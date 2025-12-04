बेटी बांसुरी ने निभाया बेटे का फर्ज, पिता स्वराज कौशल को दी मुखाग्नि, राजकीय सम्मान के साथ हुआ अंतिम संस्कार
नई दिल्ली: देश के जाने माने वरिष्ठ अधिवक्ता एवं मिजोरम के पूर्व राज्यपाल स्वराज कौशल का आज दोपहर घर पर हृदय आघात आने से आकस्मिक निधन हो गया. उनकी पुत्री सांसद बांसुरी स्वराज एवं अन्य परिजन उनको एम्स अस्पताल लेकर गए, पर सभी प्रयासों के बाद डाक्टरों ने उन्हे मृत घोषित कर दिया.
शव को अस्पताल से सांसद बांसुरी स्वराज के आवास 10 तालकटोरा रोड लाया गया और वहां से सभी अंतिम रस्में पूर्ण कर लोधी रोड श्मशान घाट ले जाया गया, जहां उनकी बेटी नई दिल्ली से सांसद बांसुरी स्वराज ने सनातन रीति अनुसार सूर्यास्त से पहले अपने पिता स्वराज कौशल की चिता को अग्नि देकर अंतिम संस्कार पूरा किया.
लोधी रोड श्मशान घाट पर अंतिम संस्कार से पहले दिल्ली पुलिस की एक टुकड़ी ने पूर्व राज्यपाल स्वराज कौशल को अंतिम सलामी दी.
अंतिम संस्कार के दौरान दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, विधानसभा स्पीकर विजेंद्र गुप्ता, दिल्ली भाजपा अध्यक्ष विजेंद्र सचदेवा, केंद्रीय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, आरएसएस के वरिष्ठ पदाधिकारी इंद्रेश कुमार सहित कई प्रमुख हस्तियां मौजूद रहीं.
पूर्व राज्यपाल स्वराज कौशल का निधन केवल सांसद बांसुरी स्वराज की निजी क्षति नही बल्कि उनके निधन से देश ने एक कुशल अधिवक्ता एवं स्टेटसमैन खो दिया है. यह बातें प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कही.
इन्होंने दी श्रद्धांजलि
सांसद बांसुरी स्वराज के आवास पर पहुंच कर लोकसभाध्यक्ष ओम बिरला, केन्द्रीय मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान, गजेन्द्र शेखावत एवं किरण रिजिजू, भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बैजयंत जय पांडा, केन्द्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी एवं सांसद कमलजीत सहरावत, सुप्रिया सुले, निशिकांत दुबे, विपल देव, संगीता देवी, मालविका देवी, स्वाति मालीवाल आदि ने पूर्व राज्यपाल स्वराज कौशल के शव पर पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी.
बांसुरी ने कुछ इस तरह व्यक्त की भावनाएं
भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने एक्स पोस्ट में लिखा, "पापा स्वराज कौशल, आपका स्नेह, आपका अनुशासन, आपकी सरलता, आपका राष्ट्रप्रेम और आपका अपार धैर्य मेरे जीवन की वह रोशनी हैं जो कभी मंद नहीं होगी. आपका जाना हृदय की सबसे गहरी पीड़ा बनकर उतरा है, पर मन यही विश्वास थामे हुए है कि आप अब मां के साथ पुनः मिल चुके हैं, ईश्वर के सान्निध्य में, शाश्वत शांति में. आपकी बेटी होना मेरे जीवन का सबसे बड़ा गौरव है, और आपकी विरासत, आपके मूल्य और आपका आशीर्वाद ही मेरी आगे की हर यात्रा का आधार रहेंगे."
सुषमा और स्वराज कौशल की इकलौती संतान हैं बांसुरी
बांसुरी स्वराज मां सुषमा स्वराज और पिता स्वराज कौशल की इकलौती संतान हैं. पिछले साल संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में नई दिल्ली सीट पर मिली जीत के बाद बांसुरी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया था, जिसमें वे काफी भावुक होकर अपने पिता स्वराज कौशल से मिलती नजर आ रही थीं. इस दौरान पीछे की तरफ उनकी दिवंगत मां सुषमा स्वराज की तस्वीर दिखाई दे रही थी, जबकि बैकग्राउंड में एक भावुक गाना बजता सुनाई दे रहा था. इस पोस्ट के साथ बांसुरी ने लिखा था, 'मैं जानती हूं कि आपका आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ है, लेकिन कभी-कभी आपका मेरे सिर पर हाथ फेरना बहुत याद आता है.'
मां कृष्ण की उपासक और पिता वाद्य यंत्र के, इसलिए नाम पड़ा बांसुरी
स्वराज कौशल और सुषमा स्वराज की इकलौती संतान बांसुरी के नाम पीछे की कहानी भी खास है. बांसुरी के मुताबिक उनकी मां सुषमा स्वराज कृष्ण की उपासक थीं और उनके पिता चाहते थे कि नाम किसी वाद्य यंत्र पर रखा जाए. ऐसे में मां ने कहा कि भगवान कृष्ण की सबसे प्रिय वस्तु बांसुरी है, या तो वे उसे अधरों पर रखते थे, या फिर पीताम्बर में खोंस लेते थे. यहां तक कि जब वे ब्रजभूमि छोड़कर गए तो श्रीजी के हाथ में सौंपकर गए. इसलिए दोनों के विचारों से मिलकर उनका नाम बांसुरी रखा गया.
जानिए, बांसुरी के पिता स्वराज कौशल के बारे में
स्वराज कौशल का जन्म 12 जुलाई 1952 को हुआ था. दिल्ली यूनिवर्सिटी और पंजाब यूनिवर्सिटी से उन्होंने पढ़ाई की. इसके बाद उन्होंने वकालत शुरू की. स्वराज कौशल की पहचान सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकीलों में होती थी. वे छह साल तक राज्यसभा में सांसद रहे, साथ ही मिजोरम में राज्यपाल की भी जिम्मेदारी संभाली थी. स्वराज कौशल सबसे कम आयु में राज्यपाल का पद प्राप्त करने वाले व्यक्ति बने थे. 1975 में इनका विवाह सुषमा स्वराज के साथ में हुआ था.
स्वराज कौशल की पत्नी सुषमा स्वराज बीजेपी की दिग्गज नेताओं में थीं. 2014 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बनी एनडीए सरकार में उन्होंने विदेश मंत्री की जिम्मेदारी संभाली. अगस्त 2019 में सुषमा स्वराज का निधन हो गया था। सुषमा स्वराज ने दिल्ली के सीएम की भी जिम्मेदारी संभाली थी. अभी स्वराज कौशल और सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज बीजेपी की नेता और दिल्ली से सांसद हैं.