भारत वैश्विक महाशक्ति कैसे बन सकता है? जानें पूर्व राजनयिक राजीव डोगरा के सुझाव
पूर्व राजनयिक राजीव डोगरा से ईटीवी भारत के नेशनल ब्यूरो चीफ सौरभ शुक्ला ने विशेष बातचीत की.
Published : August 10, 2026 at 10:09 PM IST
नई दिल्ली: पूर्व राजनयिक राजीव डोगरा का कहना है कि एक वैश्विक महाशक्ति के रूप में भारत का उभरना, उसकी आर्थिक और सैन्य ताकत के साथ-साथ उसकी संस्थाओं और नेतृत्व की मजबूती पर भी उतना ही निर्भर करेगा. उन्होंने राष्ट्रीय पतन के चेतावनी भरे संकेतों और बदलती वैश्विक व्यवस्था पर अपने विचार साझा करते हुए यह बात कही. अपनी नई किताब 'हाउ नेशंस फेल एंड द अनमेकिंग ऑफ अमेरिकाज वर्ल्ड' पर ईटीवी भारत के साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में राजीव डोगरा ने अमेरिका के घटते प्रभाव, चीन के उदय, पाकिस्तान के इरादों और लोकतंत्र व मीडिया पर बढ़ते दबाव पर खुलकर चर्चा की.
बातचीत में उन्होंने यह भी कहा कि भारत के विकास का अगला चरण केवल आर्थिक और रणनीतिक ताकत पर ही नहीं, बल्कि उसके युवाओं को सशक्त बनाने, संस्थानों की रक्षा करने और सवाल पूछने, बहस करने और असहमत होने की स्वतंत्रता को जीवित रखने पर निर्भर करेगा.
पढ़िए इंटरव्यू के मुख्य अंश....
सवाल: किसी देश के पतन के पहले संकेत क्या हैं? क्या इसकी शुरुआत आर्थिक संकट से होती है, या कमजोर संस्थाओं और अयोग्य नेतृत्व से?"
जवाब: यह तीनों का मिला-जुला रूप है, क्योंकि अगर नेतृत्व अच्छा हो, तो अर्थव्यवस्था में गिरावट की संभावना कम होती है. लेकिन, आप जानते हैं, गिरावट के पीछे कई और हालात भी हो सकते हैं, यह सिर्फ इन तीनों तक सीमित नहीं है. उदाहरण के लिए, अगर कोई देश युद्ध में उतर जाता है, जैसे कि अमेरिका अब उतर रहा है या यूक्रेन और रूस युद्ध में उलझे हुए हैं, या ईरान और अमेरिका युद्ध में उलझे रहे हैं, तो यह निश्चित रूप से पतन या गिरावट का एक संकेत है, चाहे वह बड़ी गिरावट हो जो सचमुच किसी देश को बर्बाद कर सकती है या फिर एक छोटा सा अवरोध हो जिसे बाद में ठीक किया जा सकता है.
वियतनाम युद्ध या अमेरिका-वियतनाम युद्ध के बाद, वियतनाम को उबरने में कुछ समय लगा, लेकिन उसने आर्थिक रूप से और हर दूसरे अर्थ में बहुत अच्छी तरह से वापसी की है, जबकि अमेरिका वास्तव में दुनिया की GDP में अपना वह स्थान फिर से हासिल नहीं कर सका जो वियतनाम युद्ध से पहले उसका हुआ करता था.
कृपया याद रखें कि 1945 के बाद, वैश्विक जीडीपी में अमेरिका की हिस्सेदारी 50% थी. आज यह सिर्फ 25% के आसपास है. इसलिए यह गिरावट लगातार रही है.
सवाल: आपका बंगारामदेवी मॉडल (Bangaramdevi model) कहता है कि नेताओं को उन लोगों से आंका जाना चाहिए जिनकी वे सेवा करते हैं. हमें असल में किसी नेता के प्रदर्शन को कैसे मापना चाहिए?
जवाब: खैर, बंगारामदेवी मॉडल वास्तव में लोकतंत्र और वापस बुलाने का अधिकार के सिद्धांत का एक संयोजन है.
