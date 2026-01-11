ETV Bharat / bharat

साइबर ठगों ने पूर्व IPS अधिकारी की पत्नी को बनाया शिकार, कुछ इस तरह ऐंठ लिए ₹2.58 करोड़

हैदराबाद: तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में रहने वाले एक पूर्व आईपीएस अधिकारी की पत्नी साइबर फ्रॉड का शिकार हो गईं. ऑनलाइन साइबर अपराधियों ने ने उनसे करीब 2.58 करोड़ रुपये ठग लिए. इस शिकायत पर साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है.

शिकायत के मुताबिक पिछले साल नवंबर के आखिर में बंजारा हिल्स एमएलए कॉलोनी में रहने वाली महिला को उसके व्हाट्सएप नंबर पर शेयर मार्केट से जुड़ा एक एप्लीकेशन लिंक मिला. क्योंकि उसे स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, इसलिए उसने 29 दिसंबर को अपने पति का मोबाइल नंबर 'स्टॉक मार्केट प्रॉफिट गाइड एक्सचेंज ग्रुप 20' नाम के एक व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया.

ग्रुप में शामिल होने के बाद दिनेश सिंह नाम के एक व्यक्ति ने उनसे संपर्क किया और उन्हें अपने जाल में फंसाने का सिलसिला शुरू किया. उसने कहा कि अगर वह उसकी ट्रेडिंग सलाह मानेगी तो 500 प्रतिशत सालाना मुनाफा दिलाने का वादा किया. उसके दावों पर भरोसा करके, पीड़िता ने अपने पति के नाम और पर्सनल डिटेल्स का इस्तेमाल करके एक एप्लिकेशन डाउनलोड किया.