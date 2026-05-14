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तेलंगाना: पूर्व माओवादी नेता देवजी ने दी इंटरमीडिएट की परीक्षा

तेलंगाना के पूर्व माओवादी नेता देवजी ने इंटरमीडिएट की परीक्षा दी ( ETV Bharat )

कोरुटला: पूर्व माओवादी नेता थिपिरी तिरुपति एलियास देवजी (62) ने बुधवार को जगतियाल जिले के कोरुटला शहर में एक प्राइवेट जूनियर कॉलेज के इंटरमीडिएट एडवांस्ड सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन सेंटर पर इंटरमीडिएट सेकंड ईयर तेलुगु का एग्जाम दिया. कोरुटला के थिपिरी तिरुपति ने 1980-82 में कोरुटला गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज से इंटरमीडिएट (MPC) की पढ़ाई की थी. वह रेडिकल स्टूडेंट यूनियन की विचारधारा से आकर्षित हुआ और उससे जुड़ गया. इसी क्रम में इंटरमीडिएट सेकंड ईयर तेलुगु एग्जाम का बॉयकॉट किया, लेकिन दूसरे एग्जाम पास करने के बावजूद वह इंटरमीडिएट पास नहीं कर पाया. बाद में 1984 में उसकी पढ़ाई रुक गई जब वह छिपा था. पता चला है कि देवजी ने इसी साल 22 फरवरी को सरेंडर किया. वह बोर्ड से इंटरमीडिएट पूरा करने की स्पेशल परमिशन मिली और चल रहे इंटरमीडिएट एडवांस्ड सप्लीमेंट्री एग्जाम में शामिल हुआ. उसने कहा कि इंटरमीडिएट के बाद वह लॉ की पढ़ाई करेगा और गरीबों की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए काम करेगा. जगतियाल जिले के कोरुतला के रहने वाला टिप्पिरी तिरुपति उर्फ ​​देवजी इंटरमीडिएट तक पढ़ाई करने के बाद 1980 के दशक की पीपुल्स वॉर एक्टिविटीज की तरफ अट्रैक्ट हो गया. उस समय जगतियाल जययात्रा के साथ उत्तरी तेलंगाना में शुरू हुए मूवमेंट की वजह से वह छिप गया. उसने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी और रेडिकल स्टूडेंट्स यूनियन की आइडियोलॉजी की तरफ अट्रैक्ट हो गया. बाद में टिप्पिरी तिरुपति मूवमेंट में शामिल हो गया. देवजी के कई नामों से पहचान