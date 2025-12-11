ETV Bharat / bharat

पूर्व क्रिकेटर सुनील गावस्कर ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जानें किस मामले में लगाई गुहार

नई दिल्ली: मशहूर क्रिकेटर सुनील गावस्कर अपने व्यक्तित्व से जुड़ी किसी कंटेंट का बिना अनुमति इस्तेमाल करने पर रोक लगाने की मांग करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की बेंच सुनील गावस्कर की याचिका पर कल यानि 12 दिसंबर को सुनवाई करेंगी. सुनील गावस्कर ऐसे पहले क्रिकेटर हैं जिन्होंने अपने व्यक्तित्व से जुड़े अधिकारों की रक्षा के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.

सुनील गावस्कर ने याचिका दायर कर अपने से जुड़ी किसी भी कंटेंट का अनाधिकृत इस्तेमाल करने पर रोक लगाने की मांग की है. इसके पहले दिल्ली हाईकोर्ट कई फिल्मी हस्तियों के व्यक्तित्व से जुड़े कंटेंट के इस्तेमाल नहीं करने का आदेश दे चुकी है. आज ही दिल्ली हाईकोर्ट ने फिल्म अभिनेता सलमान खान के फोटो और व्यक्तित्व से जुड़ी किसी कंटेंट का बिना अनुमति इस्तेमाल करने पर रोक लगाने का आदेश दिया है. कोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म्स और वेबसाइट्स को तीन दिनों के अंदर कार्रवाई करने का आदेश दिया है.

सलमान खान की पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा की मांग पर सुनवाई

सलमान खान ने अपने फोटो और व्यक्तित्व से जुड़े कंटेंट का बिना अनुमति इस्तेमाल नहीं करने की मांग की थी. सुनवाई के दौरान पेश वरिष्ठ वकील ने कहा कि सलमान खान के नाम, फोटो और आवाज का दुरुपयोग किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि कई संस्थाएं और सोशल मीडिया अकाउंट सलमान खान की अनुमति के बिना उनके फोटो, आवाज और व्यक्तित्व से जुड़े दूसरे कंटेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं. उन्होंने प्रतिवादियों को ऐसा करने से रोकने की मांग की है.