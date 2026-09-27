4 दिन में राजनीति से मोहभंग! 23 सितंबर को पार्टी ज्वाइन करने वाले पूर्व ED अधिकारी का अचानक इस्तीफा
प्रवर्तन निदेशालय (ED) के पूर्व डिप्टी डायरेक्टर निरंजन सिंह ने 'अकाली दल वारिस पंजाब दे' पार्टी से इस्तीफा दे दिया है.
Published : September 27, 2026 at 8:11 PM IST
चंडीगढ़ : पंजाब की राजनीति में 'अकाली दल वारिस पंजाब दे' पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है. प्रवर्तन निदेशालय (ED) के पूर्व डिप्टी डायरेक्टर निरंजन सिंह ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है. उन्होंने इसकी घोषणा एक फेसबुक पोस्ट के जरिए की. गौरतलब है कि निरंजन सिंह 23 सितंबर को ही 'अकाली दल वारिस पंजाब दे' पार्टी में शामिल हुए थे.
फेसबुक पोस्ट में दी जानकारी
ईडी के पूर्व डिप्टी डायरेक्टर निरंजन सिंह ने फेसबुक पर लिखा: "मैं खुद को 'अकाली दल वारिस पंजाब दे' से अलग कर रहा हूं. मैंने पंजाब में ड्रग्स की समस्या, बढ़ते भ्रष्टाचार, गैंगस्टरों, जबरन वसूली और ड्रग तस्करी में पुलिसकर्मियों की संलिप्तता जैसे मुद्दों को लेकर 'अकाली दल वारिस पंजाब दे' को अपना समर्थन दिया था. हालांकि, कुछ मुद्दों पर मेरे मतभेद हैं जिनसे मैं कोई समझौता नहीं कर सकता. सार्वजनिक जीवन में लोगों का आचरण भारत के संविधान के अनुरूप होना चाहिए. मैं उनके अच्छे भविष्य की कामना करता हूं."
कौन हैं निरंजन सिंह?
निरंजन सिंह प्रवर्तन निदेशालय (ED) के जालंधर कार्यालय में डिप्टी डायरेक्टर के रूप में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. पंजाब में, उन्हें करोड़ों रुपये के जगदीश सिंह भोला ड्रग सिंडिकेट और मनी लॉन्ड्रिंग (धन शोधन) मामले की महत्वपूर्ण जांच का नेतृत्व करने के लिए जाना जाता है. इस हाई-प्रोफाइल मामले की जांच के दौरान, उन्होंने पूर्व मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया सहित कई प्रमुख राजनीतिक नेताओं से कड़ी पूछताछ की थी.
जांच के बीच में ही उनका तबादला पश्चिम बंगाल कर दिया गया था, जिस पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी थी. गौरतलब है कि सरकारी सेवा छोड़ने के बाद सक्रिय राजनीति में सीधे कदम रखने वाले वे पंजाब में डिप्टी डायरेक्टर रैंक के पहले ईडी (ED) अधिकारी हैं.
'अकाली दल वारिस पंजाब दे' पार्टी क्यों चर्चित है?
यह पार्टी पंजाब और देश की राजनीति में अपने उग्र सिख राजनीति और विवादित एजेंडे के कारण हमेशा चर्चा में रहती है. मूल रूप से 'वारिस पंजाब दे' संगठन की शुरुआत दिवंगत अभिनेता-कार्यकर्ता दीप सिद्धू ने की थी. जिसके बाद इसकी कमान अमृतपाल सिंह ने संभाली. अमृतपाल, पंजाब से सांसद हैं. वर्तमान में असम की डिब्रूगढ़ जेल में बंद हैं.
यह संगठन और पार्टी पंजाब के युवाओं के बीच नशा मुक्ति और सिख अधिकारों की बात करने के साथ-साथ कट्टरपंथी विचारों और अलगाववादी (खालिस्तानी) बयानों को लेकर राष्ट्रीय मीडिया की सुर्खियों में बने रहते हैं.
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