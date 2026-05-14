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तेलंगाना: पूर्व माओवादी नेता देवजी ने दी इंटरमीडिएट की परीक्षा

देवजी एनआई के लिए मोस्ट वांटेड था. उस पर तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में 1 करोड़ रुपये का इनाम था.

Former Maoist leader wrote exam
तेलंगाना के पूर्व माओवादी नेता देवजी ने इंटरमीडिएट की परीक्षा दी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 14, 2026 at 2:03 PM IST

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कोरुटला: पूर्व माओवादी नेता थिपिरी तिरुपति एलियास देवजी (62) ने बुधवार को जगतियाल जिले के कोरुटला शहर में एक प्राइवेट जूनियर कॉलेज के इंटरमीडिएट एडवांस्ड सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन सेंटर पर इंटरमीडिएट सेकंड ईयर तेलुगु का एग्जाम दिया.

कोरुटला के थिपिरी तिरुपति ने 1980-82 में कोरुटला गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज से इंटरमीडिएट (MPC) की पढ़ाई की थी. वह रेडिकल स्टूडेंट यूनियन की विचारधारा से आकर्षित हुआ और उससे जुड़ गया. इसी क्रम में इंटरमीडिएट सेकंड ईयर तेलुगु एग्जाम का बॉयकॉट किया, लेकिन दूसरे एग्जाम पास करने के बावजूद वह इंटरमीडिएट पास नहीं कर पाया.

बाद में 1984 में उसकी पढ़ाई रुक गई जब वह छिपा था. पता चला है कि देवजी ने इसी साल 22 फरवरी को सरेंडर किया. वह बोर्ड से इंटरमीडिएट पूरा करने की स्पेशल परमिशन मिली और चल रहे इंटरमीडिएट एडवांस्ड सप्लीमेंट्री एग्जाम में शामिल हुआ. उसने कहा कि इंटरमीडिएट के बाद वह लॉ की पढ़ाई करेगा और गरीबों की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए काम करेगा.

जगतियाल जिले के कोरुतला के रहने वाला टिप्पिरी तिरुपति उर्फ ​​देवजी इंटरमीडिएट तक पढ़ाई करने के बाद 1980 के दशक की पीपुल्स वॉर एक्टिविटीज की तरफ अट्रैक्ट हो गया. उस समय जगतियाल जययात्रा के साथ उत्तरी तेलंगाना में शुरू हुए मूवमेंट की वजह से वह छिप गया. उसने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी और रेडिकल स्टूडेंट्स यूनियन की आइडियोलॉजी की तरफ अट्रैक्ट हो गया. बाद में टिप्पिरी तिरुपति मूवमेंट में शामिल हो गया.

देवजी के कई नामों से पहचान

हिंदी, तेलुगु और गोंडी बोलने वाले टिप्पिरी तिरुपति पार्टी में देवजी, संजीव, सुदर्शन और कुम्मुदादा के नाम से जाना जाता था. गढ़चिरौली में यूनिट मेंबर के तौर पर पार्टी में शामिल हुए देवजी ने बाद में एरिया और डिविजनल कमांडर के तौर पर अलग-अलग पोस्ट पर काम किया. उन्होंने दंडकारण्यम एरिया में अहम जिम्मेदारियां संभाली. 2001 में उन्होंने माओवादी पार्टी की सेंट्रल कमेटी और सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के इंचार्ज के तौर पर भी काम किया था. देवजी ने सेंट्रल रीजनल ब्यूरो (CRB) को गाइड किया. वह पोलित ब्यूरो के मेंबर भी था.

अलीपीरी घटना में अहम भूमिका

पुलिस रिकॉर्ड बताते हैं कि देवजी ने 2003 में तिरुपति के अलीपीरी में उस समय के आंध्र प्रदेश चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू पर हुए हमले में अहम भूमिका निभाई थी. रिकॉर्ड यह भी बताते हैं कि देवजी ने 2010 के दंतेवाड़ा हमले में अहम भूमिका निभाई थी जिसमें 74 सीआरपीएफ जवान मारे गए थे. देवजी एनआई (नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी) के लिए मोस्ट वांटेड था.

उसपर तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में 1 करोड़ रुपये तक का इनाम था. केंद्र सरकार के ऑपरेशन कगार के असर से माओवादी पार्टी में उथल-पुथल मच गई थी. इससे माओवादियों के लिए बचना मुश्किल हो गया था. पार्टी ने नंबाला केशव राव जैसे कई टॉप लीडर मारे गए. इसके साथ ही माओवादी टॉप लीडर देवजी कुछ दिन पहले मेनस्ट्रीम में शामिल हो गए. हाल ही में वह फिर से खबरों में था जब वह अपने इंटरमीडिएट के एग्जाम देने के लिए एग्जाम सेंटर गया.

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