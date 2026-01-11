ETV Bharat / bharat

साइबर ठगों ने पूर्व IPS अधिकारी की पत्नी को बनाया शिकार, कुछ इस तरह ऐंठ लिए ₹2.58 करोड़

पूर्व IPS अधिकारी की पत्नी साइबर फ्रॉड का शिकार हुईं. साइबर ठगों ने फर्जी शेयर मार्केट स्कीम में लाभ पहुंचाने का झांसा देकर लगाया चूना.

Former IPS Officers Wife Duped
सांकेतिक तस्वीर (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 11, 2026 at 11:19 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में रहने वाले एक पूर्व आईपीएस अधिकारी की पत्नी साइबर फ्रॉड का शिकार हो गईं. ऑनलाइन साइबर अपराधियों ने ने उनसे करीब 2.58 करोड़ रुपये ठग लिए. इस शिकायत पर साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है.

शिकायत के मुताबिक पिछले साल नवंबर के आखिर में बंजारा हिल्स एमएलए कॉलोनी में रहने वाली महिला को उसके व्हाट्सएप नंबर पर शेयर मार्केट से जुड़ा एक एप्लीकेशन लिंक मिला. क्योंकि उसे स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, इसलिए उसने 29 दिसंबर को अपने पति का मोबाइल नंबर 'स्टॉक मार्केट प्रॉफिट गाइड एक्सचेंज ग्रुप 20' नाम के एक व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया.

ग्रुप में शामिल होने के बाद दिनेश सिंह नाम के एक व्यक्ति ने उनसे संपर्क किया और उन्हें अपने जाल में फंसाने का सिलसिला शुरू किया. उसने कहा कि अगर वह उसकी ट्रेडिंग सलाह मानेगी तो 500 प्रतिशत सालाना मुनाफा दिलाने का वादा किया. उसके दावों पर भरोसा करके, पीड़िता ने अपने पति के नाम और पर्सनल डिटेल्स का इस्तेमाल करके एक एप्लिकेशन डाउनलोड किया.

पिछले साल 24 दिसंबर से इस साल 5 जनवरी के बीच, उसने ट्रेडिंग पोर्टल के जरिए 19 ट्रांजैक्शन में कुल 2.58 करोड़ रुपये इन्वेस्ट किए. ऐप में दिखाया गया कि उसने करीब 2 करोड़ रुपये का प्रॉफिट कमाया है. हालांकि, जब उसने पैसे निकालने की कोशिश की, तो वह ऐसा नहीं कर पाई.

इसके बाद धोखेबाजों ने उनसे पैसे निकालने की प्रोसेस के लिए और पैसे इन्वेस्ट करने को कहा. कुछ गड़बड़ होने का शक होने पर महिला को एहसास हुआ कि उसके साथ धोखा हुआ है. 5 जनवरी को उसने 1930 साइबरक्राइम हेल्पलाइन पर कॉल करके शिकायत दर्ज कराई. साइबरक्राइम पुलिस ने 6 जनवरी को मामला दर्ज किया और धोखाधड़ी की जांच शुरू कर दी है.

ये भी पढ़ें- 1 घंटे के अंदर दर्ज कराएं साइबर क्राइम की शिकायतें, फटाफट वापस मिलेंगे रुपए, पुलिस की बड़ी पहल

TAGGED:

CYBER FRAUD RS OVER 2 CRORE LOST
STOCK MARKET TRADING
आईपीएस अधिकारी पत्नी साइबर फ्रॉड
साइबर ठगी
FORMER IPS OFFICERS WIFE DUPED

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.