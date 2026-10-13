हरियाणा के पूर्व CM भूपेंद्र सिंह हुड्डा दिल्ली AIIMS में भर्ती, चक्कर आने के बाद MRI करवाया गया
हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा को दिल्ली एम्स में भर्ती कराया गया है. उनके कई टेस्ट करवाए जा रहे हैं.
Published : October 13, 2026 at 10:54 PM IST
नई दिल्ली/चंडीगढ़ : हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तबीयत बिगड़ गई है. उन्हें इलाज के लिए दिल्ली एम्स में भर्ती कराया गया है जहां पर उनके टेस्ट करवाए जा रहे हैं.
हुड्डा को दिल्ली एम्स में भर्ती कराया गया : हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को दिल्ली एम्स में भर्ती कराया गया है. अचानक चक्कर आ जाने के बाद उन्हें दिल्ली के एम्स अस्पताल में ले जाया गया, जहां पर उनके टेस्ट चल रहे हैं. डॉक्टर्स की टीम लगातार उनकी निगरानी कर रही है. जानकारी के मुताबिक डॉक्टरों ने उनकी एमआरआई भी कराई है. अभी उनकी मेडिकल रिपोर्ट सामने नहीं आई है.
कांग्रेस के विरोध-प्रदर्शन में भी नहीं गए थे : आपको बता दें कि सोमवार को दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया था. लेकिन इस बड़े विरोध-प्रदर्शन में भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा शामिल नहीं हुए थे, जबकि उनके बेटे दीपेंद्र सिंह हुड्डा उस प्रदर्शन में शामिल हुए थे. वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पीए वीपी धारीवाल का कहना है कि फिलहाल उनकी तबीयत ठीक है. हालांकि अभी तक ये सामने नहीं आया है कि हुड्डा कब तक डॉक्टरों की निगरानी में रहेंगे. वे डॉक्टरों की निगरानी में है और उनकी सेहत पर लगातार नजर बनाए हुए हैं.
पहले भी हो चुके भर्ती : अप्रैल 2021 में कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद डॉक्टरों की सलाह पर वे मेदांता अस्पताल में भर्ती हुए थे. फरवरी 2023 में भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया था. तब उन्हें हाई ब्लड प्रेशर और सर्वाइकल की शिकायत थी.
कौन हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा ? : भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं. उनका जन्म 15 सितंबर 1947 को हुआ था. उनके पिता चौधरी रणबीर सिंह हुड्डा एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और संविधान सभा के सदस्य थे. वे मार्च 2005 से अक्टूबर 2014 तक लगातार दो बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे. वे हरियाणा विधानसभा में विधायक हैं और वर्तमान में हरियाणा विधानसभा में विपक्ष के नेता के रूप में कार्यरत हैं. वे गढ़ी सांपला-किलोई विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं. वे चार बार लोकसभा सांसद भी रह चुके हैं और उन्होंने रोहतक लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया है. उनके बेटे दीपेंद्र सिंह हुड्डा रोहतक के सांसद हैं.
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