जैसा कि आप जानते हैं, आपने किसी को इस रूप में चुना है, इस मामले में भगवान के रूप में, और अगर भगवान अच्छा प्रदर्शन नहीं करते हैं, तो उनके पास एक वार्षिक अनुष्ठान होता है जिसमें वे निर्णय लेते हैं और फिर उन्हें असफल हुए भगवान के रूप में मंदिर के पीछे की तरफ फेंक देते हैं. कुछ संसदीय लोकतंत्रों ने इसके बारे में सोचा है, लेकिन वास्तव में इसे आजमाया नहीं है. इसे लागू करना बहुत कठिन है क्योंकि नेता या सांसद, वे चाहे कहीं भी हों, किसी भी देश के हों, नहीं चाहेंगे कि उनके प्रदर्शन का मूल्यांकन किया जाए क्योंकि यह कभी-कभार व्यक्तिपरक हो सकता है और उनके लिए व्यक्तिगत रूप से कठिन हो सकता है.
लेकिन बंगारामदेवी मॉडल सच में एक आदर्श समाधान है क्योंकि यह भगवान हों या इंसान, दोनों को चौकन्ना रखता है क्योंकि वे निरंतर निगरानी में रहते हैं.
सवाल: लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं ऐसे नेताओं को क्यों चुनती रहती हैं जो बहुत अधिक शक्तिशाली हो जाते हैं और आलोचना सुनना बंद कर देते हैं?
जवाब: हां, लोकतंत्र सैद्धांतिक रूप से सही विकल्प है, लेकिन व्यावहारिक रूप से यह एक त्रुटिपूर्ण विकल्प है, मुख्य रूप से इसलिए क्योंकि नेता लोगों की उम्मीदों पर खरे नहीं उतरते हैं.
निश्चित रूप से, लोगों को भी दोष दिया जाना चाहिए क्योंकि उन्होंने गलत विकल्प चुना. लेकिन अगर उनके सामने ऐसी थाली हो जहां विकल्प केवल तीन या चार ऐसे उम्मीदवारों तक सीमित हों जो समान रूप से बुरे हों या लोगों को अपने वादों से धोखा देने में समान रूप से सफल रहे हों, तो लोगों को दोष नहीं दिया जा सकता क्योंकि लोग केवल उसी मेनू से चुन सकते हैं जो उन्हें दिया गया है.
सवाल: क्या चुनाव जारी रहने पर भी लोकतंत्र धीरे-धीरे खत्म हो सकता है? क्या होता है जब संस्थाएं, मीडिया और असहमति कमजोर हो जाती है?
जवाब: संस्थाएं और मीडिया असल में लोकतंत्र के पहरेदार हैं, वे लोगों की उम्मीदों के रक्षक हैं. इसलिए, जब वे दबाव में झुकने लगते हैं, तो लोकतंत्र के बचने की बहुत कम उम्मीद बचती है. जनता के वोट के अलावा, जो विभिन्न कारणों से कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकता, संस्थाएं और मीडिया ही हैं जिन्हें लगातार एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होती है. जनता हर चार या पांच साल में एक बार वोट करती है, लेकिन संस्थाएं और मीडिया चौबीसों घंटे काम करते हैं. इसलिए, अगर उनमें हिम्मत नहीं है, तो देश को नुकसान उठाना पड़ता है.
सवाल: क्या रील्स और शॉर्ट वीडियो हमें कम जानकारी दे रहे हैं? क्या यह सिर्फ टेक्नोलॉजी में बदलाव है, या जानकारी रखने वाले नागरिकों के लिए असली खतरा है?
