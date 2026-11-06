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'असली खतरा AI का बुद्धिमान होना नहीं, इंसान का गैर-जिम्मेदार होना है...' पूर्व विदेश मंत्रालय अधिकारी की दो टूक

गोलोक कुमार सिमली. ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: विदेश मंत्रालय (MEA) के पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम के पूर्व मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी (CTO) गोलोक कुमार सिमली ने कहा है कि भारत को एक समावेशी (सबको साथ लेकर चलने वाले), नैतिक और टिकाऊ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) इकोसिस्टम विकसित करना चाहिए, जो मानवीय मूल्यों और पर्यावरण की रक्षा करते हुए ग्रामीण व शहरी अंतर को पाट सके.

प्रौद्योगिकी क्षेत्र में तीन दशकों से अधिक के अपने अनुभव के आधार पर, सिमली ने इस बात पर जोर दिया कि एआई समाधानों को वैश्विक मॉडलों की केवल नकल करने के बजाय भारत की अनूठी जनसांख्यिकीय, भौगोलिक, आर्थिक और डिजिटल साक्षरता की चुनौतियों का समाधान करना चाहिए.