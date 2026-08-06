ETV Bharat / bharat

भाजपा बताए कि किसानों का कौन-सा कर्ज माफ किया: भूपेंद्र सिंह हुड्डा

बागपत में हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बीजेपी पर साधा निशाना.

हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बुधवार को बागपत में एक कार्यक्रम में शामिल हुए
हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बुधवार को बागपत में एक कार्यक्रम में शामिल हुए (Photo credit;ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 6, 2026 at 10:23 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

बागपत: हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा बुधवार को बागपत में एक कार्यक्रम में शामिल हुए. इस दौरान उन्होंने किसानों के मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने किसानों के कर्ज माफ किए थे, लेकिन भाजपा बताए कि उसने किसानों का कौन-सा कर्ज माफ किया है?

उन्होंने कहा कि किसानों की असली लड़ाई न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को लेकर होनी चाहिए, लेकिन सरकार किसानों को गुमराह करने का काम कर रही है. जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, तब एम. एस. स्वामीनाथन समिति की सिफारिशों के आधार पर किसानों को एमएसपी देने की मांग जोर-शोर से उठी थी, लेकिन मौजूदा सरकार इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठा रही.

भूपेंद्र सिंह हुड्डा, पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा (Photo credit;ETV Bharat)

भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि वर्ष 2014 की तुलना में आज बीज, कीटनाशक और कृषि दवाइयों के दाम कई गुना बढ़ चुके हैं. सरकार किसानों की आमदनी बढ़ाने के बजाय उनकी लागत बढ़ाने में लगी है.

उन्होंने कहा कि स्वामीनाथन समिति की सिफारिशों के अनुसार किसानों को एमएसपी की कानूनी गारंटी दी जाए, ताकि किसान आर्थिक रूप से खुशहाल हो सकें. उन्होंने दिवंगत किसान नेता सत्यपाल मलिक के बारे में भी कहा कि छात्र जीवन से उनके साथ उनके गहरे संबंध रहे. वे निर्भीक नेता थे और हमेशा बेखौफ होकर किसानों के हितों तथा सच्चाई की आवाज उठाते रहे.

यह भी पढ़ें: बागपत किसान पंचायत में बोले भाकियू अध्यक्ष, टिकैत परिवार नहीं लड़ेगा चुनाव

यह भी पढ़ें: भाकियू का भारत बंद; राकेश टिकैत बोले- सरकार को करनी होगी MSP पर बात, आगरा में किसानों ने किया जलसमाधि का किया ऐलान, यमुना में उतरे

TAGGED:

HARYANA CM BHUPINDER SINGH HOODA
BAGHPAT NEWS
UP NEWS
BHUPINDER SINGH HOODA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.