जवाब: मुख्यधारा का मीडिया कभी भी परफेक्ट नहीं था. विज्ञापनों पर उसकी निर्भरता या सरकारी दबाव के लिए हमेशा उसकी आलोचना होती रही है, चाहे वह तुर्की में हो, अमेरिका में या कहीं और. लेकिन अपनी सीमाओं के बावजूद, यह कम से कम समाधान का एक हिस्सा था. आज इससे भी बड़ी समस्या नेतृत्व का पतन है. दुनिया भर में, हम चार्ल्स डी गॉल, नासिर, सादात या टीटो जैसी हस्तियों के कद और दूरदर्शिता वाले नेताओं की कमी देख रहे हैं. उनके तरीकों पर बहस हो सकती है, लेकिन उन्हें इस बात की स्पष्ट समझ थी कि वे अपने देशों को कहां ले जाना चाहते हैं.
इस बीच, सोशल मीडिया एक महत्वपूर्ण काम करता है: यह आम लोगों को अपना गुस्सा और निराशा व्यक्त करने का एक मंच देता है. लेकिन हमें एक निरंतर चलने वाली संस्था और अचानक होने वाली प्रतिक्रिया के बीच अंतर करना चाहिए. कोई व्यक्ति X या फेसबुक पर कुछ पोस्ट करता है और फिर अपने दैनिक जीवन में वापस चला जाता है. कभी-कभी, जैसा कि हमने हाल के प्रदर्शनों में देखा है, वे व्यक्तिगत आवाजें एक साथ मिल जाती हैं और जन-आंदोलन का रूप ले लेती हैं, लेकिन ऐसे आंदोलन कुछ समय के लिए भी हो सकते हैं.
सोशल मीडिया की अपनी सीमाएं हैं, भले ही यह आज भी उपलब्ध सबसे कम प्रतिबंध वाले मंचों में से एक बना हुआ है. दूसरी चिंता बौद्धिक पतन की है. पहले, लोग अखबार और किताबें पढ़ते थे, जो उन्होंने पढ़ा उस पर विचार करने के लिए समय निकालते थे और फिर अपनी राय बनाते थे. आज लगातार आने वाली तस्वीरें, रील्स और शॉर्ट-फॉर्म कंटेंट हमारा ध्यान इस तरह खींच सकते हैं कि हम अपने सामने तुरंत मौजूद चीजों से आगे सोचना बंद कर देते हैं. इस मायने में, डिजिटल युग एक प्रकार की बौद्धिक रुकावट पैदा कर सकता है.
सवाल: क्या अमेरिका राजनीतिक अनिश्चितता के एक अस्थायी दौर से गुजर रहा है, या उसका वैश्विक प्रभाव सच में कम हो रहा है?
जवाब: अमेरिका की छवि 'कुरूप अमेरिकी' से बदलकर एक दबंग और स्वार्थी महाशक्ति की हो गई है. शीत युद्ध के बाद, उसका मानना था कि वह दुनिया के लिए उदारवाद और पूंजीवाद को समाधान के रूप में थोप सकता है, लेकिन देशों ने इस दृष्टिकोण का विरोध किया. उसी समय, अमेरिका में मजबूत नेतृत्व की कमी देखी गई. कैनेडी के बाद के नेताओं में उनकी जैसी स्पष्टता और निर्णय क्षमता की कमी थी, और बाइडेन तथा अब ट्रंप के दौर में स्थिति और बदतर हो गई है. ट्रंप का अनिश्चित, स्वार्थी रवैया अमेरिका की वैश्विक स्थिति को नुकसान पहुंचा रहा है. देश को पहले भी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है, लेकिन इस बार ऐसा लगता है कि किसी अन्य संकट या फैसले के सामने आने से पहले उसके पास उबरने के लिए बहुत कम जगह बची है.
सवाल: चीन अब अमेरिका का सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी है. चीन के आगे बढ़ने में सबसे बड़ी कमजोरियां क्या हैं, और उसकी बढ़ती ताकत के भारत के लिए क्या मायने हैं?
जवाब: चीन के किसी भी आकलन में समस्या यह है कि वह एक बहुत ही बंद समाज है. कुछ लोग चीन और उसके उदय, उसकी शक्ति और उसकी क्षमता को लेकर अत्यधिक उत्साहित हैं, लेकिन तब यह कुछ लोगों द्वारा केवल अनुमान और कोरी कल्पना के दायरे में होता है. तथ्य यह है कि चीन ने पिछले कुछ वर्षों में वह कर दिखाया है जो इतिहास में किसी अन्य देश ने कभी नहीं किया, चाहे वह रक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे विनिर्माण के मामले में हो, या फिर एआई और प्रौद्योगिकी की सीमाओं के मामले में हो.
