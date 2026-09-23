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वर्दी और सुरों का संगम: बिहार के पूर्व DGP की आवाज में 'पाटलिपुत्र गौरव गीत' रिलीज, 3-A तिकड़ी का धमाल

आलोक राज के मुताबिक इस गीत के पीछे का उद्देश्य केवल एक गीत तैयार करना नहीं, बल्कि लोगों को अपने नगर के इतिहास, संस्कृति और विरासत से जोड़ना है. वह चाहते हैं कि लोग इस गीत के माध्यम से अपने शहर को एक नए तरीके से देखें और उसकी ऐतिहासिक पहचान को समझें. उनका मानना है कि यह गीत नई पीढ़ी और युवाओं को भी प्रेरित करेगा और उन्हें पटना को एक नए नजरिए से देखने का अनुभव देगा.

उन्होंने बताया कि 'पाटलिपुत्र गौरव गीत' के जरिए इसी ऐतिहासिक विरासत और धरोहर को सामने लाने की कोशिश की गई है. इसके साथ ही आधुनिक पटना के स्वरूप और उसकी पहचान को भी गीत में जगह दी गई है. आधुनिक पटना की पहचान से जुड़े फ्लावर बिल्डिंग जैसे स्थलों को भी गीत में दिखाने का प्रयास किया गया है. करीब 6 मिनट के इस गीत में जितना संभव हो सका, उतने व्यापक रूप में पाटलिपुत्र को दिखाने की कोशिश की गई है.

आलोक राज ने कहा कि पटना या पाटलिपुत्र विश्व के प्राचीनतम नगरों में से एक है. इसकी विरासत बेहद समृद्ध और गहरी है. यहां की संस्कृति और ऐतिहासिक धरोहर का विस्तार इतना व्यापक है कि पूरे विश्व में पाटलिपुत्र का एक प्रमुख स्थान रहा है. पटना और उसके आसपास कई ऐसे ऐतिहासिक स्थल हैं, जिनका संबंध इस गौरवशाली अतीत से जुड़ा हुआ है. पाटलिपुत्र की बात करते हुए पटना से लेकर राजगीर तक की एक व्यापक ऐतिहासिक कल्पना सामने आती है.

बिहार दिवस में प्रस्तुति देते आलोक राज की तस्वीर (ETV Bharat)

"मुझे असलम हसन का कांसेप्ट अच्छा लगा और इस पर काम करने की बात कही. इसके बाद पाटलिपुत्र गौरव गीत तैयार करने की प्रक्रिया शुरू हुई. असलम हसन ने गीत लिखकर दिया, जिसे मैंने अपने संगीत गुरु अशोक कुमार प्रसाद को सौंपा. अशोक कुमार प्रसाद ने गीत को संगीत दिया और इसके बाद इसकी रिकॉर्डिंग की गई, जिसमें मैंने अपनी आवाज दी है." - आलोक राज,पूर्व डीजीपी, बिहार

ईटीवी भारत से बातचीत में पूर्व डीजीपी आलोक राज ने बताया कि असलम हसन अच्छी शायरी करते हैं. पिछले दिनों जब वह मुंबई में एक कार्यक्रम के सिलसिले में थे, उसी दौरान असलम हसन से उनकी बातचीत हो रही थी. बातचीत के दौरान पाटलिपुत्र पर एक गीत बनाने का विचार सामने आया. असलम हसन ने कुछ पंक्तियां लिखी थीं, जिन्हें उन्होंने आलोक राज को दिखाया.

इस गौरव गीत को बिहार के रहने वाले 2005 बैच के आईआरएस (इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज) अधिकारी असलम हसन ने लिखा है. वह वर्तमान में मुंबई कस्टम विभाग में कमिश्नर हैं. गीत को संगीत आलोक राज के संगीत गुरु अशोक कुमार प्रसाद ने दिया है. मुंबई में एक कार्यक्रम के दौरान आलोक राज और असलम हसन के बीच इस विषय पर चर्चा हुई थी. असलम की लिखी पंक्तियां पसंद आने के बाद गुरु अशोक कुमार ने इसे बेहतरीन धुन में ढाला.

पटना : बिहार के पूर्व डीजीपी आलोक राज ने पटना की ऐतिहासिक विरासत, संस्कृति और आधुनिक पहचान को जीवंत करने के लिए 'पाटलिपुत्र गौरव गीत' लॉन्च किया है. इस गीत में प्राचीन पाटलिपुत्र से लेकर आधुनिक पटना तक का सफर दिखाया गया है. इस रचनात्मक निर्माण में 'तीन ए' की तिकड़ी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. पूर्व डीजीपी आलोक राज ने इस विशेष गीत को खुद अपनी सुरीली आवाज से सजाया है.

भैरवी राग पर आधारित है पाटलिपुत्र गौरव गीत

गीत को संगीत देने वाले अशोक कुमार प्रसाद ने बताया कि वह कंपोजर और गायक होने के साथ-साथ गीत लिखने का भी अनुभव रखते हैं. वह इससे पहले बिहार पर भी गीत लिख चुके हैं. उन्होंने बताया कि किसी गीत की कंपोजिशन तैयार करने से पहले वह उसके मर्म को समझने की कोशिश करते हैं कि कवि वास्तव में क्या कहना चाहता है और गीत किस भाव में आगे बढ़ रहा है. कंपोजिशन के दौरान उसी भाव में उतरना सबसे जरूरी होता है.

