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पूर्व कप्तान असुंता लकड़ा ने हॉकी इंडिया के महासचिव पर धमकी देने का लगाया आरोप, भोलानाथ सिंह ने कहा- साजिश का हिस्सा

असुंता ने बताया कि 29 जून को उन्होंने पूरे मामले की विस्तृत शिकायत झारखंड के खेल मंत्री सुदिव्य कुमार और मुख्यमंत्री सचिवालय को भेजी. उन्होंने यह भी कहा कि शिकायत की प्रतिलिपि हॉकी इंडिया के अध्यक्ष को भी भेजी गई, ताकि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो सके. उनके अनुसार, बार-बार शिकायत करने के बावजूद अब तक किसी तरह की ठोस कार्रवाई नहीं हुई है.

असुंता ने कहा कि इस पूरे मामले की जानकारी हॉकी इंडिया के अध्यक्ष को भी दी गई. लेकिन अब तक कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई. पूर्व कप्तान का आरोप है कि इन मुद्दों को उठाने के बाद उनके खिलाफ माहौल बनाया गया. उन्होंने दावा किया कि 9 मई को भोलानाथ सिंह ने उन्हें फोन कर कथित तौर पर धमकाया. असुंता के अनुसार बातचीत के दौरान उनसे कहा गया, 'अपनी औकात में रहो, औकात में रहकर बात करो, वरना हमें औकात बताना आता है'. उन्होंने कहा कि इस कथित घटना के बाद वे और उनका परिवार मानसिक तनाव और भय के माहौल में है.

असुंता ने कहा कि पूरा विवाद तब शुरू हुआ, जब उन्होंने महिला खिलाड़ियों से जुड़े मामलों को गंभीरता से उठाया. उन्होंने आरोप लगाया कि कोच सुधीर गोल्ला पर महिला खिलाड़ियों ने गलत तरीके से छूने और अनुचित व्यवहार की शिकायत की थी. इन शिकायतों को उन्होंने संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाया और कार्रवाई की मांग की. उनका दावा है कि राज्य खेल विभाग द्वारा हटाए जाने के बावजूद सुधीर गोल्ला अब भी हॉकी झारखंड कार्यालय में सक्रिय हैं.

ईटीवी भारत से खास बातचीत में असुंता लकड़ा ने कहा कि हॉकी इंडिया और हॉकी झारखंड में बहुत कुछ ठीक नहीं चल रहा है. उनके अनुसार संगठन के भीतर कई ऐसे मामले हैं जो बेहद गंभीर हैं, लेकिन उन्हें दबाने की कोशिश की जा रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि खिलाड़ियों और पूर्व खिलाड़ियों की बात सुनने के बजाय उन्हें डराया और चुप कराया जाता है.

रांची: भारतीय महिला हॉकी टीम की पूर्व कप्तान, एशियाई खेलों की पदक विजेता और हॉकी इंडिया की चयन समिति की सदस्य असुंता लकड़ा ने हॉकी इंडिया के महासचिव और हॉकी झारखंड के अध्यक्ष भोलानाथ सिंह पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने दावा किया है कि झारखंड में हॉकी से जुड़े कई गंभीर मामलों पर सवाल उठाने और महिला खिलाड़ियों के हित में आवाज बुलंद करने के कारण उन्हें धमकाया गया, अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया और चुप रहने का दबाव बनाया गया. असुंता ने पूरे मामले की शिकायत झारखंड के खेल मंत्री सुदिव्य कुमार और मुख्यमंत्री सचिवालय के साथ-साथ हॉकी इंडिया के अध्यक्ष को भी लिखित रूप से भेजी है.

उन्होंने दावा किया कि उनकी शिकायत केवल व्यक्तिगत विवाद नहीं है, बल्कि महिला खिलाड़ियों की सुरक्षा, सम्मान और खेल प्रशासन में पारदर्शिता से जुड़ा मामला है. असुंता ने कहा कि यदि खिलाड़ियों की शिकायतों को गंभीरता से नहीं लिया जाएगा और सवाल उठाने वालों को ही प्रताड़ित किया जाएगा, तो इससे भारतीय हॉकी की छवि प्रभावित होगी. उन्होंने यह भी कहा कि कई पूर्व और वर्तमान खिलाड़ी संगठन की कार्यशैली से असंतुष्ट हैं. लेकिन कार्रवाई के डर से खुलकर सामने नहीं आ पा रहे हैं.

