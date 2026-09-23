ETV Bharat / bharat

ईडी के पूर्व डिप्टी डायरेक्टर की सियासी एंट्री, अमृतपाल सिंह की पार्टी में होंगे शामिल

ईडी के पूर्व डिप्टी डायरेक्टर निरंजन सिंह की सियासी एंट्री ( ETV Bharat )

चंडीगढ़: पंजाब विधानसभा चुनाव से ठीक पहले राज्य की राजनीति सुर्खियों में है. खबर है कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के पूर्व डिप्टी डायरेक्टर निरंजन सिंह खडूर साहिब से सांसद अमृतपाल सिंह की पार्टी 'अकाली दल वारिस पंजाब दे' में शामिल होंगे.

वह आज चंडीगढ़ में एक खास कार्यक्रम के दौरान पार्टी में आधिकारिक तौर पर शामिल होंगे. वरिष्ठ नेता मनप्रीत सिंह अयाली ने भी इसकी आधिकारिक तौर पर पुष्टि की है. ईडी के पूर्व डिप्टी डायरेक्टर के अमृतपाल सिंह की पार्टी में शामिल होने से पंजाब का राजनीतिक समीकरण पूरी तरह बदलने की उम्मीद है.

निरंजन सिंह का यह बड़ा राजनीतिक कदम टॉप नेताओं के साथ एक खास बैठक के बाद उठाया गया है. विधायक मनप्रीत सिंह अयाली और जेल में बंद सासंद अमृतपाल सिंह के पिता तरसेम सिंह ने जालंधर में निरंजन सिंह से उनके घर पर मुलाकात की थी.

इस जरूरी बैठक और नेताओं के भरोसे के बाद ही पूर्व अधिकारी ने अकाली दल वारिस पंजाब दे के उत्तराधिकारी पंजाब की कमान संभालने का आखिरी फैसला लिया. निरंजन सिंह पंजाब के प्रशासनिक और इन्वेस्टिगेशन सर्कल में एक बहुत बड़ा और चर्चित नाम हैं.