"यह तय किया जाता है कि गीत किस ताल में आएगा. उत्साह से भरे गीत में थोड़ी गति रखी जाती है, जबकि इमोशनल गीतों में ठहराव दिया जाता है. इसलिए कंपोजिशन के दौरान टेंपो पर ध्यान देना बेहद जरूरी होता है. इसके बाद गीत के शब्द किस भाव को व्यक्त करना चाहते हैं, उसे ध्यान में रखते हुए धुन तैयार की जाती है. आमतौर पर तीन से चार धुन तैयार की जाती हैं और फिर दर्जन भर से अधिक लोगों को सुनाकर उनकी राय ली जाती है कि कौन सी धुन बेहतर है. इसके बाद अंतिम धुन तय की जाती है."- अशोक कुमार प्रसाद, संगीतकार, पाटलिपुत्र गौरव गीत

गौरव गीत में महान विभूतियों का जिक्र

'पाटलिपुत्र गौरव गीत' में सम्राट अशोक, गौतम बुद्ध, यक्षिणी, धनवंतरी और आर्यभट्ट जैसी महान विभूतियों का उल्लेख किया गया है. अशोक कुमार प्रसाद के अनुसार यह गीत भैरवी राग पर आधारित है, लेकिन इसकी धुन को बेहद सरल रखा गया है, ताकि आम लोग भी इसे आसानी से गुनगुना सकें. इस गीत को तैयार करने के साथ-साथ चुनौतीपूर्ण यह था कि पटना से न्याय करते हुए यह गीत तैयार किया जाए.

पाटलिपुत्र गौरव गीत रिलीज (ETV Bharat)

'पाटलिपुत्र है नगर हमारा...' से शुरू होता है गीत

आलोक राज ने बताया कि 'पाटलिपुत्र गौरव गीत' के बोल हैं - 'पाटलिपुत्र है नगर हमारा सदियों से आबाद, यही कुसुमपुर यही है पटना यही अजीमाबाद.' इन पंक्तियों के जरिए पाटलिपुत्र के अलग-अलग ऐतिहासिक नामों और उसकी सदियों पुरानी पहचान को गीत के माध्यम से सामने लाया गया है.

नवरात्रि में जारी होगा माता का भजन

आलोक राज ने बताया कि आने वाले दिनों में वह दिल्ली जा रहे हैं, जहां नवरात्रि को लेकर माता के भजनों की रिकॉर्डिंग होनी है. नवरात्रि के दौरान एक माता के भजन के रिलीज होने की भी संभावना है. इस तरह 'पाटलिपुत्र गौरव गीत' के बाद आलोक राज की संगीत यात्रा का एक और नया पड़ाव सामने आने वाला है.

संगीत यात्रा का एक और नया पड़ाव

सफलतापूर्वक 'पाटलिपुत्र गौरव गीत' को आवाज़ देने के बाद आलोक राज की संगीत यात्रा में यह एक और नया और बेहद महत्वपूर्ण पड़ाव साबित होने वाला है. पुलिस विभाग में सर्वोच्च पद पर सेवा देने के बाद, संगीत के क्षेत्र में उनका यह सक्रिय योगदान कला के प्रति उनके गहरे समर्पण और बहुमुखी प्रतिभा को दर्शाता है.

ईटीवी भारत GFX (ETV Bharat)

कौन हैं आलोक राज

आलोक राज 1989 बैच के बेहद लोकप्रिय और तेजतर्रार भारतीय पुलिस सेवा (IPS) अधिकारी हैं. वे अपने अनुशासित प्रशासन और बेदाग छवि के लिए प्रशासनिक गलियारों में जाने जाते हैं. बिहार पुलिस में अपने साढ़े तीन दशकों से लंबे शानदार करियर के दौरान उन्होंने कई अति-संवेदनशील और अत्यंत महत्वपूर्ण पदों पर राज्य को अपनी बहुमूल्य सेवाएं दी हैं.

वे बिहार पुलिस के सर्वोच्च पद यानी पुलिस महानिदेशक (DGP) की कमान संभाल चुके हैं. वे 31 दिसंबर 2025 को महानिदेशक पद से अपनी गरिमापूर्ण सरकारी सेवा पूरी करने के बाद सेवानिवृत्त हुए थे. पुलिस विभाग में उनके उत्कृष्ट कार्यों और सफल रणनीतियों की वजह से उन्हें एक बेहतरीन पुलिस प्रमुख के रूप में याद किया जाता है.

आलोक राज की पारदर्शी छवि और मजबूत प्रशासनिक क्षमता को देखते हुए बिहार सरकार ने उनकी सेवानिवृत्ति के तुरंत बाद ही उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी. उन्हें बिहार कर्मचारी चयन आयोग (Bihar Staff Selection Commission) जैसे अत्यंत महत्वपूर्ण और संवेदनशील आयोग का पूर्णकालिक अध्यक्ष नियुक्त किया गया था.

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