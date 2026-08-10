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भारत वैश्विक महाशक्ति कैसे बन सकता है? जानें पूर्व राजनयिक राजीव डोगरा के सुझाव

पूर्व राजनयिक राजीव डोगरा ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: पूर्व राजनयिक राजीव डोगरा का कहना है कि एक वैश्विक महाशक्ति के रूप में भारत का उभरना, उसकी आर्थिक और सैन्य ताकत के साथ-साथ उसकी संस्थाओं और नेतृत्व की मजबूती पर भी उतना ही निर्भर करेगा. उन्होंने राष्ट्रीय पतन के चेतावनी भरे संकेतों और बदलती वैश्विक व्यवस्था पर अपने विचार साझा करते हुए यह बात कही. अपनी नई किताब 'हाउ नेशंस फेल एंड द अनमेकिंग ऑफ अमेरिकाज वर्ल्ड' पर ईटीवी भारत के साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में राजीव डोगरा ने अमेरिका के घटते प्रभाव, चीन के उदय, पाकिस्तान के इरादों और लोकतंत्र व मीडिया पर बढ़ते दबाव पर खुलकर चर्चा की. बातचीत में उन्होंने यह भी कहा कि भारत के विकास का अगला चरण केवल आर्थिक और रणनीतिक ताकत पर ही नहीं, बल्कि उसके युवाओं को सशक्त बनाने, संस्थानों की रक्षा करने और सवाल पूछने, बहस करने और असहमत होने की स्वतंत्रता को जीवित रखने पर निर्भर करेगा. पढ़िए इंटरव्यू के मुख्य अंश.... सवाल: किसी देश के पतन के पहले संकेत क्या हैं? क्या इसकी शुरुआत आर्थिक संकट से होती है, या कमजोर संस्थाओं और अयोग्य नेतृत्व से?" जवाब: यह तीनों का मिला-जुला रूप है, क्योंकि अगर नेतृत्व अच्छा हो, तो अर्थव्यवस्था में गिरावट की संभावना कम होती है. लेकिन, आप जानते हैं, गिरावट के पीछे कई और हालात भी हो सकते हैं, यह सिर्फ इन तीनों तक सीमित नहीं है. उदाहरण के लिए, अगर कोई देश युद्ध में उतर जाता है, जैसे कि अमेरिका अब उतर रहा है या यूक्रेन और रूस युद्ध में उलझे हुए हैं, या ईरान और अमेरिका युद्ध में उलझे रहे हैं, तो यह निश्चित रूप से पतन या गिरावट का एक संकेत है, चाहे वह बड़ी गिरावट हो जो सचमुच किसी देश को बर्बाद कर सकती है या फिर एक छोटा सा अवरोध हो जिसे बाद में ठीक किया जा सकता है. वियतनाम युद्ध या अमेरिका-वियतनाम युद्ध के बाद, वियतनाम को उबरने में कुछ समय लगा, लेकिन उसने आर्थिक रूप से और हर दूसरे अर्थ में बहुत अच्छी तरह से वापसी की है, जबकि अमेरिका वास्तव में दुनिया की GDP में अपना वह स्थान फिर से हासिल नहीं कर सका जो वियतनाम युद्ध से पहले उसका हुआ करता था. कृपया याद रखें कि 1945 के बाद, वैश्विक जीडीपी में अमेरिका की हिस्सेदारी 50% थी. आज यह सिर्फ 25% के आसपास है. इसलिए यह गिरावट लगातार रही है. सवाल: आपका बंगारामदेवी मॉडल (Bangaramdevi model) कहता है कि नेताओं को उन लोगों से आंका जाना चाहिए जिनकी वे सेवा करते हैं. हमें असल में किसी नेता के प्रदर्शन को कैसे मापना चाहिए? जवाब: खैर, बंगारामदेवी मॉडल वास्तव में लोकतंत्र और वापस बुलाने का अधिकार के सिद्धांत का एक संयोजन है. जैसा कि आप जानते हैं, आपने किसी को इस रूप में चुना है, इस मामले में भगवान के रूप में, और अगर भगवान अच्छा प्रदर्शन नहीं करते हैं, तो उनके पास एक वार्षिक अनुष्ठान होता है जिसमें वे निर्णय लेते हैं और फिर उन्हें असफल हुए भगवान के रूप में मंदिर के पीछे की तरफ फेंक देते हैं. कुछ संसदीय लोकतंत्रों ने इसके बारे में सोचा है, लेकिन वास्तव में इसे आजमाया नहीं है. इसे लागू करना बहुत कठिन है क्योंकि नेता या सांसद, वे चाहे कहीं भी हों, किसी भी देश के हों, नहीं चाहेंगे कि उनके प्रदर्शन का मूल्यांकन किया जाए क्योंकि यह कभी-कभार व्यक्तिपरक हो सकता है और उनके लिए व्यक्तिगत रूप से कठिन हो सकता है. लेकिन बंगारामदेवी मॉडल सच में एक आदर्श समाधान है क्योंकि यह भगवान हों