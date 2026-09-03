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पूर्व ग्रुप कैप्टन अभिनंदन बने कमर्शियल पायलट, अब उड़ाएंगे यात्री विमान

नई दिल्ली: इंडियन एयर फोर्स के पूर्व ग्रुप कैप्टन और वीर चक्र से सम्मानित अभिनंदन वर्धमान गोवा की क्षेत्रीय एयरलाइन FLY91 में पायलट के तौर पर शामिल हो गए हैं. न्यूज एजेंसी PTI की रिपोर्ट के मुताबिक, सूत्रों ने बताया है कि अभिनंदन अगस्त में एयरलाइन में शामिल हुए थे.

जब FLY91 के एक प्रवक्ता से संपर्क किया गया, तो उन्होंने कहा कि कर्मचारियों से जुड़ी जानकारी एक निजी मामला है और उन्होंने इस पर कोई टिप्पणी करने से मना कर दिया. FLY91 ने ईटीवी भारत को अभिनंदन के रोल या जिम्मेदारियों के बारे में कोई आधिकारिक जानकारी साझा नहीं की है.

अभिनंदन वर्धमान के कथित कदम से मिलिट्री एविएशन से कमर्शियल फ्लाइंग में बदलाव की शुरुआत हुई है, क्योंकि भारत का क्षेत्रीय विमानन क्षेत्र बढ़ रहा है और एयरलाइंस अनुभवी पायलटों की अपनी मांग बढ़ा रही हैं.

कमर्शियल विमानन में कैसे जाते हैं एयर फोर्स के पायलट

पूर्व फाइटर पायलट नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) द्वारा निर्धारित नियामक जरूरतों को पूरा करने के बाद वाणिज्यिक विमानन में जा सकते हैं.

सैन्य पायलटों को सशस्त्र बलों में काम करते समय DGCA की तरफ से कमर्शियल लाइसेंस की जरूरत नहीं होती है. लेकिन, कमर्शियल एयरलाइन में जाने वालों को DGCA लाइसेंस लेना होगा, जैसे कि कमर्शियल पायलट लाइसेंस (CPL) या एयरलाइन ट्रांसपोर्ट पायलट लाइसेंस (ATPL).

DGCA की सैन्य-से-नागरिक विमानन में जाने की एक प्रक्रिया है जो योग्य सैन्य पायलटों को उनके बहुत अधिक उड़ान अनुभव के लिए क्रेडिट पाने की इजाजत देता है.

मोटे तौर पर, इस प्रक्रिया में जरूरी DGCA क्लास 1 मेडिकल सर्टिफिकेट लेना, DGCA कंप्यूटर नंबर लेना, तय सैद्धांतिक परीक्षा पास करना और मिलिट्री फ्लाइंग रिकॉर्ड और लॉगबुक वेरिफाई करवाना शामिल है.

उनका सैन्य उड़ान अनुभव उन्हें जरूरी उड़ान-घंटों के मानदंड को पूरा करने में मदद कर सकता है. लेकिन, उन्हें अभी भी यह दिखाना होगा कि वे लागू DGCA-अप्रूव्ड स्किल टेस्ट या चेक राइड के जरिये नागरिक विमान उड़ा सकते हैं.

लाइसेंसिंग की जरूरतें पूरी होने के बाद, एयरलाइन में शामिल होने वाले पायलट को विमान-विशेष ट्रेनिंग भी लेनी होगी और जिस विमान को वे उड़ाएंगे, उसके लिए जरूरी टाइप रेटिंग लेनी होगी.