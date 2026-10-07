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'जब संवैधानिक पदों पर ऐसे लोग बैठे हो, जिनकी रीढ़ की हड्डी टूटी हो', तो जनता का सिस्टम से विश्वास उठना लाजमी- यशवर्धन आज़ाद

नई दिल्ली: देश के पूर्व केंद्रीय सूचना आयुक्त, वरिष्ठ राष्ट्रीय सुरक्षा विशेषज्ञ और 1976 बैच के सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी यशवर्धन आजाद ने 'ईटीवी भारत' को दिए एक विशेष साक्षात्कार में देश की चुनावी व्यवस्था और मौजूदा परिदृश्य पर बेबाक राय रखी है. हाल ही में 'पुलिसिंग द रिपब्लिक' नामक चर्चित पुस्तक लिखने वाले यशवर्धन आजाद ने देशभर में मतदाता सूची संशोधन और एसआईआर (SIR) प्रक्रिया को लेकर मचे घमासान, चुनाव आयोग की भूमिका और नौकरशाही के रवैये पर तीखे सवाल खड़े किए हैं.

उन्होंने पूर्व न्यायूर्तियों, वकीलों और पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्तों का हवाला देते हुए कहा कि जब देश के प्रतिष्ठित और संविधान के प्रति समर्पित लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं, तो नैतिक आधार पर संबंधित जिम्मेदार अधिकारियों को खुद ही आगे आकर जिम्मेदारी लेनी चाहिए.

"पीपल्स इम्प्रीचमेंट का कोई कानूनी या वैध आधार भले न हो, लेकिन यह कम से कम जनता की आवाज़ उन तक पहुंचाने का जरिया है. पहले लोगों को लगता था कि इससे केवल कुछ ही लोग प्रभावित हो रहे हैं, लेकिन अब स्थिति बदल चुकी है." -यशवर्धन आज़ाद, सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी-

यशवर्धन आज़ाद से हुई बातचीत की शुरुआत इस सवाल से हुई कि आखिर पूर्व नौकरशाह और नागरिक समाज के प्रतिनिधि चुनाव आयोग से क्यों मिलना चाहते थे और मुलाकात क्यों नहीं हो पाई? इस पर यशवर्धन आज़ाद ने कहा कि योगेंद्र यादव ने पहले ही इस बात की सूचना दे दी थी कि कुछ सेवानिवृत्त सिविल सेवक उनसे मिलना चाहते हैं. उन्होंने कहा कि वे सिर्फ यह जताना चाहते थे कि अब सिविल सोसाइटी जाग चुकी है और जो घटनाएं हो रही हैं, वे चिंताजनक हैं. हालांकि इसे कानूनी रूप से 'इम्प्रीचमेंट' नहीं कहा जा सकता, लेकिन यह जनता के बड़े आक्रोश का एक बेहद सभ्य और लोकतांत्रिक प्रदर्शन है, जिसे उन्होंने 'पीपल्स इम्प्रीचमेंट' (जनता द्वारा महाभियोग) का नाम दिया.

उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जब संवैधानिक पदों पर ऐसे लोगों को बिठाया जाता है, जिनकी 'रीढ़ की हड्डी टूटी होती है', तो जनता का सिस्टम से विश्वास उठना लाजमी है. उनसे हुई खास बातचीत के मुख्य अंश और विश्लेषण पर आधारित एक विस्तृत रिपोर्ट.

चयन प्रक्रिया और 'रीढ़ विहीन' अधिकारियों पर प्रहार

जब उनसे पूछा कि सरकार इस दिशा में कोई जवाब क्यों नहीं दे रही है और चुनाव आयोग पर लग रहे गंभीर आरोपों पर चुप्पी क्यों साधी गई है, तो आज़ाद ने बेहद कड़े शब्दों में प्रशासनिक व्यवस्था की खामियों को उजागर किया. उन्होंने कहा, "जब आप ऐसे व्यक्तियों को चुनते हैं और इसलिए मैं बार-बार चयन प्रक्रिया के बारे में बोलता हूँ, जिनकी रीढ़ की हड्डी टूटी होती है, तो वैसे अधिकारियों को अगर आप ऐसे संवैधानिक पदों पर बिठाएंगे, तो वे हमेशा सरकार के प्रति समर्पित रहेंगे."