यह कुछ क्षेत्रों में अमेरिका से आगे निकल रहा है और अन्य क्षेत्रों में अमेरिका के साथ तेजी से बराबरी करने की कोशिश कर रहा है. यह देखना बाकी है कि क्या यह एक समान रूप से और लंबे समय तक ऐसा कर पाता है. क्या यह एकमात्र महाशक्ति बनता है जैसा कि अमेरिका कुछ समय से रहा है, और व्यक्तिगत रूप से मुझे इस बारे में संदेह है.
सवाल: क्या दुनिया अमेरिका-चीन की प्रतिद्वंद्विता की ओर बढ़ रही है, या एक अधिक बहुध्रुवीयता दुनिया की ओर, जहां भारत जैसे देशों को काम करने की अधिक आजादी होगी?
जवाब: द्विध्रुवी निश्चित रूप से, लेकिन कुछ शर्तों के साथ. दुनिया भले ही द्विध्रुवता की ओर बढ़ रही हो, लेकिन चीन अभी अमेरिका के मुकाबले में नहीं है. अमेरिका के पास वैश्विक गठबंधन, निवेश, सहायता और सैन्य ठिकाने हैं, जबकि चीन का प्रभाव काफी हद तक व्यावसायिक है. बहुध्रुवीय दुनिया का विचार भी बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया गया है. एक सच्ची वैश्विक शक्ति को रणनीतिक स्वायत्तता और स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता की जरूरत होती है - जो अभी अमेरिका और चीन के अलावा बहुत कम देशों के पास है.
सवाल: भारत के पास सभ्यता के रूप में एक मजबूत विरासत है. इस पुरानी विरासत को आज की असली वैश्विक ताकत बनाने के लिए भारत को किन चीजों का निर्माण करना चाहिए?
जवाब: सभ्यता की विरासत हमारे अतीत से वर्तमान के लिए एक उत्कृष्ट उपहार रही है और यह बहुत मददगार भी रही है. सदियों के उपनिवेशवाद के दौरान भारत की सभ्यता की ताकत ने उसे अपनी पहचान बनाए रखने में मदद की और बाद में उसे नस्लवाद और उपनिवेशवाद के खिलाफ एक नैतिक आवाज दी. आजादी के बाद, आत्मनिर्भरता और मजबूत नेतृत्व ने बंटवारे के बावजूद देश को पुनर्निर्माण करने में मदद की. कई अन्य उपनिवेश-मुक्त राष्ट्रों के विपरीत, भारत ने स्थिर आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक और सांस्कृतिक प्रगति बनाए रखी है.
लेकिन एक वैश्विक महाशक्ति बनने के लिए अधिक आत्मनिर्भरता की जरूरत होगी, विशेष रूप से रक्षा और अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में.
सवाल: COVID-19 को देखें तो, भारत ने क्या सही किया, और हम कहां चूक गए - खासकर कमजोर लोगों की सुरक्षा करने में?
जवाब: भारत की अंतिम सफलता यह थी कि वह हर व्यक्ति, या लगभग हर व्यक्ति को टीका उपलब्ध कराने में कामयाब रहा, और इतना ही नहीं, पश्चिमी दुनिया के विपरीत, जो इस मामले में बहुत कंजूस और स्वार्थी थी, यह दुनिया के कई देशों के साथ अपने भंडार को साझा करने में भी सक्षम था. तो, भारत ने निश्चित रूप से उस मामले में सही किया. लेकिन भारत ने जो गलत किया, वह था पीड़ा से बचना.
सवाल: आप अपनी किताब में राजनीतिक बेईमानी के बारे में बात करते हैं. राजनीतिक संदेश और गलत जानकारी के बीच सीमा कहां खींचें? राजनीतिक बयानबाजी कब लोकतंत्र के लिए खतरनाक हो जाती है?
