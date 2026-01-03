ETV Bharat / bharat

वेनेजुएला पर अमेरिका की कार्रवाई से भारत और दुनिया पर क्या असर पड़ेगा, पूर्व राजनयिक से जानिए

यह पता नहीं है कि जब अमेरिकी हेलीकॉप्टर राष्ट्रपति मादुरो और उनकी पत्नी को पकड़ने के लिए काराकस में राष्ट्रपति भवन पर उतरे, तो उनका कोई विरोध हुआ या नहीं, और इस समय काराकस में क्या हालात हैं? तो यह असल में इस बात पर निर्भर करेगा कि राष्ट्रपति मादुरो और उनकी पार्टी को कितना समर्थन मिल पाता है और कितने लोग इस कदम के खिलाफ सड़कों पर उतरते हैं. अब वेनेजुएला में आर्थिक हालत बहुत खराब हो गई है. महंगाई बढ़ रही है. देश में सामान या खाने-पीने की चीजों की कमी हो गई है. इसलिए मादुरो के खिलाफ बहुत गुस्सा है.

मुझे नहीं लगता कि कोई अंतरराष्ट्रीय समर्थन मिलेगा, कम से कम खुला समर्थन तो नहीं. अगर कोलंबिया जैसे कुछ पड़ोसी देशों की गुरिल्ला कार्रवाइयों के जरिये छिपा हुआ समर्थन मिलता है, तो वह बिल्कुल अलग बात है. जहां तक आंतरिक स्थिरता की बात है, मुझे लगता है कि और जानकारी अभी सामने आनी बाकी है.

जवाब: हम जो विदेशी दखल देख रहे हैं, वह सिर्फ अमेरिका का है. मुझे नहीं लगता कि वे किसी दूसरे देश से ज्यादा समर्थन जुटा पाएंगे. आप जानते हैं, ब्राजील, कोलंबिया आदि जैसे कई दक्षिण अमेरिकी देश हैं, जो अमेरिका की ऐसी कार्रवाई के खिलाफ रहे हैं. हालांकि चीन और रूस अमेरिकी कार्रवाई के खिलाफ और वेनेजुएला के समर्थन में इस बारे में बात कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि वे कुछ भी जरूरी, मजबूत या ठोस करने की हालत में होंगे.

असल में वे कहते हैं कि वेनेजुएला और उसके राष्ट्रपति इस ड्रग कार्टेल के हेड हैं. तो उन्होंने यही किया है. राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति में, उन्होंने कहा है कि पश्चिमी गोलार्ध (Western Hemisphere) पर उनका पूरा दबदबा होगा, गोलार्ध की सुरक्षा सबसे जरूरी है. यह अंतरराष्ट्रीय कानून और UN के सिद्धांतों, UN चार्टर के तहत आजाद देशों की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता बनाए रखने का पूरी तरह से उल्लंघन लगता है.

अमेरिका ने समुद्र में ड्रग्स ले जा रही कई नावों और छोटी नावों पर बमबारी की है. इसमें भी करीब 100 लोग मारे गए हैं. उन्होंने इसी आरोप में वेनेजुएला के एक लैंड पोर्ट पर भी बमबारी की.

जवाब: यह बहुत बड़ी बात है. लेकिन यह राष्ट्रपति ट्रंप की कही बातों के अनुसार है, चाहे वह उनकी राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति हो, जिसकी घोषणा कुछ हफ्ते पहले ही की गई थी, या पिछले कई महीनों से उनके द्वारा उठाए जा रहे कदम हों, जिसमें उन्होंने कहा है कि वेनेजुएला ड्रग्स के व्यापार में सक्रिय है और इन ड्रग्स और अवैध अप्रवासियों को अमेरिका में भेज रहा है.

सवाल: अमेरिका की तरफ से हमले की पुष्टि और राष्ट्रपति मादुरो को वेनेजुएला से बाहर निकाले जाने के साथ, यह क्षण वैश्विक व्यवस्था के लिए कितना महत्वपूर्ण है?

नई दिल्ली: जाने-माने विदेश नीति विशेषज्ञ और पूर्व राजनयिक अशोक सज्जनहार का कहना है कि वेनेजुएला पर अमेरिका के हमले का भारत पर सीधा प्रभाव नहीं होगा. हालांकि आर्थिक अनिश्चितता बढ़ सकती है. कजाकिस्तान, स्वीडन और लातविया में भारत के पूर्व राजदूत और वाशिंगटन में कूटनीतिक अनुभव वाले सज्जनहार ने ईटीवी भारत के साथ कानूनी और लोकतंत्र, तेल के रणनीतिक खिंचाव और बड़ी ताकतों की कार्रवाइयों जैसे सवालों पर बात की. उनका कहना है कि यह संकट इस बात पर जोर देता है कि दुनिया में आर्थिक मजबूती, रणनीतिक स्वायत्तता और भरोसेमंद राष्ट्रीय रक्षा की जरूरत है, जो लगातार अनिश्चित होती जा रही है.

सवाल: निकोलस मादुरो के साथ अब क्या होता दिख रहा है, क्या उन्हें अमेरिका में ट्रायल का सामना करना पड़ेगा, जैसा कि वाशिंगटन ने इशारा किया है?