शिकायत के समर्थन में हैं 30 खिलाड़ी: असुंता

असुंता ने बताया कि उनकी शिकायत का समर्थन 30 से अधिक राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों ने किया है. इनमें पूर्व भारतीय कप्तान सुमराय टेटे, सावित्री पूर्ति और कांति बा सहित कई खिलाड़ियों ने हस्ताक्षर किए हैं. उनका कहना है कि यह किसी एक व्यक्ति की लड़ाई नहीं, बल्कि खिलाड़ियों के सम्मान और सुरक्षित खेल वातावरण की लड़ाई है.

मनगढ़ंत और साजिश का हिस्साः भोलानाथ सिंह

हॉकी इंडिया के महासचिव एवं हॉकी झारखंड के अध्यक्ष भोलानाथ सिंह ने भारतीय महिला हॉकी टीम की पूर्व कप्तान असुंता लकड़ा द्वारा लगाए गए सभी आरोपों को पूरी तरह खारिज करते हुए उन्हें निराधार, मनगढ़ंत और साजिश का हिस्सा बताया है.

हॉकी इंडिया के महासचिव भोलानाथ सिंह (ईटीवी भारत)

ईटीवी भारत से विशेष बातचीत में भोलानाथ सिंह ने कहा कि उन्होंने कभी भी असुंता लकड़ा को धमकी नहीं दी और ऐसा करने का सवाल ही नहीं उठता है. भोलानाथ सिंह ने कहा, यह पूरी तरह गलत बात है कि मैंने असुंता लकड़ा को धमकाया है. मैंने कभी उन्हें धमकी नहीं दी और न ही मैं उन्हें धमका सकता हूं. वर्ष 2014 से वह हॉकी झारखंड और बाद में हॉकी इंडिया में मेरे साथ काम कर रही हैं. हॉकी इंडिया से जुड़ा कोई भी महत्वपूर्ण विषय होता है तो सबसे अधिक सलाह मैं असुंता लकड़ा से ही लेता रहा हूं. ऐसे में उन्हें धमकाने का आरोप पूरी तरह बेबुनियाद है.

कोच सुधीर गोल्ला पर हुई तत्काल कार्रवाईः भोलानाथ सिंह

कोच सुधीर गोल्ला को लेकर लगाए गए आरोपों पर भोलानाथ सिंह ने कहा कि शिकायत मिलते ही तत्काल कार्रवाई की गई थी. उन्होंने कहा, जैसे ही शिकायत सामने आई, उस पर तुरंत कार्रवाई हुई. खेल विभाग की ओर से भी कार्रवाई की गई और हॉकी इंडिया तथा हॉकी झारखंड ने भी तत्काल कदम उठाया. सुधीर गोल्ला को किसी भी जिम्मेदारी में नहीं रखा गया. वह हॉकी इंडिया या हॉकी झारखंड के नियमित कोच भी नहीं थे. इसके बावजूद उन्हें किसी भी स्तर पर नहीं रखा गया. इसलिए यह कहना कि कार्रवाई नहीं हुई, पूरी तरह गलत है.



'बदनाम करने की साजिश'

आरोपों के पीछे कारण पूछे जाने पर भोलानाथ सिंह ने कहा कि जल्द ही हॉकी इंडिया और हॉकी झारखंड के चुनाव होने वाले हैं. मुझे लगता है कि यह मुझे बदनाम करने की एक सुनियोजित साजिश हो सकती है. मेरी छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है. इसके अलावा इस विषय में मुझे और कुछ नहीं कहना है.



फिलहाल मामले में किसी स्वतंत्र जांच या आधिकारिक कार्रवाई की घोषणा नहीं की गई है. हालांकि पूर्व भारतीय कप्तान द्वारा लगाए गए आरोपों के बाद हॉकी झारखंड और हॉकी इंडिया की कार्यप्रणाली, खिलाड़ियों की सुरक्षा, शिकायत निवारण व्यवस्था और प्रशासनिक जवाबदेही को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं. अब खेल जगत की नजर इस बात पर टिकी है कि संबंधित शिकायतों पर सरकार और हॉकी इंडिया क्या कदम उठाते हैं.

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