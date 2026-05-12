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जगदीश टाइटलर के खिलाफ 1984 के सिख विरोधी दंगों के मामले में दिल्ली पुलिस के पूर्व कमिश्नर संजय अरोड़ा ने दर्ज कराए बयान

नई दिल्ली: राऊज एवेन्यू कोर्ट में मंगलवार को 1984 सिख विरोधी दंगों से जुड़े पुलबंगश गुरुद्वारा हिंसा के आरोपी जगदीश टाइटलर के खिलाफ दर्ज मामले में दिल्ली पुलिस के पूर्व कमिश्नर संजय अरोड़ा का बयान दर्ज किया गया. स्पेशल जज जीतेंद्र सिंह ने मामले की अगली सुनवाई 25 मई को करने का आदेश दिया. मंगलवार सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस के पूर्व कमिश्नर संजय अरोड़ा ने अपने बयान दर्ज कराए. आरोपी जगदीश टाइटलर की ओर से पेश वकील अनिल कुमार शर्मा ने संजय अरोड़ा का क्रॉस-एग्जामिनेशन किया. इसके बाद कोर्ट ने हरिभूषण शर्मा को अपना बयान दर्ज कराने के लिए 25 मई को पेश होने के लिए समन जारी करने का आदेश दिया.

दरअसल, 12 जुलाई, 2025 को गवाह हरपाल कौर बेदी के बयान दर्ज किए गए थे. हरपाल कौर बेदी ने आरोपी जगदीश टाइटलर की कोर्ट में पहचान की थी. हरपाल कौर बेदी ने कहा था कि जगदीश टाइटलर की ओर से जान से मारने की धमकियां मिली, जिसकी शिकायत उन्होंने पुलिस से की थी लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई. हरपाल कौर ने घटना वाले दिन का वाकया बताते हुए कहा था कि पुलबंगश गुरुद्वारे पर जगदीश टाइटलर आया और उसने भीड़ को उकसाया. टाइटलर के उकसाने के बाद भीड़ ने गुरुद्वारा जलाया और तीन सिखों को मार डाला.

हरपाल कौर बेदी ने बताया था कि गुरुद्वारे के पास उनकी टीवी की होलसेल की दुकान थी. उस दुकान को भीड़ ने लूटा. जब बेदी अपने घर से निकलकर देखा तो भीड़ दुकान को लूट रही थी. बेदी ने देखा कि जगदीश टाइटलर कार से आया और गुरुद्वारे के पास आकर भीड़ को उकसाया. इसके बाद भीड़ ने गुरुद्वारा में आग लगा दी. शाम को भीड़ आयी और तिलकराज के घर छिपे हुए सिखों को निकालकर काट डाला और छत से नीचे फेंक दिया. सिखों की हत्या करने के बाद उनका शव रेहड़ी पर डाला और उस पर टायर डालकर आग लगा दी. हरपाल बेदी ने कहा था कि उनके पति अमरजीत बेदी भी कांग्रेस के नेता थे और टाइटलर उनकी दुकान पर आता था जिसकी वजह से उन्होंने टाइटलर को पहचान लिया.