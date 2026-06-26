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अरविंद केजरीवाल ने अयोध्या में किए रामलला के दर्शन, बोले- चोरी का महापाप करने वालों को दंड देंगे भगवान

राम मंदिर में दर्शन करने के बाद सीधे हनुमानगढ़ी मंदिर पहुंचे, जहां बजरंगबली के दरबार में हाजरी लगाई. उसके बाद परिसर में ही बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ भी किया. वहीं अरविंद केजरीवाल ने राम जन्मभूमि विवाद के हिंदू पक्षकार रहे महंत धर्मदास से भी मुलाकात की और गबन मुद्दे पर चर्चा भी की.

अरविंद केजरीवाल ने सुबह 11:00 बजे रामलला का दर्शन पूजन किया. इसके पूर्व अयोध्या पहुंचने के दौरान कुछ हिंदू संगठन और सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा अरविंद केजरीवाल के का विरोध किया जा रहा है, जिसको देखते हुए पुलिस ने क्रॉसिंग 11 से राम मंदिर परिसर में प्रवेश न करा कर क्रॉसिंग दो से प्रवेश करया. इस दौरान उनके साथ सांसद संजय सिंह सहित कई विधायक भी शामिल रहे.

अयोध्या : राम मंदिर दान गबन मामले में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्रस्ट पर बड़ा आरोप लगाया है. शुक्रवार को अयोध्या पहुंचे केजरीवाल ने कहा कि यहां इतना बड़ा घोटाला हो गया है, भगवान राम के चढ़ावे की चोरी हो गई, सोने चांदी के आभूषण सब चोरी हो गए. हमने भगवान से प्रार्थना की है कि जिन लोगों ने इस तरह का महापाप किया है उन्हें भगवान कठोर से कठोर दंड दें. एफआईआर सिर्फ एक दिखावा है. आठ छोटे-छोटे कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया है. इसके तार बहुत ऊपर से जुड़े हुए हैं. बड़े लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है. छोटे लोगों के सर पर ठीकरा फोड़ा जा रहा है.

शिवपाल यादव बोले- भाजपा में भगोड़ों की हो रही ताजपोशी

इटावा के जसवंतनगर पहुंचे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर हमला बोला. ताजियादारी कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे शिवपाल यादव ने भाजपा की प्रदेश कार्यकारिणी में हुई नई नियुक्तियों को लेकर सवाल उठाए. साथ ही सपा छोड़कर भाजपा में गए नेताओं पर बिना नाम लिए निशाना साधा.

शिवपाल यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी ने किसी नेता को पार्टी से नहीं निकाला, बल्कि कुछ लोग खुद पार्टी छोड़कर चले गए. अगर किसी नेता को पार्टी छोड़नी थी तो पहले उसे अपने संगठनात्मक पद से इस्तीफा देना चाहिए था, लेकिन अब वही लोग भाजपा में बड़े पदों पर बैठाए जा रहे हैं. शिवपाल ने ऐसे नेताओं को "भगोड़ा" बताते हुए कहा कि जनता सब कुछ देख रही है और आने वाले चुनाव में ऐसे नेताओं को करारा जवाब देगी.

कहा कि भाजपा समाजवादी पार्टी के पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक के फार्मूले से घबरा गई है. यही वजह है कि अब भाजपा भी उसी दिशा में कदम बढ़ाने को मजबूर हो रही है, जिन मुद्दों को समाजवादी पार्टी लंबे समय से उठाती रही है.

परिवारवाद के आरोपों पर पलटवार करते हुए शिवपाल यादव ने कहा कि भाजपा हमेशा समाजवादी पार्टी पर परिवारवाद का आरोप लगाती है, लेकिन अब उसकी अपनी कार्यकारिणी में भी बड़े नेताओं के परिवार से जुड़े लोगों को जिम्मेदारियां दी जा रही हैं. कहा कि समाजवादी पार्टी में नेताओं की असली ताकत जनता का समर्थन है, सिर्फ संगठन का पद नहीं.

वहीं, भगवान राम पर दिए स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर प्रतिक्रिया देने से शिवपाल यादव ने साफ इनकार कर दिया. कहा कि वह स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों को गंभीरता से नहीं लेते और इस मुद्दे पर कुछ भी कहना उचित नहीं समझते. राम मंदिर चंदे से जुड़े सवाल पर शिवपाल यादव ने कहा कि बड़ी चोरी हुई है. पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की.

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