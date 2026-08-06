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भाजपा बताए कि किसानों का कौन-सा कर्ज माफ किया: भूपेंद्र सिंह हुड्डा

हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बुधवार को बागपत में एक कार्यक्रम में शामिल हुए ( Photo credit;ETV Bharat )