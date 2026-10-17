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लालकृष्ण आडवाणी अस्पताल में भर्ती, सीने में संक्रमण की शिकायत के बाद इलाज जारी

लालकृष्ण आडवाणी ( फाइल फोटो )

नई दिल्ली: भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और देश के पूर्व उपप्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी को सीने में संक्रमण (चेस्ट इंफेक्शन) की शिकायत के बाद शुक्रवार शाम नई दिल्ली के इंद्रप्रस्थ अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया है. अस्पताल प्रशासन और डॉक्टरों की ओर से जारी जानकारी के अनुसार, उनकी स्थिति फिलहाल स्थिर बनी हुई है और उन्हें चिकित्सकों की एक विशेष टीम की देखरेख में रखा गया है.

98 वर्षीय वरिष्ठ आडवाणी को शुक्रवार शाम करीब 7:30 बजे अस्पताल लाया गया. शुरुआती जांच के बाद उन्हें अस्पताल के पल्मोनोलॉजी विभाग में भर्ती किया गया है. डॉक्टरों का कहना है कि बढ़ती उम्र और सीने में संक्रमण को ध्यान में रखते हुए जरूरी टेस्ट और मेडिकल मॉनिटरिंग की जा रही है. अपोलो अस्पताल के मेडिकल बुलेटिन के मुताबिक, चिंता की कोई बात नहीं है.