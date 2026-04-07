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दतिया पूर्व विधायक राजेंद्र भारती मामले पर दिल्ली हाईकोर्ट सख्त, MP सरकार और EC को जारी किया नोटिस

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने बैंक धोखाधड़ी के जुड़े मामले में दोषी करार दिए गए मध्यप्रदेश के दतिया से कांग्रेस पूर्व विधायक राजेंद्र भारती को मिली तीन साल की सजा को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए मध्यप्रदेश सरकार और निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी किया है.

जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की बेंच ने मामले की अगली सुनवाई 15 अप्रैल को करने का आदेश दिया. हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के आदेश पर कोई भी रोक लगाने से इनकार कर दिया. राजेंद्र भारती ने दोषी करार देने के आदेश पर रोक लगाने और निर्वाचन आयोग को दतिया विधानसभा के चुनाव कराने के लिए नोटिफिकेशन नहीं जारी करने का दिशानिर्देश जारी करने की भी मांग की है.

बता दें कि 1 अप्रैल को राऊज एवेन्यू कोर्ट ने राजेंद्र भारती को दोषी करार दिया था. 2 अप्रैल को कोर्ट ने राजेंद्र भारती को तीन साल की कैद की सजा सुनाई थी. इस फैसले के तुरंत बाद राजेंद्र भारती को मध्यप्रदेश विधनसभा से अयोग्य घोषित कर दिया गया था. बता दें कि कोर्ट ने भारती के अलावा रघुवीर शरण प्रजापति को भी दोषी करार दिया था.

इस मामले में राजेंद्र भारती की मां सावित्री श्याम भी आरोपी थीं लेकिन उनकी पहले ही मौत हो गई थी. मामला 24 अगस्त 1998 का है जब सावित्री श्याम ने जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक में तीन सालों के लिए 13.5 फीसदी ब्याज के दर पर दस लाख रुपये का फिक्स्ड डिपॉजिट कराया. ये डिपॉजिट सावित्री श्याम ने श्री श्याम सुंदर श्याम जन सहयोग एवं सामाजिक विकास संस्थान के नामक ट्रस्ट के नाम से कराया गया. इस ट्रस्ट का गठन सावित्री श्याम के पति श्याम सुंदर श्याम ने किया था.