जवाब: गलत जानकारी किसी देश को गंभीर रूप से कमजोर कर सकती है क्योंकि इससे नेता सच्चाई नहीं देख पाते. सोवियत संघ इसका एक क्लासिक उदाहरण है. अधिकारी क्रेमलिन को लगातार झूठी रिपोर्ट भेजते रहे, जिससे यह आभास हुआ कि सब कुछ ठीक है जबकि लोग तंगी और कठिनाइयों का सामना कर रहे थे. इस असंतुलन ने आखिरकार देश के पतन में योगदान दिया.
अगर हम अमेरिका-ईरान की बात करें, तो यही खतरा तब भी मौजूद होता है जब नेता तथ्यों के विपरीत लगातार सफलता का दावा करते हैं. समय के साथ लोग भरोसा खो देते हैं और उन्हें जो बताया जा रहा है उस पर सवाल उठाने लगते हैं. सबक आसान है... गलत जानकारी थोड़े समय के लिए काम कर सकती है, लेकिन सच्चाई आखिरकार सामने आ ही जाती है. 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान के ‘डॉन’ अखबार द्वारा बांग्लादेश में अपनी सेना के आत्मसमर्पण के समय "सभी मोर्चों पर जीत" का दावा करना शायद इसका सबसे स्पष्ट उदाहरण है. यह बहुत कम समय के लिए रहता है.
सवाल: आपने पाकिस्तान को करीब से देखा है और कराची में काम किया है. ऑपरेशन सिंदूर के बाद, क्या आपको भारत-पाकिस्तान संबंधों के स्थिर होने की कोई असली उम्मीद दिखती है? और अगले दशक में भारत को सबसे बड़ी भूराजनीतिक गलती से बचना चाहिए?
जवाब: स्पष्ट रूप से, नहीं. तुर्की-सऊदी अरब-पाकिस्तान समझौते के हालिया गठजोड़ को लेकर भारत को सतर्क रहना चाहिए, विशेषकर इसलिए क्योंकि इसमें खुफिया जानकारी साझा करना और सैन्य साजो-सामान तक संभावित पहुंच शामिल है. पाकिस्तान इस गठबंधन का उपयोग भारत के खिलाफ करने की सबसे अधिक संभावना रखता है, खासकर चीन के साथ उसके घनिष्ठ संबंधों को देखते हुए.
भारत की मुख्य चिंता, हालांकि, उसके अपने इरादे नहीं बल्कि दूसरों के इरादे और हरकतें होनी चाहिए. चीन पर जमीनी हकीकत को धीरे-धीरे बदलने का आरोप लगाया गया है, जबकि पाकिस्तान ने भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए बार-बार आतंकवाद का इस्तेमाल किया है. भारत की लाहौर या बीजिंग पर कब्जा करने में कोई दिलचस्पी नहीं है. इसलिए उसकी रणनीति उकसावे को रोकने, अपने हितों की रक्षा करने और यह सुनिश्चित करने पर केंद्रित होनी चाहिए कि उसकी कूटनीति और रक्षा मजबूत बनी रहे.
सवाल: आप अपनी किताब को उम्मीद के साथ खत्म करते हैं. अगर आप सिर्फ तीन चीजें बता सकें जो भारत को एक अग्रणी वैश्विक महाशक्ति बनने के लिए अभी करनी चाहिए, तो वे क्या होंगी?
जवाब: किसी भी देश को वैश्विक महाशक्ति बनने के लिए सबसे पहले अपने युवाओं को कौशल और सपने देखने की स्वतंत्रता देकर सशक्त करना होगा. उसे संस्थाओं को भी मजबूत करना चाहिए, असहमति का सम्मान करना होगा और मीडिया को हिम्मत दिखाने की अनुमति देनी होगी. समाज तब आगे बढ़ता है जब लोग खुलकर बहस कर सकें, आलोचना कर सकें और अपनी बात कह सकें. अगर उस आजादी पर प्रतिबंध लगाया जाए, तो कोई भी देश कभी भी अपनी पूरी क्षमता का लाभ नहीं उठा सकता.
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