जवाब: जाहिर है, मार्को रुबियो ने यही कहा है कि उन पर एक अपराधी की तरह केस चलेगा, जो ड्रग्स का धंधा करता है. उन पर अमेरिकी कोर्ट में केस चलेगा. हमें सच में इंतजार करना होगा और देखना होगा कि वहां क्या होता है. साथ ही हमें यह भी देखना होगा कि संयुक्त राष्ट्र (UN) इस मुद्दे पर किस तरह की बातचीत होती है. इसे चीन और रूस मिलकर UN सुरक्षा परिषद में उठाएंगे. हमें सच में इंतजार करना होगा और देखना होगा कि यह कार्रवाई देश के लोगों में किस तरह का जोश जगा पाती है.

सवाल: यह तर्क कितना सही है कि यह कार्रवाई रणनीतिक और ऊर्जा हितों को सुरक्षित करने के बजाय लोकतंत्र की रक्षा के लिए की गई?

जवाब: यह तर्क थोड़ा कमजोर लगता है, मतलब कौन बाहरी ताकत है जो दूसरे देश में लोकतंत्र थोपे और लोकतंत्र को बचाए? और अगर ऐसा करना ही है, तो क्या कोई दूसरा देश इसे एकतरफा कर सकता है, मतलब ऐसे बहुत से देश हैं जहां सैन्य तानाशाही है, वहां कोई लोकतंत्र नहीं है, अमेरिका या कोई दूसरा देश किसी दूसरे स्वतंत्र देश पर लोकतंत्र थोपने की कोशिश नहीं करता, मतलब ऐसा नहीं है कि दुनिया लोकतंत्र के शासन का एक जैसा सिस्टम देख रही है और लोकतंत्र भी बहुत अलग-अलग तरह की होती है.

पाकिस्तान में आप हाइब्रिड गवर्नेंस देख रहे हैं, जहां सारी असली शक्ति सेना के हाथ में है और सामने सिर्फ नागरिक सरकार का दिखावा है. लेकिन अमेरिका इसे समर्थन करके बहुत खुश है. यहां आप शायद वेनेजुएला में चुनाव के नतीजों या चुनाव कराने के तरीके से सहमत न हों. इसलिए यह जबरदस्ती नहीं है कि आप एक सिस्टम को बदलकर उस सिस्टम में लोकतंत्र थोप दें.

सवाल: इस दखल का असल में कितना हिस्सा तेल से जुड़ा है और इसका वेनेजुएला के साथ भारत के लंबे समय से चले आ रहे कूटनीतिक और ऊर्जा संबंधों के लिए क्या मायने है?

जवाब: भारत ने वेनेजुएला के तेल सेक्टर में निवेश किया है. हम वेनेजुएला से तेल के बड़े आयातक भी रहे हैं. इसलिए हमें अब सच में इंतजार करना होगा और देखना होगा, क्योंकि सुरक्षा और रणनीति के मामले में, यह हमसे बहुत दूर है. इस हिसाब से, इसका हम पर कोई असर नहीं पड़ता. लेकिन फिर भारत चाहेगा कि कानून का राज रहे, क्योंकि अगर कोई देश अपनी ताकत के दम पर कानून का राज तोड़ सकता है, तो जाहिर है इससे सही संदेश नहीं जाता. सबसे पहले, रूस ने चार साल पहले यूक्रेन में घुसकर UN के सिद्धांतों और UN चार्टर का उल्लंघन किया था और पिछले चार वर्षों से वह वहीं है.

अब दुनिया का तथाकथित सबसे पुराना लोकतंत्र इस तरह से आगे बढ़ रहा है. तो यह सही सांकेतिक संदेश नहीं भेजता है और जहां तक ​​दुनिया का सवाल है, यह बहुत गलत मिसाल कायम करता है. क्योंकि कोई भी दूसरा ताकतवर देश किसी दूसरे छोटे देश पर कब्जा करने के लिए लालच में आ सकता है.

सवाल: अपनी विदेश नीति बनाते समय भारत को इस घटना से सबसे जरूरी सबक क्या लेना चाहिए?

जवाब: उत्तर में चीन के साथ हमारी सीमा विवादित है, हमारी 3,400 किलोमीटर की सीमा अभी भी तय नहीं है, और पश्चिम की तरफ, पाकिस्तान है, जो हमारे इलाके के कुछ हिस्से पर दावा करता रहता है. इसलिए भारत को इन बॉर्डर इलाकों पर बहुत मजबूत रक्षात्मक बाड़ लगाने की जरूरत है, चाहे वह अरुणाचल प्रदेश हो, चीन की नजर में पूरा 93,000 स्क्वायर किलोमीटर है और हमें खुद को मजबूत बनाना होगा, सबसे पहले, आर्थिक रूप से मजबूत बनकर, आत्मनिर्भर बनकर, क्योंकि हम रक्षा उपकरणों के बहुत बड़े आयातक हैं.

मुझे लगता है कि हमें इसी तरह आगे बढ़ना है. भारत बेशक उस दिशा में आगे बढ़ रहा है, लेकिन फिर हमें अपना बेस तेजी से बनाने की जरूरत है क्योंकि बढ़ती भू-राजनीतिक उथल-पुथल और बढ़ती आर्थिक अनिश्चितताएं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और व्यापार से जुड़े मामलों दोनों की वजह से हैं. बहुत अधिक आर्थिक अनिश्चितता है. इसलिए हमें आगे बढ़ते रहना होगा और हमें विविधता लाना होगा ताकि हम किसी एक स्रोत पर निर्भर न रहें, चाहे वह उत्पादन हो या सिर्फ एक बाजार.

यह भी पढ़ें- ट्रंप का दावा- मादुरो और उनकी पत्नी को देश से बाहर ले जाया गया, रूस ने की निंदा