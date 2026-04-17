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दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी के पिता विजय सिंह का निधन, कल यहां होगा अंतिम संस्कार

नई दिल्ली: दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी के पिता विजय सिंह का शुक्रवार को निधन हो गया. इससे राजनीतिक और सामाजिक हलकों में शोक की लहर है. उनके निधन से परिवार को गहरा आघात लगा है. आप नेता आतिशी के पिता के निधन की खबर जैसे ही सामने आई, विभिन्न नेताओं की ओर से शोक व्यक्त किया गया.

इसे लेकर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल ने उन्होंने अपनी संवेदना व्यक्त की और दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की. वहीं आप नेता मनीष सिसोदिया ने भी एक्स पर एक पोस्ट में इसपर शोक व्यक्त करते हुए इसे "बेहद दुखद" बताया. उन्होंने कहा कि कुमार ने अपना जीवन समाज को समर्पित कर दिया था और शिक्षा और सेवा के मूल्यों को कायम रखा था. सिसोदिया ने आतिशी और उनके परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की और उनके लिए इस दुख को सहन करने की शक्ति के लिए प्रार्थना की.