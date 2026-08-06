भाजपा बताए कि किसानों का कौन-सा कर्ज माफ किया: भूपेंद्र सिंह हुड्डा
बागपत में हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बीजेपी पर साधा निशाना.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 6, 2026 at 10:23 AM IST
बागपत: हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा बुधवार को बागपत में एक कार्यक्रम में शामिल हुए. इस दौरान उन्होंने किसानों के मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने किसानों के कर्ज माफ किए थे, लेकिन भाजपा बताए कि उसने किसानों का कौन-सा कर्ज माफ किया है?
उन्होंने कहा कि किसानों की असली लड़ाई न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को लेकर होनी चाहिए, लेकिन सरकार किसानों को गुमराह करने का काम कर रही है. जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, तब एम. एस. स्वामीनाथन समिति की सिफारिशों के आधार पर किसानों को एमएसपी देने की मांग जोर-शोर से उठी थी, लेकिन मौजूदा सरकार इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठा रही.
भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि वर्ष 2014 की तुलना में आज बीज, कीटनाशक और कृषि दवाइयों के दाम कई गुना बढ़ चुके हैं. सरकार किसानों की आमदनी बढ़ाने के बजाय उनकी लागत बढ़ाने में लगी है.
उन्होंने कहा कि स्वामीनाथन समिति की सिफारिशों के अनुसार किसानों को एमएसपी की कानूनी गारंटी दी जाए, ताकि किसान आर्थिक रूप से खुशहाल हो सकें. उन्होंने दिवंगत किसान नेता सत्यपाल मलिक के बारे में भी कहा कि छात्र जीवन से उनके साथ उनके गहरे संबंध रहे. वे निर्भीक नेता थे और हमेशा बेखौफ होकर किसानों के हितों तथा सच्चाई की आवाज उठाते रहे.
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