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हरियाणा के पूर्व CM भूपेंद्र सिंह हुड्डा दिल्ली AIIMS में भर्ती, चक्कर आने के बाद MRI करवाया गया

हरियाणा के पूर्व CM भूपेंद्र सिंह हुड्डा दिल्ली AIIMS में भर्ती ( ETV Bharat )

नई दिल्ली/चंडीगढ़ : हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तबीयत बिगड़ गई है. उन्हें इलाज के लिए दिल्ली एम्स में भर्ती कराया गया है जहां पर उनके टेस्ट करवाए जा रहे हैं.

हुड्डा को दिल्ली एम्स में भर्ती कराया गया : हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को दिल्ली एम्स में भर्ती कराया गया है. अचानक चक्कर आ जाने के बाद उन्हें दिल्ली के एम्स अस्पताल में ले जाया गया, जहां पर उनके टेस्ट चल रहे हैं. डॉक्टर्स की टीम लगातार उनकी निगरानी कर रही है. जानकारी के मुताबिक डॉक्टरों ने उनकी एमआरआई भी कराई है. अभी उनकी मेडिकल रिपोर्ट सामने नहीं आई है.