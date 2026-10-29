पूर्व मंत्री केएन नेहरू से जुड़े 25 ठिकानों पर आज छापेमारी, नौकरी घोटाला मामला
म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन और वॉटर सप्लाई सेक्टर में 2538 असिस्टेंट इंजीनियरों और जूनियर इंजीनियरों की नियुक्तियों में गड़बड़ी की शिकायत.
Published : October 29, 2026 at 1:19 PM IST
त्रिची: तमिलनाडु के सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक निदेशालय (डीवीएसी) ने 634 करोड़ रुपये के कथित 'नौकरी के बदले पैसे' घोटाले के सिलसिले में पूर्व मंत्री एवं द्रमुक नेता के एन नेहरू से जुड़े 25 ठिकानों पर छापेमारी अभियान चलाया.
पिछले डीएमके राज में म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन और वॉटर सप्लाई सेक्टर में 2538 असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर की नियुक्तियों में गड़बड़ी की शिकायतों के आधार पर एंटी-करप्शन डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने पहले ही केस दर्ज कर लिया और इसकी पूरी जांच कर रहे हैं.
इसी के तहत एंटी-करप्शन ब्यूरो के अधिकारी आज सुबह (29 अक्टूबर) से डीएमके के प्रिंसिपल सेक्रेटरी और पूर्व म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन मिनिस्टर के.एन. नेहरू के थिलाई नगर, त्रिची में घर पर छापे मारे. आज सुबह, 15 से ज़्यादा एंटी-करप्शन पुलिस अधिकारी 3 गाड़ियों में आए और थिलाई नगर में पूर्व मिनिस्टर के.एन. नेहरू के घर और ऑफिस की जगह को अपने कंट्रोल में ले लिया और ज़ोरदार तलाशी शुरू कर दी.
इसके अलावा एंटी-करप्शन ब्यूरो चेन्नई और त्रिची में के.एन. नेहरू से जुड़ी 25 से ज़्यादा जगहों पर छापे मारे. उनके घर के बाद, अधिकारी चेन्नई के राजा अन्नामलाईपुरम में के.एन. नेहरू के भाई और टीवीएच बिल्डर्स के मालिक के घर और ऑफिस पर भी छापेमारी की.
इससे पहले 5 सितंबर को एंटी-करप्शन ब्यूरो ने टेंडर में गड़बड़ी की शिकायत के आधार पर रविचंद्रन के घर और ऑफिस पर रेड की थी. एंटी-करप्शन ब्यूरो ने कहा था कि 241 डॉक्यूमेंट्स और डिजिटल डॉक्यूमेंट्स ज़ब्त किए गए थे.
ऐसे में कहा जा रहा है कि यह सर्च अभी भर्ती में गड़बड़ी से जुड़े एक मामले की जांच के तहत की जा रही है. उम्मीद है कि सर्च पूरी होने के बाद ही जब्त किए गए डॉक्यूमेंट्स, पैसे या दूसरी चीज़ों के बारे में डिटेल्स सामने आएंगी. एंटी-करप्शन डिपार्टमेंट की ये सर्च तमिलनाडु के अलग-अलग हिस्सों में एक साथ की जा रही हैं, इससे हलचल मच गई.