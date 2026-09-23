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ईडी के पूर्व डिप्टी डायरेक्टर की सियासी एंट्री, अमृतपाल सिंह की पार्टी में होंगे शामिल

ईडी के पूर्व डिप्टी डायरेक्टर निरंजन सिंह अकाली दल वारिस पंजाब दे में शामिल होंगे.

Former ED Deputy Director Niranjan Singh to formally join Akali Dal Waris Punjab De in Chandigarh today
ईडी के पूर्व डिप्टी डायरेक्टर निरंजन सिंह की सियासी एंट्री (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 23, 2026 at 5:27 PM IST

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चंडीगढ़: पंजाब विधानसभा चुनाव से ठीक पहले राज्य की राजनीति सुर्खियों में है. खबर है कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के पूर्व डिप्टी डायरेक्टर निरंजन सिंह खडूर साहिब से सांसद अमृतपाल सिंह की पार्टी 'अकाली दल वारिस पंजाब दे' में शामिल होंगे.

वह आज चंडीगढ़ में एक खास कार्यक्रम के दौरान पार्टी में आधिकारिक तौर पर शामिल होंगे. वरिष्ठ नेता मनप्रीत सिंह अयाली ने भी इसकी आधिकारिक तौर पर पुष्टि की है. ईडी के पूर्व डिप्टी डायरेक्टर के अमृतपाल सिंह की पार्टी में शामिल होने से पंजाब का राजनीतिक समीकरण पूरी तरह बदलने की उम्मीद है.

निरंजन सिंह का यह बड़ा राजनीतिक कदम टॉप नेताओं के साथ एक खास बैठक के बाद उठाया गया है. विधायक मनप्रीत सिंह अयाली और जेल में बंद सासंद अमृतपाल सिंह के पिता तरसेम सिंह ने जालंधर में निरंजन सिंह से उनके घर पर मुलाकात की थी.

इस जरूरी बैठक और नेताओं के भरोसे के बाद ही पूर्व अधिकारी ने अकाली दल वारिस पंजाब दे के उत्तराधिकारी पंजाब की कमान संभालने का आखिरी फैसला लिया. निरंजन सिंह पंजाब के प्रशासनिक और इन्वेस्टिगेशन सर्कल में एक बहुत बड़ा और चर्चित नाम हैं.

मई 2021 में सरकारी नौकरी से रिटायर हुए इस अधिकारी ने अपने कार्यकाल के दौरान कई हाई-प्रोफाइल ड्रग तस्करी के मामलों की जांच की. उन्होंने कुख्यात जगदीश भोला ड्रग रैकेट की बारीकी से जांच की, जिसमें करोड़ों रुपये शामिल थे. इस बड़े मामले की जांच के दौरान उनका सामना राज्य के कई प्रभावशाली लोगों से हुआ.

धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए निरंजन सिंह ने कई बड़े नेताओं को सजा दिलाई थी. उन्होंने इस केस के सिलसिले में पूर्व मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया और सरवन सिंह फिल्लौर समेत कई बड़े नेताओं से कड़ी पूछताछ की थी. इस बीच उनका जालंधर से कोलकाता ट्रांसफर कर दिया गया था. हालांकि बाद में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया था. रिटायरमेंट के बाद भी वह पंजाब में ड्रग्स के मुद्दे पर लगातार अपनी आवाज उठाते रहे हैं.

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