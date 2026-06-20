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शिवसेना सांसद के पिता 'पवनराजे निंबालकर' की हत्या का मामला: महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री पद्मसिंह पाटिल समेत आठ आरोपी बरी

20 साल पुराने इस हाई-प्रोफाइल मामले में सीबीआई अदालत में पुख्ता सबूत पेश नहीं कर सकी, जिससे पीड़ित परिवार को बड़ा झटका लगा है.

Padamsinh Patil acquitted
सत्र न्यायालय. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 20, 2026 at 5:32 PM IST

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मुंबईः महाराष्ट्र की राजनीति को हिलाकर रख देने वाले बहुचर्चित पवनराजे निंबालकर हत्याकांड में 20 साल बाद शनिवार 20 जून को अदालत का बड़ा फैसला आया. मुंबई की विशेष सीबीआई (CBI) अदालत ने पुख्ता सबूतों के अभाव में राज्य के पूर्व मंत्री और धाराशिव के पूर्व सांसद पद्मसिंह पाटिल, सतीश मंडाडे, मोहन शुक्ला, शशिकांत कुलकर्णी, कैलाश यादव, दिनेश तिवारी, पिंटू सिंह और छोटे पांडे को बरी कर दिया है.

धाराशिव के सांसद ओमराजे निंबालकर के पिता पवनराजे निंबालकर और उनके ड्राइवर समद काजी की 3 जून 2006 को कलंबोली में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. इस सनसनीखेज हत्या मामले में महाराष्ट्र के कद्दावर नेता रहे पद्मसिंह पाटिल पर आरोप लगा कि उन्होंने राजनीतिक और व्यावसायिक दुश्मनी के चलते 25 लाख रुपये की सुपारी देकर अपने ही रिश्तेदार पवनराजे का मर्डर करवाया था.

अदालत की कार्यावाही के दौरान मृत पवनराजे निंबालकर के सांसद बेटे ओमराजे निंबालकर और जयराजे निंबालकर के अलावा उनकी पत्नी आनंदीदेवी निंबालकर कोर्ट में मौजूद थे. पवनराजे के मृत ड्राइवर समद काजी की पत्नी और बेटे भी वहां मौजूद थे. मामले के मुख्य आरोपी और पूर्व मंत्री पद्मसिंह पाटिल (उम्र 86 वर्ष) अपनी ढलती उम्र और खराब स्वास्थ्य के कारण एम्बुलेंस से कोर्ट पहुंचे थे. अन्य आरोपी भी अदालत में हाजिर थे.

Padamsinh Patil acquitted
कोर्ट के बाहर तैनात पुलिसकर्मी. (ETV Bharat)

क्या था मामला?

3 जून 2006 को कांग्रेस नेता पवनराजे निंबालकर और उनके ड्राइवर समद काजी की नवी मुंबई के कलंबोली के पास एक्सप्रेसवे पर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. जांच एजेंसियों का दावा था कि सहकारी चीनी मिल विवाद और राजनीतिक वर्चस्व की वजह से पद्मसिंह पाटिल ने इस हत्या की साजिश रची थी. इस मामले की गवाही के दौरान प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे समेत 128 गवाहों के बयान दर्ज किए गए थे.

क्यों बरी हुए आरोपी?

विशेष सीबीआई अदालत के न्यायाधीश सत्यनारायण नवंदर ने फैसला सुनाते हुए साफ किया कि अभियोजन पक्ष साजिश की कड़ी को साबित करने में नाकाम रहा। कोर्ट ने कहा कि इस मामले का मुख्य सरकारी गवाह पारसमल जैन पूरी तरह भरोसेमंद साबित नहीं हुआ. वारदात में इस्तेमाल की गई गाड़ी की जानकारी और कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स में भारी विसंगतियां पाई गईं. आरोपियों के खिलाफ लगे आरोपों को 'संदेह से परे' साबित करने के लिए पर्याप्त तकनीकी और दस्तावेजी सबूत नहीं थे.

पीड़ित परिवार को लगा बड़ा झटका

अदालत का फैसला आते ही पवनराजे निंबालकर के बेटे और शिवसेना (UBT) के सांसद ओमराजे निंबालकर भावुक हो गए और कोर्ट रूम से बाहर निकल गए. मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा, "यह न्याय व्यवस्था का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है. जब खुद अदालत मान रही है कि हत्या राजनीतिक दुश्मनी की वजह से हुई, तो फिर मेरे पिता का मर्डर किसने किया? पुलिस और व्यवस्था के भारी दबाव के कारण यह हुआ है. हम न्याय के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे." सूत्रों के मुताबिक, इस फैसले के तुरंत बाद केंद्रीय जांच एजेंसी इस आदेश को चुनौती देने के लिए हाई कोर्ट में अपील करने की तैयारी कर रही है.

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PAWANRAJE NIMBALKAR CASE VERDICT
पवनराजे निंबालकर केस का फैसला
MAHARASHTRA POLITICAL MURDER CASE
महाराष्ट्र पद्मसिंह पाटिल बरी
PADAMSINH PATIL ACQUITTED

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