टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में तीन दशकों से अधिक के अपने अनुभव के आधार पर, जिसमें मैंने निजी क्षेत्र, सार्वजनिक उपक्रमों (PSUs), बैंकिंग और फाइनेंस, आरबीआई (RBI) तथा केंद्र व राज्य सरकारों जैसे विविध क्षेत्रों में काम किया है, मुझे तकनीक के एक अद्भुत सफर को करीब से देखने का अवसर मिला है. मैंने मैन्युअल प्रक्रियाओं से लेकर डिजिटलीकरण, एकीकरण, ऑटोमेशन, हाइपर-ऑटोमेशन, इंटेलिजेंट ऑटोमेशन और अब स्वायत्तता तक के विकास को देखा है.
इस सफर ने मेरे इस विश्वास को और मजबूत किया है कि AI मानवता द्वारा बनाई गई अब तक की सबसे क्रांतिकारी तकनीकों में से एक है. बिजली, इंटरनेट या औद्योगिक ऑटोमेशन की ही तरह, इसका असली प्रभाव इस बात पर निर्भर करेगा कि हम इसकी क्षमता का कितना समझदारी, जिम्मेदारी और नैतिकता के साथ इस्तेमाल करते हैं.
मेरे विचार से, एआई के पास कई क्षेत्रों में असाधारण अवसरों के रास्ते खोलने की क्षमता है- जैसे नए आविष्कारों को रफ्तार देकर, उत्पादकता बढ़ाकर और नए बिजनेस मॉडल तैयार करके 'आर्थिक विकास' करना; व्यक्तिगत सेवाओं, बेहतर बीमारी की जांच और व्यापक पहुंच के माध्यम से 'स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा' में सुधार लाना; इंसानी दिमाग, रचनात्मकता और निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाकर 'मानव सशक्तिकरण' करना; कार्यकुशलता, पारदर्शिता, विश्वास और नागरिकों के अनुभव को बेहतर बनाकर 'शासन और सार्वजनिक सेवाओं' को दुरुस्त करना; तथा खतरों की पहचान, धोखाधड़ी की रोकथाम और पहले से भांप लेने वाली साइबर सुरक्षा को मजबूत करके 'सुरक्षा और लचीलापन' प्रदान करना.
सवाल: भारत यह कैसे सुनिश्चित कर सकता है कि AI का विकास मानव-केंद्रित, सुरक्षित, नैतिक और पर्यावरण के अनुकूल बना रहे?
जवाब: हमें प्रकृति के साथ तालमेल बिठाते हुए तकनीक का एक टिकाऊ समाधान खोजना होगा, जो मानव-केंद्रित एआई, शुरुआत से ही सुरक्षा-आधारित डिजाइन, भरोसेमंद शासन, मानव कल्याण, पर्यावरण की देखभाल और एक जिम्मेदार नवाचार पर आधारित हो.
एआई को इंसानी क्षमताओं को बढ़ाना चाहिए, न कि इंसान की गरिमा को कम करना चाहिए. तकनीकी प्रगति के केंद्र में हमेशा इंसानी सूझबूझ, सहानुभूति और जवाबदेही बनी रहनी चाहिए. सुरक्षा, गोपनीयता और मजबूती को एआई के बनने की शुरुआत से ही उसके ढांचे में शामिल किया जाना चाहिए, न कि इस पर बाद में विचार किया जाए. डिजिटल दुनिया से जुड़े रहने के साथ-साथ मानसिक शांति, रचनात्मकता, शारीरिक गतिविधियों, तकनीक से दूरी बनाने की आजादी, बाहरी दुनिया के अनुभवों और प्रकृति के साथ जुड़ाव को भी उतना ही महत्व दिया जाना चाहिए.
सवाल: जिम्मेदारी और टिकाऊ प्रगति सुनिश्चित करते हुए एआई किस प्रकार मानवता और इस धरती के जीवन को बेहतर बना सकता है?
जवाब: मैं अक्सर इस बात पर विचार करता हूं कि असली खतरा यह नहीं है कि एआई बुद्धिमान हो जाएगा, बल्कि खतरा यह है कि इंसान उस बुद्धिमत्ता को संभालने के लिए पर्याप्त रूप से जिम्मेदार न बन पाए. इसलिए, हमें न तो आंख मूंदकर एआई को अपनाना चाहिए और न ही इसके विकास से डरना चाहिए. जैसे-जैसे मानवता एआई-संचालित भविष्य की ओर बढ़ रही है, हमें ठहरकर खुद से एक बुनियादी सवाल पूछना चाहिए - क्या हम दुनिया को सिर्फ अधिक बुद्धिमान बना रहे हैं, या हम इसे रहने के लिए एक बेहतर जगह बना रहे हैं?
जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, एआई उत्पादकता, ऑटोमेशन, इंटेलिजेंस, स्वायत्तता और सुविधा के मामले में अभूतपूर्व प्रगति का वादा करता है. हालांकि, मेरी नजर में प्रगति को केवल कंप्यूटर की ताकत, आर्थिक विकास, तेज सेवाओं या तकनीकी आविष्कारों से नहीं मापा जा सकता. हमें प्राकृतिक बुद्धिमत्ता की रक्षा के लिए एआई का इस्तेमाल करना होगा, पर्यावरणीय संतुलन को बनाए रखते हुए तकनीकी नवाचार को आगे बढ़ाना होगा, और ऑटोमेशन का उपयोग लोगों को मशीनों के साथ समय बिताने के बजाय जीवन का अनुभव करने के लिए अधिक समय देने में करना होगा.
आखिरकार, एआई की सफलता का असली पैमाना यह नहीं होना चाहिए कि हमने अपने जीवन में कितनी तकनीक शामिल की है, बल्कि यह होना चाहिए कि हमने मानवता और इस धरती के लिए जीवन को कितना बेहतर बनाया है. मेरा दृढ़ दृष्टिकोण एक ऐसा भविष्य बनाने का है जहां एआई स्मार्ट बने, शहर अधिक साफ हों, प्रकृति अधिक स्वस्थ हो, और गांव, दूर-दराज के इलाके व पिछड़े क्षेत्र तकनीकी प्रगति के समान भागीदार बनें, जिससे इंसानी दिमाग को और अधिक मानसिक शांति मिल सके.
आइए हम एक ऐसे एआई-संचालित भारत की कल्पना करें जो नवाचार में दुनिया का नेतृत्व करे, हर गांव और नागरिक को सशक्त बनाए, नए अवसर पैदा करे, शहरी-ग्रामीण अंतर को पाटे, प्रकृति की रक्षा करे, और समावेशी, टिकाऊ व जिम्मेदार तकनीकी प्रगति का एक वैश्विक पैमाना स्थापित करे - 'भारत की सोचें, मानवता के लिए नया करें, दुनिया पर प्रभाव छोड़ें'.
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