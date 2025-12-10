ETV Bharat / bharat

कश्मीर में 1996 की हिंसा मामले में JKLF के पूर्व चीफ जाविद मीर गिरफ्तार

श्रीनगर में एक प्रोटेस्ट के दौरान यासीन मलिक के साथ JKLF लीडर जाविद मीर (दाएं) ( AFP (FILE) )

जुलाई 1996 में, इन दोनों के साथ सात अन्य लोगों पर दंगे, विरोध प्रदर्शन और हिंसा भड़काने का आरोप लगाया गया था और उनके खिलाफ पूर्व रणबीर दंड संहिता, गैर कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) और शस्त्र अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था.

एक पुलिस अधिकारी ने कन्फर्म किया कि कोर्ट से पुलिस को रिमांड मिलने के बाद जाविद अहमद मीर और शकील अहमद बख्शी नाम के दो लोगों को हिरासत में ले लिया गया.

श्रीनगर: प्रतिबंधित जम्मू और कश्मीर लिबरेशन फ्रंट (JKLF) के एक पूर्व आतंकवादी प्रमुख जाविद अहमद मीर और एक अलगाववादी शकील अहमद बख्शी को श्रीनगर में तीन दशक पुराने मामले में गिरफ्तार किया गया है.

आरोपी श्रीनगर में मारे गए आतंकवादी कमांडर हिलाल बेग के शव को ले जा रहे एक बड़े जुलूस का नेतृत्व कर रहे थे, जिससे विरोध प्रदर्शन और हिंसा भड़क गई थी. बाकी लोगों में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के पूर्व चेयरमैन सैयद अली गिलानी, अब्दुल गनी लोन, मोहम्मद याकूब वकील का निधन हो चुका है. दो अन्य आरोपी शब्बीर शाह और नईम अहमद खान अलग-अलग आतंकी फंडिंग के आरोपों में तिहाड़ जेल में हैं.

एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि उन पर भीड़ को उकसाने का आरोप था, जिसकी श्रीनगर में नाज क्रॉसिंग पर पुलिस के साथ झड़प हुई थी, जिसके परिणामस्वरूप सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान हुआ और पुलिसकर्मी घायल हुए थे जब उनके साथी मारे गए, तो वह बच गए. बाद में 1994 में श्रीनगर में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था.

मीर पर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (CBI) ने 1989 में उस समय के होम मिनिस्टर मुफ़्ती मोहम्मद सईद की बेटी रुबिया सईद की किडनैपिंग का केस दर्ज किया था. इस केस में उन पर मलिक और दूसरों के साथ केस चल रहा है.

JKLF को 2019 में अलगाववादियों के खिलाफ़ कार्रवाई के लिए केंद्र सरकार ने सख्त गैर-कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) एक्ट (UAPA) के तहत बैन कर दिया था. एक अधिकारी ने कहा कि एक बंद केस को फिर से खोलने का मकसद यह पक्का करना है कि फरार लोगों पर चार्ज लगे और उन्हें इंसाफ मिले.