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4 दिन में राजनीति से मोहभंग! 23 सितंबर को पार्टी ज्वाइन करने वाले पूर्व ED अधिकारी का अचानक इस्तीफा

निरंजन सिंह की 'अकाली दल वारिस पंजाब दे' में शामिल होने के वक्त की फोटो. ( @AKALI DAL WARIS PUNJAB DE )

चंडीगढ़ : पंजाब की राजनीति में 'अकाली दल वारिस पंजाब दे' पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है. प्रवर्तन निदेशालय (ED) के पूर्व डिप्टी डायरेक्टर निरंजन सिंह ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है. उन्होंने इसकी घोषणा एक फेसबुक पोस्ट के जरिए की. गौरतलब है कि निरंजन सिंह 23 सितंबर को ही 'अकाली दल वारिस पंजाब दे' पार्टी में शामिल हुए थे.