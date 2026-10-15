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पूर्व आईएएस दिव्या मित्तल अब बनीं सक्रिय राजनेता, लॉंच कीं जन नीति भारत पार्टी

पार्टी का नाम जन नीति पार्टी रखा है. यह भी घोषणा कर दी कि उनकी पार्टी विधानसभा चुनाव लड़ेगी. पिछले दिनों वे मिर्जापुर में दर्शन करने गई थी, जहां उन्होंने कहा था कि नवरात्रि में ही अपने अगले कदम का एलान करेंगी और आज उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसकी घोषणा कर दी.

गुरुवार को पूर्व आइएएस दिव्या मित्तल ने कहा कि "मैं उम्मीद का दीया लेकर निकली थी और आपके संदेश आए, तो लगा कि सूरज के सामने दिया लेकर खड़ी हूं. मुझे तो सिर्फ खिड़की खोलनी थी, आगे क्या? मैं अपनी पार्टी बना रही हूं. आप पूछेंगे पार्टियों की कमी है क्या? कमी पार्टियों की नहीं सुनवाई की है. सुनवाई कुछ की होती है सबकी नहीं होती है. आज मैं गंगा किनारे हूं और गंगा जी में हर बूंद बराबर होती है. कोई छोटा या बड़ी नहीं होती और रास्ता वह बूंदें मिलकर खुद तय करती हैं. मुझे ऐसी ही पार्टी बनानी है, जिसमें हर व्यक्ति एक बूंद हो और हर बूंद गंगा. ऐसी ही सोच से निकली पार्टी का नाम है जन नीति भारत. राजनीति आप पर राज करती है जन नीति में राज आपका होगा और जन नीति भारत 2027 का उत्तर प्रदेश चुनाव लड़ेगी लड़ेगी ताकि सरकार आपसे आपके हिसाब से चल सके. पांच साल में केवल एक दिन नहीं, हर कदम पर. इसके लिए जन नीति भारत के तीन वचन हैं."

बीती 29 सितंबर को दिव्या मित्तल ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर आकर अपने लाइव चैट में आम जनता से राय मांगी थी. उन्होंने अपना व्हाट्सएप नंबर भी साझा किया था. इसके बाद आम जनता ने सुझाव के इतने मैसेज कर दिए, जिससे उनका व्हाट्सएप नंबर ही अस्थाई रूप से ब्लॉक हो गया था.

उन्होंने कहा कि जन नीति भारत का पहला वचन देश की नीतियों के केंद्र में लोग होंगे और उन नीतियों को तय भी लोग ही करेंगे. आपको याद होगा कि देवकली देवी ने घर में पानी न होने के बावजूद मुझसे स्कूल मांगा था. मेरे वीडियो के बाद स्कूल का काम शुरू हुआ. नींव डालनी शुरू हुई. फिर पता चला कि जमीन जंगल की है और काम रुक गया. जिस पर उन बच्चों का भविष्य खड़ा होना था. वह बच्चे आज भी इंतजार में हैं. प्रश्न यह है कि देश के सबसे बड़े उद्योगपतियों को कारखाना लगाना होता है, तो जंगल 80 दिन में रास्ता देता है और जब किसी गरीब के स्कूल के लिए रास्ता या कारखाना लगाना होता है, तो वह फाइल 80 वर्षों तक इस जंगल में घूमती रहती है. नीति वहीं जहां न्याय हो. न्याय वहां जहां सुनवाई सबकी हो. जनता को क्या चाहिए यह जनता से पूछे और वह कैसे मिलेगा, यह विशेषज्ञ से पूछिए. जनता को पता है नीति कैसे बनती है. उनके घर में रोज देखने को मिलता है. मां एक रोटी कम खा लेती है पर अपने बच्चों का पेट भरती है. यह है फ़िक्र. पिता अपने खेत में एक हाथ कम कर लेता है पर अपने बच्चों को स्कूल भेजता है. यह है सोच. जन नीति भारत की हर नीति में यही फिक्र और सोच दिखेगी. "जन से नीति, नीति से भारत"

पूर्व आईएएस दिव्या मित्तल ने लॉंच कीं जन नीति भारत पार्टी. (ईटीवी भारत)

दूसरा वचन: "ज़रूरत से फैसला और फैसले में बराबरी"

पूर्व आएएस दिव्या मित्तल ने कहा कि "मेरा दूसरा वचन यह है कि हर फैसला ज़रूरत देखकर होगा, पहचान देखकर नहीं. एक सड़क बन रही थी वहां के गांव में उम्मीद जागी, फिर किसी ने उंगली रखकर उस सड़क की दिशा मोड़ दी. एक ओर हजारों लोगों को फायदा था, दूसरी ओर किसी एक को. सड़क दूसरी ओर गई. वहां सैकड़ो घर थे, आंगन उजड़ गए, घर टूट गए. इस देश में दो तरह के लोग हैं, "कोई और कोई नहीं", जिनके लिए सड़क बन रही थी और जिनके घर टूटे वह कोई नहीं थे, जिसके लिए सड़क बनी "वह कोई था". जन नीति में उस नक़्शे पर सभी लोगों की उंगलियां होगी. अगर कोई अंधेरा मोड है, वहां पर गुजरने वाली लड़कियों को पता है कि कहां डर लगता है, कहां कदम अपने आप तेज हो जाते हैं. कहां पर टीका टिप्पणी होती है. वह अपने मोबाइल ऐप से उस जगह को मार्क कर दें और जहां पर 100 निशान इकट्ठे हो जाएं. लाइट, गश्त और कैमरा वहीं पर हों. निर्णय न पुलिस का न नेता का, उन लड़कियों का. हमारी बेटियों की सुरक्षा खबर बनने के बाद चर्चा में नहीं आएगी. पहले से ही उसके पुख्ता इंतजाम होंगे. यही हर काम में होगा. हैंडपंप हो, सड़क हो या खड़ंजा, जहां जरूरत सबसे बड़ी जहां लोग अपनी उंगली रखकर बताएंगे वहीं से शुरू होगा न जाति न धर्म न हैसियत. सब मिलकर निर्णय करेंगे. जब सैकड़ो उंगलियां निर्णय करेंगी तो कोई एक उंगली सड़क नहीं मोड पाएगी, यही जन नीति भारत का दूसरा वचन है. "जरूरत से फैसला और फैसले में बराबरी"

