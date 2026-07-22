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पूर्व क्रिकेटर राजेश चौहान पर लाखों की धोखाधड़ी का आरोप, दुर्ग कोर्ट ने केस दर्ज करने का दिया आदेश

दुर्ग: स्टील सिटी दुर्ग भिलाई से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है. पूर्व भारतीय क्रिकेटर और बिजनेसमैन राजेश चौहान पर 17.52 लाख रुपये की धोखाधड़ी का आरोप लगा है. आरोप है कि उन्होंने जिंदल इस्पात लिमिटेड, क्योंझर (ओडिशा) में ट्रांसपोर्ट का बड़ा ठेका दिलाने और साझेदारी में अच्छा मुनाफा कमाने का झांसा देकर ठेकेदार दिनकर विश्वमित्र से रकम ली. पुलिस में शिकायत के बाद कार्रवाई नहीं होने पर पीड़ित ने अदालत का रुख किया. अब जेएमएफसी कोर्ट ने मोहन नगर पुलिस को एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच करने के निर्देश दिए हैं.

राजेश चौहान पर क्या है आरोप ?

पूर्व क्रिकेटर राजेश चौहान पर धोखाधड़ी केस को लेकर वकील सौरभ चौबे ने जानकारी दी है. अधिवक्ता सौरभ चौबे ने बताया कि "दिनकर की मुलाकात राजेश चौहान से उनके दोस्त सरोज कुमार के जरिए हुई थी. बातचीत के दौरान राजेश ने बताया कि उनकी गोविंद ट्रांसपोर्ट कंपनी को जिंदल इस्पात लिमिटेड से आयरन और अन्य सामग्री के परिवहन का ठेका मिला है. उन्होंने कथित वर्क ऑर्डर और अन्य दस्तावेज भी दिखाए.इसके बाद 30 जुलाई 2021 को दोनों के बीच इकरारनामा हुआ और दिनकर ने पहले 2.51 लाख रुपए दिए. बाद में दो किस्तों में 15.01 लाख रुपए और ट्रांसफर किए गए. काम शुरू नहीं होने पर दिनकर ओडिशा पहुंचा, जहां कंपनी से पता चला कि राजेश चौहान या उनकी कंपनी को ऐसा कोई ठेका मिला ही नहीं था."