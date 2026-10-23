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विपक्ष बनाम ज्ञानेश कुमार: कैसे हटाए जा सकते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त? संविधान विशेषज्ञ से समझें पूरी प्रक्रिया

राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, नेहा बोरा और अन्य सोमवार, 12 अक्टूबर, 2026 को नई दिल्ली में INDIA ब्लॉक के सुप्रीम कोर्ट तक मार्च में शामिल हुए. ( IANS/AICC )

नई दिल्ली: मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयुक्तों के बीच 'विशेष गहन पुनरीक्षण' के मुद्दे पर उभरे गहरे मतभेदों ने विपक्ष को सत्ताधारी भाजपा के खिलाफ एक बड़ा हथियार दे दिया है. इंडिया (INDIA) ब्लॉक के नेताओं ने ज्ञानेश कुमार पर गंभीर आरोप लगाते हुए उन्हें पद से हटाने के लिए मोर्चा खोल दिया है. विपक्ष अपनी इसी मांगों को दोहराने के लिए 1 नवंबर को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में एक "विशाल" रैली करने वाला है.

इस राजनीतिक विवाद के बीच, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बड़ा बयान देते हुए साफ किया है कि मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की मांग करने वाले किसी भी नए प्रस्ताव पर संसदीय नियमों और प्रक्रियाओं के तहत ही विचार किया जाएगा. स्पीकर के इस रुख के बाद, देश के जाने-माने संविधान विशेषज्ञ और लोकसभा के पूर्व महासचिव पी.डी.टी. आचार्य ने शुक्रवार को इस मुद्दे पर विस्तार से बात की.