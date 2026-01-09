ETV Bharat / bharat

'रोज खाओ मटन और दबाओ भाजपा का बटन': महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री की मतदाताओं से अनोखी अपील

अशोक चव्हाण के बयान ने नांदेड़-वाघाला नगर निगम के चुनावी रण में एक नया विवाद और रोमांच पैदा कर दिया है.

Ashok Chavan
सांकेतिक तस्वीर. (File)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 9, 2026 at 3:49 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नांदेड़ (महाराष्ट्र): नांदेड़ नगर निगम चुनाव 2026 के लिए सियासी पारा अपने चरम पर है. इस चुनावी जंग में अब 'मटन के दावत' की एंट्री हो गई है. भाजपा के दिग्गज नेता और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण ने एक चुनावी रैली में मतदाताओं को संबोधित करते हुए बेहद हैरान करने वाला और दिलचस्प बयान दिया है. पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण के इस अजीबोगरीब बयान की राजनीतिक हलकों में व्यापक चर्चा हो रही है.

क्या है मामला

नगर निगम चुनाव 2026 के प्रचार के दौरान राजनीतिक दिग्गज अपने दिलचस्प बयानों को लेकर सुर्खियों में है. पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता अशोक चव्हाण ने भी इसी कड़ी में एक नया बयान जोड़ दिया है. नांदेड़-वाघाला नगर निगम चुनाव के प्रचार के दौरान तरोडा में एक रैली को संबोधित करते हुए अशोक चव्हाण ने मतदाताओं से कहा, "रोज खाओ मटन और दबाओ भाजपा का बटन."

Ashok Chavan
रैली को संबोधित करते पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण. (ETV Bharat)

क्यों दी यह सलाह

पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण, राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले और अन्य नेता भाजपा उम्मीदवारों के प्रचार के लिए तरोडा की रैली में मौजूद थे. अपने भाषण के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण ने कहा, "अब विपक्षी आपके पास आएंगे, वे आपको तरह-तरह के लालच देंगे. वे आपको दावतें देंगे. आप उन दावतों में खाइए, रोज मटन खाइए, मैं तो यहां तक कहूंगा कि रोज मटन खाइए और भाजपा का बटन दबाइए."

चव्हाण का यह 'मटन वाला मंत्र' राजनीतिक गलियारों तक चर्चा का विषय बन गया है, जिसने नांदेड़-वाघाला नगर निगम के चुनावी रण में एक नया विवाद और रोमांच पैदा कर दिया है.

नांदेड़-वाघाला नगर निगम चुनाव

नांदेड़-वाघाला नगर निगम चुनाव में 20 वार्डों की 81 सीटों के लिए 491 उम्मीदवार मैदान में हैं. इस चुनाव में लगभग 5,01,799 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे. भाजपा, शिवसेना, शिवसेना (यूबीटी), राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस, एमआईएम, वंचित बहुजन अघाड़ी के साथ-साथ कई निर्दलीय उम्मीदवार भी चुनावी मैदान में हैं. राजनीतिक जानकारों की मानें तो नांदेड़-वाघाला नगर निगम चुनाव में कड़ा मुकाबला है.

इसे भी पढ़ेंः

TAGGED:

नांदेड़ नगर निगम चुनाव 2026
EAT MUTTON AND VOTE BJP
महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव
मटन खाओ भाजपा को वोट दो
ASHOK CHAVAN

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.