उन्होंने कहा कि हालांकि सभी सरकारें ऐसा करती आई हैं, लेकिन कुछ अधिकारी ऐसे बिरले भी होते हैं जिन्होंने एस.वाई. कुरैशी जैसे दिग्गजों की तरह पद की गरिमा बढ़ाई और चुनाव आयोग (CEC) को पूरी इज्जत दिलाई. इसके विपरीत, कुछ ऐसे अधिकारी भी होते हैं, जो हर फैसले से जनता का विश्वास हमेशा के लिए खो देते हैं. सरकार आज ऐसी स्थिति में है जहां उसे समझ नहीं आ रहा कि क्या करे, क्योंकि औपचारिक रूप से हटाने के लिए महाभियोग जैसे कठिन रास्ते अपनाने पड़ेंगे. ऐसे में एकमात्र उपाय यही बचता है कि उन पर नैतिक दबाव बनाया जाए ताकि वे खुद इस्तीफा दें.

13 करोड़ मतदाताओं के नाम हटाने पर चिंता

भारतीय चुनाव प्रणाली की विश्वनीयता पर पड़े डेंट के बारे में बात करते हुए पूर्व आईपीएस अधिकारी ने कहा कि जब लोगों को यह पता चलता है कि 96 करोड़ में से 13 करोड़ मतदाता मताधिकार से वंचित हो गए हैं, और वह भी कुछ फॉर्म न भर पाने या प्रशासनिक अड़चनों की वजह से, तो यह बेहद गंभीर विषय है. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि आम गरीब आदमी के लिए यह साबित करना कि उसके पिता ने 2003 में कहां वोट डाला था, बेहद पेचीदा और लगभग असंभव बना दिया गया है.

भविष्य के चुनावों पर मंडराता साया और कानूनी लड़ाई

क्या वे लोग जो इस प्रक्रिया से बाहर हुए हैं, मार्स (मंगल ग्रह) से आए एलियंस हैं? क्या वे इस देश के नागरिक नहीं हैं? उन्होंने झारखंड के गोड्डा और कर्नाटक का उदाहरण देते हुए बताया कि कैसे एक ही कांस्टीट्यूएंसी में सैंकड़ों घरों और विशेषकर एक खास वर्ग के लोगों को नोटिस थमाए जा रहे हैं. उन्होंने दो टूक कहा कि यह कोई भूल नहीं, बल्कि एक सोची-समझी नीति के तहत हो रही प्रक्रिया है, जो फॉर्म 6 और फॉर्म 7 के जरिए तमाशा बन चुकी है.

पांच राज्यों के हालिया चुनावों और उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्यों में आगामी चुनावों के संदर्भ में जब मतदाताओं के बीच जा रहे संदेश पर सवाल पूछा गया, तो चर्चा में यह बात सामने आई कि जब इतने सारे नियम तोड़े जा रहे हैं और नए गैरकानूनी नियम बना लिए गए हैं, तो फिर उन चुनावों की वैधता पर सवाल उठना स्वाभाविक है. इस पूरे घटनाक्रम पर कानूनी लड़ाई लड़ने की तैयारी का जिक्र करते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि इस पूरी प्रक्रिया के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाया जाएगा. हालांकि, सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या आने वाले चुनावों से पहले एसआईआर (SIR) के नाम पर और अधिक लोगों को उनके मताधिकार से वंचित रखा जाएगा, या फिर कोई ऐसी सुलभ और पारदर्शी प्रक्रिया अपनाई जाएगी जिससे हर पात्र नागरिक अपने लोकतांत्रिक अधिकार का उपयोग कर सके.



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