तीसरा वचन: जनता को हिसाब और हिसाब से सुधार"

जनहित भारत का तीसरा वचन, हर काम का हिसाब जनता लेगी. पहले तो जनता को काम का पता ही नहीं चलता. पहले बिचौलियों को चलता है. एक अम्मा ने पक्के मकान की अर्जी दी, उन्हें पता नहीं चला कि स्वीकृत हो गया. बिचौलिया घर आकर कहता है कि अम्मा मैं कर दूंगा ₹5000 दे दो. अगर उनके घर की सूचना सबसे पहले उनके मोबाइल पर आ जाए, तो बिचौलिया किसके द्वार जाएगा. यह बात केवल घर की नहीं, उस गांव के जितने भी काम होने हैं एक फोन पर नक्शे में दिखना चाहिए. हर नाली, हर खड़ंजा, हर हैंडपंप और जनता को पता होना चाहिए क्या हो रहा है? कितना काम हो रहा है, कब तक होगा और कौन कर रहा है? दूसरी बात जब हमें किसी काम के बारे में जानना होता है तो किससे पूछा जाता है उसी से जिसने काम किया है? जब उससे पूछा जाएगा तो जवाब क्या आएगा सब ठीक है. बच्चे को उसी का आंसर कॉपी चेक करने के लिए दे दीजिए सभी बच्चे पास. खराब सड़क के बारे में सबसे पहले किसे पता चलता है. अधिकारी को नहीं, उन लोगों को जो सड़क पर चलते हैं. अगर सभी लोग हर काम को हरा रंग अच्छा, पीला मतलब अधूरा और लाल रंग मतलब खराब. यही रंग हर जगह जहां पर रोज काम पड़ता है, स्कूल, अस्पताल और कोटे की दुकान. अस्पताल जाएं तो दो सवाल दवा मिली, डॉक्टर थे कि नहीं? वहीं रंग लाल, पीला या हरा. स्कूल में किताबें मिलीं, पढ़ाई कैसी हुई, वहीं तीन रंग, लाल, हरा या पीला. जहां पर वह रंग मिलेंगे वहां पता चलेगा कि कमी कहां पर है और क्या है? यही रंग मिलकर अस्पताल को रंग देंगे. यही रंग मिलकर पूरे ब्लॉक को और पूरे जिले को रंग देंगे. वह लोगों को भी दिखेगा, अधिकारियों को भी दिखेगा और मंत्री जी को भी पता होगा. "जनता को हिसाब और हिसाब से सुधार"

पूर्व आईएएस अब राजनेता दिव्या मित्तल ने कहा कि जनता को हिसाब और हिसाब से सुधार. जब सब आप ही करेंगे तो जन नीति भारत के विधायक क्या करेंगे? विधायक का काम होगा आपके द्वारा जाना. जो लिख नहीं सकता उसका लिखना. जो मोबाइल पर मार्क नहीं कर सकता उसको पूछना. आज विधायक जनता और सरकार के बीच में बैठता है पर सरकार की ओर मुंह करके. जन नीति भारत में भी वही बैठेगा, लेकिन जनता की ओर मुंह करके. अब आप पूछेंगे कि इतना आसान है तो अब तक हुआ क्यों नहीं? फोन तो हर हाथ में है. पैसा फोन पर जाता है, टिकट फोन पर कटता है तो यह फोन पर क्यों नहीं? क्योंकि सवाल सुविधा का नहीं, सत्ता का है. ₹5000 लेना, अधूरी सड़क छोड़ने वाला, अपनी ही जांच करने वाला और उस सड़क को मोड़ने वाला यह अलग-अलग लोग नहीं, इसी कुर्सी के चार पाए हैं. यह जितनी भी पार्टी हैं यह आपस में लड़ती हुई दिखती हैं लेकिन एक बात पर इन सब की सहमति है कि फैसला आप नहीं करेंगे. जो कहते हैं जनता नासमझ है पांच साल में एक दिन जनता समझदार और बाकी सब दिन नासमझ. मैंने पहले ही कहा था कि आप सूरज हैं और सूरज को निकलने के लिए किसी की अनुमति की जरूरत नहीं है, जिस दिन वह सूरज निकलेगा उस दिन राज जन-जन का होगा. इस पार्टी के पास न पैसा है न विज्ञापन, इसलिए यह लड़ाई पोस्टर से नहीं घर-घर से लड़ी जाएगी. हर घर एक दफ्तर और हर व्यक्ति एक प्रचारक और मैं भी आपके दरवाजे तक. मुझे अपने गांव या कस्बे में बुलाएं. हम साथ मिलकर इस लड़ाई को लड़ेंगे. मैंने पहले कहा था कि आप सूरज हैं और मैंने बस एक खिड़की खोली है. अब आपसे कहूंगी आप भी तीन खिड़कियां खोलें. इस वीडियो को, इस मैसेज को तीन लोगों को भेजें और तीन शब्द लिखें "राजनीति नहीं जननीति".