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14वें JPSC विवाद पर एल. खियांग्ते से खास बातचीत: अचानक क्यों दिया इस्तीफा और ब्लैकलिस्टेड कंपनी को क्यों दिया गया काम? सभी के दिए जवाब

14वीं जेपीएससी विवाद को लेकर आयोग के पूर्व अध्यक्ष एल. खियांग्ते ने ईटीवी भारत संवाददाता चंदन भट्टाचार्य से खास बातचीत की.

JPSC exam
जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष एल. खियांग्ते (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 27, 2026 at 4:07 PM IST

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Updated : July 27, 2026 at 4:23 PM IST

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रांची: 14वीं झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा को लेकर जारी विवाद के बीच आयोग के पूर्व अध्यक्ष एल. खियांग्ते ने कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर ईटीवी भारत संवाददाता से खास बातचीत की और अपनी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि पूरे मामले की निष्पक्ष और उच्चस्तरीय जांच होनी चाहिए. साथ ही राज्य गठन के बाद अब तक जेपीएससी द्वारा आयोजित सभी परीक्षाओं की भी जांच कराई जानी चाहिए, ताकि किसी तरह की शंका और विवाद हमेशा के लिए समाप्त हो सके.

पूर्व अध्यक्ष ने कहा कि जब किसी परीक्षा को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं और जांच का दायरा बढ़ रहा है तो केवल एक परीक्षा तक सीमित रहने के बजाय व्यापक स्तर पर जांच होना आवश्यक है. उनके अनुसार, इससे यह स्पष्ट हो जाएगा कि कहीं किसी स्तर पर कोई अनियमितता हुई है या नहीं. उन्होंने कहा कि पारदर्शिता बनाए रखने और युवाओं का विश्वास बहाल करने के लिए निष्पक्ष जांच ही सबसे बेहतर रास्ता है.

14वें JPSC विवाद पर एल. खियांग्ते से खास बातचीत (Etv Bharat)

जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष एल. खियांग्ते से कई सवाल पूछे गए, जिनके उन्होंने जवाब दिए.

सवाल: आपके अचानक इस्तीफा से सभी स्तब्ध हैं. जब आपको इस पद पर लाया गया था तो विश्वास किया गया था कि JPSC में जो जंग लगा है उसे आप सुधारेंगे, लेकिन अचानक इस्तीफा क्यों देना पड़ गया?

जवाब : जब आयोग की जांच शुरू हुई तब मैंने महसूस किया कि पद पर बने रहने से जांच प्रभावित होने की आशंका जताई जा सकती है. इसलिए मैंने स्वयं इस्तीफा देना उचित समझा, ताकि जांच पूरी तरह निष्पक्ष तरीके से आगे बढ़ सके. अब जांच एजेंसी के पास पूरी आजादी है. अब मैं एक साधारण नागरिक हूं, जांच एजेंसी जो भी सहयोग चाहेगी, मैं वह देता रहूंगा. जब मैंने पद संभाला था तो मन में तो था कि बहुत कुछ करूंगा और उसपर काफी हद तक मैं आगे भी बढ़ रहा था, लेकिन वह लक्ष्य पूरा नहीं हो पाया, इसलिए थोड़ा रिग्रेट है. लेकिन निष्पक्ष जांच के लिए मुझे इससे अलग होना पड़ा."

सवाल: कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं, क्या आपने किसी दबाव में इस्तीफा दिया या अपनी इच्छा से?

जवाब : मैंने किसी दबाव में इस्तीफा नहीं दिया. मैं ऐसा नहीं हूं.

सवाल: 14वीं जेपीएससी परीक्षा में ओएमआर शीट में कथित गड़बड़ी और बिना हस्ताक्षर वाले पीटी रिजल्ट जारी होने जैसे कई आरोप लग रहे हैं. इस पर आपकी क्या राय है?

जवाब : ओएमआर शीट और बिना सिग्नेचर वाले परिणाम के मामले में परीक्षा एजेंसी ही सही जानकारी दे सकती है. मुझे इसकी विस्तृत जानकारी नहीं है. बिना हस्ताक्षर वाले पीटी रिजल्ट का जो सवाल है. उसके बारे में बता दूं कि हमारा रूल ऑफ प्रोसिजर 2002 में यह अंकित है कि केवल फाइनल मेरिट लिस्ट की तैयारी के समय, जिसमें इंटरव्यू के मार्क्स भी सम्मिलित होंगे, उसी में मेंबर्स के स्क्रूटनी के रोल हैं. उसके पहले के किसी मेंबर के स्क्रूटनी का रोल अंकित नहीं है. इसलिए जो अखबारों में निकला, वह वही है.

सवाल: ब्लैकलिस्टेड कंपनी को परीक्षा से जुड़े कार्य दिए के जाने के बारे में क्या आपको जानकारी नहीं थी?

जवाब : कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति यह नहीं चाहेगा कि किसी ब्लैकलिस्टेड कंपनी को काम मिले. हम भी यही चाहते हैं कि ब्लैकलिस्टेड कंपनी को काम ना मिले. हम ये भी देखते हैं कि जिस कंपनी को हम काम दे रहे हैं, उनके पास क्षमता और संसाधन ठीक हैं या नहीं. इसी के आधार पर हम फैसला लेते हैं. जब हमने जांच की थी, तब ऐसी कोई जानकारी हमारे सामने नहीं थी कि कंपनी ब्लैकलिस्टेड है. यदि ऐसी जानकारी पहले होती तो निश्चित रूप से उसे काम नहीं दिया जाता."

सवाल : JPSC अभ्यर्थी लगातार मांग कर रहे हैं कि झारखंड बनने के बाद से जेपीएससी की ओर से अब तक जितनी भी परीक्षाएं हुई है, उसकी सीआईडी या उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए. आप एक भारतीय नागरिक होने के नाते क्या ये चाहते हैं?

जवाब : जेपीएससी का इतिहास देखेंगे तो मालूम है कि कुछ-कुछ परीक्षाओं से संबंधित केस चल रहे हैं. यह अब सरकार का निर्णय होगा कि जांच होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए. इस पर मैं कुछ नहीं कह सकता. हां, जब जांच होती है तो निष्पक्ष जांच जरूर होनी चाहिए. इसी उद्देश्य से मैंने इस्तीफा दिया ताकि निष्पक्ष जांच हो. अगर मैं चेयरमैन पद पर बैठा ही रहता और जांच कराता तो क्या हो जाता. इसलिए मैंने तुरंत रिजाइन किया. ताकि एक पारदर्शी और निष्पक्ष जांच शुरू हो.

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Last Updated : July 27, 2026 at 4:23 PM IST

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