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पूर्व मंत्री केएन नेहरू से जुड़े 25 ठिकानों पर आज छापेमारी, नौकरी घोटाला मामला

तमिलनाडु में एंटी-करप्शन ब्यूरो ने पूर्व मंत्री के.एन. नेहरू के घर पर छापा मारा ( ETV Bharat )

त्रिची: तमिलनाडु के सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक निदेशालय (डीवीएसी) ने 634 करोड़ रुपये के कथित 'नौकरी के बदले पैसे' घोटाले के सिलसिले में पूर्व मंत्री एवं द्रमुक नेता के एन नेहरू से जुड़े 25 ठिकानों पर छापेमारी अभियान चलाया.

पिछले डीएमके राज में म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन और वॉटर सप्लाई सेक्टर में 2538 असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर की नियुक्तियों में गड़बड़ी की शिकायतों के आधार पर एंटी-करप्शन डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने पहले ही केस दर्ज कर लिया और इसकी पूरी जांच कर रहे हैं.

के एन नेहरू, तमिलनाडु के पूर्व मंत्री और डीएमके नेता (फाइल फोटो) (ETV Bharat) इसी के तहत एंटी-करप्शन ब्यूरो के अधिकारी आज सुबह (29 अक्टूबर) से डीएमके के प्रिंसिपल सेक्रेटरी और पूर्व म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन मिनिस्टर के.एन. नेहरू के थिलाई नगर, त्रिची में घर पर छापे मारे. आज सुबह, 15 से ज़्यादा एंटी-करप्शन पुलिस अधिकारी 3 गाड़ियों में आए और थिलाई नगर में पूर्व मिनिस्टर के.एन. नेहरू के घर और ऑफिस की जगह को अपने कंट्रोल में ले लिया और ज़ोरदार तलाशी शुरू कर दी.