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पूर्व क्रिकेटर राजेश चौहान पर लाखों की धोखाधड़ी का आरोप, दुर्ग कोर्ट ने केस दर्ज करने का दिया आदेश

टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर रहे राजेश चौहान की मुश्किलें बढ़ गई है. कोर्ट ने उनके खिलाफ सख्त आदेश दिया है.

Durg District Court
दुर्ग जिला अदालत (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 22, 2026 at 4:39 PM IST

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दुर्ग: स्टील सिटी दुर्ग भिलाई से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है. पूर्व भारतीय क्रिकेटर और बिजनेसमैन राजेश चौहान पर 17.52 लाख रुपये की धोखाधड़ी का आरोप लगा है. आरोप है कि उन्होंने जिंदल इस्पात लिमिटेड, क्योंझर (ओडिशा) में ट्रांसपोर्ट का बड़ा ठेका दिलाने और साझेदारी में अच्छा मुनाफा कमाने का झांसा देकर ठेकेदार दिनकर विश्वमित्र से रकम ली. पुलिस में शिकायत के बाद कार्रवाई नहीं होने पर पीड़ित ने अदालत का रुख किया. अब जेएमएफसी कोर्ट ने मोहन नगर पुलिस को एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच करने के निर्देश दिए हैं.

राजेश चौहान पर क्या है आरोप ?

पूर्व क्रिकेटर राजेश चौहान पर धोखाधड़ी केस को लेकर वकील सौरभ चौबे ने जानकारी दी है. अधिवक्ता सौरभ चौबे ने बताया कि "दिनकर की मुलाकात राजेश चौहान से उनके दोस्त सरोज कुमार के जरिए हुई थी. बातचीत के दौरान राजेश ने बताया कि उनकी गोविंद ट्रांसपोर्ट कंपनी को जिंदल इस्पात लिमिटेड से आयरन और अन्य सामग्री के परिवहन का ठेका मिला है. उन्होंने कथित वर्क ऑर्डर और अन्य दस्तावेज भी दिखाए.इसके बाद 30 जुलाई 2021 को दोनों के बीच इकरारनामा हुआ और दिनकर ने पहले 2.51 लाख रुपए दिए. बाद में दो किस्तों में 15.01 लाख रुपए और ट्रांसफर किए गए. काम शुरू नहीं होने पर दिनकर ओडिशा पहुंचा, जहां कंपनी से पता चला कि राजेश चौहान या उनकी कंपनी को ऐसा कोई ठेका मिला ही नहीं था."

मुश्किलों में फंसे पूर्व क्रिकेटर राजेश चौहान (ETV BHARAT)

राजेश चौहान ने दो किस्तों में 15 लाख रुपये से ज्यादा प्राप्त किया था. उसके बाद दिनकर को वर्क ऑर्डर भी नहीं दिलवाया. पहले पीड़ित पक्ष ने पुलिस में शिकायत की. वहां से कोई राहत नहीं मिला तो पीड़ित पक्ष 15 दिन पहले कोर्ट गया. कोर्ट ने राजेश चौहान के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश दिया है- सौरभ चौबे, अधिवक्ता, दुर्ग जिला अदालत

Case against former Indian cricketer Rajesh Chauhan
भारत के पूर्व क्रिकेटर राजेश चौहान पर केस (ETV BHARAT)

पीड़ित ने पुलिस से की शिकायत

पीड़ित ने दस्तावेजों को फर्जी बताते हुए पुलिस से शिकायत की, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई. इसके बाद बीएनएसएस की धारा 175(3) के तहत अदालत में आवेदन दिया गया. जेएमएफसी ऐश्वर्या दीवान ने बैंक लेन-देन, इकरारनामा और दस्तावेजों का परीक्षण करते हुए प्रथम दृष्टया इसे संज्ञेय अपराध माना. कोर्ट ने बीएनएस की धारा 318(4) के तहत केस दर्ज कर जांच और अंतिम रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं.

Fraud case against cricketer Rajesh Chauhan
केस से जुड़े कागजात (ETV BHARAT)

राजेश चौहान 1993 से 1998 तक भारतीय क्रिकेट टीम के ऑफ स्पिनर रहे. वे टीम इंडिया में अनिल कुंबले और वेंकटपति राजू के साथ स्पिन तिकड़ी का हिस्सा रहे.

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