या इंसान, दोनों को चौकन्ना रखता है क्योंकि वे निरंतर निगरानी में रहते हैं. सवाल: लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं ऐसे नेताओं को क्यों चुनती रहती हैं जो बहुत अधिक शक्तिशाली हो जाते हैं और आलोचना सुनना बंद कर देते हैं? जवाब: हां, लोकतंत्र सैद्धांतिक रूप से सही विकल्प है, लेकिन व्यावहारिक रूप से यह एक त्रुटिपूर्ण विकल्प है, मुख्य रूप से इसलिए क्योंकि नेता लोगों की उम्मीदों पर खरे नहीं उतरते हैं. निश्चित रूप से, लोगों को भी दोष दिया जाना चाहिए क्योंकि उन्होंने गलत विकल्प चुना. लेकिन अगर उनके सामने ऐसी थाली हो जहां विकल्प केवल तीन या चार ऐसे उम्मीदवारों तक सीमित हों जो समान रूप से बुरे हों या लोगों को अपने वादों से धोखा देने में समान रूप से सफल रहे हों, तो लोगों को दोष नहीं दिया जा सकता क्योंकि लोग केवल उसी मेनू से चुन सकते हैं जो उन्हें दिया गया है. सवाल: क्या चुनाव जारी रहने पर भी लोकतंत्र धीरे-धीरे खत्म हो सकता है? क्या होता है जब संस्थाएं, मीडिया और असहमति कमजोर हो जाती है? जवाब: संस्थाएं और मीडिया असल में लोकतंत्र के पहरेदार हैं, वे लोगों की उम्मीदों के रक्षक हैं. इसलिए, जब वे दबाव में झुकने लगते हैं, तो लोकतंत्र के बचने की बहुत कम उम्मीद बचती है. जनता के वोट के अलावा, जो विभिन्न कारणों से कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकता, संस्थाएं और मीडिया ही हैं जिन्हें लगातार एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होती है. जनता हर चार या पांच साल में एक बार वोट करती है, लेकिन संस्थाएं और मीडिया चौबीसों घंटे काम करते हैं. इसलिए, अगर उनमें हिम्मत नहीं है, तो देश को नुकसान उठाना पड़ता है. सवाल: क्या रील्स और शॉर्ट वीडियो हमें कम जानकारी दे रहे हैं? क्या यह सिर्फ टेक्नोलॉजी में बदलाव है, या जानकारी रखने वाले नागरिकों के लिए असली खतरा है? जवाब: मुख्यधारा का मीडिया कभी भी परफेक्ट नहीं था. विज्ञापनों पर उसकी निर्भरता या सरकारी दबाव के लिए हमेशा उसकी आलोचना होती रही है, चाहे वह तुर्की में हो, अमेरिका में या कहीं और. लेकिन अपनी सीमाओं के बावजूद, यह कम से कम समाधान का एक हिस्सा था. आज इससे भी बड़ी समस्या नेतृत्व का पतन है. दुनिया भर में, हम चार्ल्स डी गॉल, नासिर, सादात या टीटो जैसी हस्तियों के कद और दूरदर्शिता वाले नेताओं की कमी देख रहे हैं. उनके तरीकों पर बहस हो सकती है, लेकिन उन्हें इस बात की स्पष्ट समझ थी कि वे अपने देशों को कहां ले जाना चाहते हैं. इस बीच, सोशल मीडिया एक महत्वपूर्ण काम करता है: यह आम लोगों को अपना गुस्सा और निराशा व्यक्त करने का एक मंच देता है. लेकिन हमें एक निरंतर चलने वाली संस्था और अचानक होने वाली प्रतिक्रिया के बीच अंतर करना चाहिए. कोई व्यक्ति X या फेसबुक पर कुछ पोस्ट करता है और फिर अपने दैनिक जीवन में वापस चला जाता है. कभी-कभी, जैसा कि हमने हाल के प्रदर्शनों में देखा है, वे व्यक्तिगत आवाजें एक साथ मिल जाती हैं और जन-आंदोलन का रूप ले लेती हैं, लेकिन ऐसे आंदोलन कुछ समय के लिए भी हो सकते हैं. सोशल मीडिया की अपनी सीमाएं हैं, भले ही यह आज भी उपलब्ध सबसे कम प्रतिबंध वाले मंचों में से एक बना हुआ है. दूसरी चिंता बौद्धिक पतन की है. पहले, लोग अखबार और किताबें पढ़ते थे, जो उन्होंने पढ़ा उस पर विचार करने के लिए समय निकालते थे और फिर अपनी राय बनाते थे. आज लगातार आने वाली तस्वीरें, रील्स और शॉर्ट-फॉर्म कंटेंट हमारा ध्यान इस तरह खींच सकते हैं कि हम अपने सामने तुरंत मौजूद चीजों से आगे सोचना बंद कर देते हैं. इस मायने में, डिजिटल युग एक प्रकार की बौद्धिक रुकावट पैदा कर सकता है. सवाल: क्या अमेरिका राजनीतिक अनिश्चितता के एक अस्थायी दौर से गुजर रहा है, या उसका वैश्विक प्रभाव सच में कम हो रहा है?