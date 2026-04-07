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पंजाब चुनाव से पहले नवजोत कौर सिद्धू ने नई पार्टी का ऐलान किया, 'भारतीय राष्ट्रवादी पार्टी'

सिद्धू बोलीं, 'हम अपनी जिंदगी अपने देश को डेडिकेट करना चाहते हैं और लोगों को वह देना चाहते हैं जिसके वे असल में हकदार हैं.'

Bhartiya rashtrawadi party
नवजोत कौर सिद्धू ने नई भारतीय राष्ट्रवादी पार्टी की घोषणा की (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 7, 2026 at 11:03 AM IST

3 Min Read
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चंडीगढ़: पूर्व क्रिकेटर और पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी डॉ. नवजोत कौर सिद्धू ने एक नई पार्टी लॉन्च की है. नवजोत कौर सिद्धू ने अपने एक्स हैंडल पर एक पोस्ट में नई पार्टी की घोषणा की. नवजोत कौर सिद्धू ने बैकग्राउंड में नई पार्टी, भारतीय राष्ट्रवादी पार्टी के नाम के साथ एक फोटो पोस्ट की और पोस्ट में लिखा, 'यह एक बहुप्रतीक्षित घोषणा है.'

इसमें नवजोत कौर सिद्धू ने लिखा, 'हमने नेशनल लेवल पर एक नया विकल्प बनाने के लिए काम किया है. मौजूदा पॉलिटिकल लीडर्स के परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड को गहराई से स्टडी और इवैल्यूएट किया है. हम बस अपनी ज़िंदगी अपने देश को डेडिकेट करना चाहते हैं और लोगों को वह देना चाहते हैं जिसके वे असल में हकदार हैं और हमसे उम्मीद करते हैं.'

सिद्धू के साथ नहीं दिखे नवजोत

डॉ. नवजोत कौर ने यह पोस्ट देर रात सोशल मीडिया पर अपलोड की. हालांकि, पार्टी की घोषणा के समय उनके पति नवजोत सिंह सिद्धू उनके साथ नहीं दिखे. नवजोत कौर को पिछले साल कांग्रेस पार्टी से निकाल दिया गया था. इसके बाद वह बीजेपी के करीब आने लगीं.

बीजेपी में शामिल होने के कयास

जब डॉ. नवजोत कौर ने कांग्रेस पर मुख्यमंत्री की कुर्सी 500 करोड़ रुपये में बेचने का आरोप लगाया था, तो पंजाब की राजनीति में भूचाल आ गया. स्थानीय कांग्रेस नेताओं से लेकर हाईकमान तक, सभी को विपक्ष के हमले का सामना करना पड़ा. तब पार्टी ने कड़ा रुख अपनाते हुए नवजोत कौर को कारण बताओ नोटिस जारी किया.

पार्टी द्वारा निकाले जाने से पहले ही उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी थी. कांग्रेस छोड़ने के बाद नवजोत कौर ने मोदी सरकार की तारीफ करना शुरू कर दिया, जिससे उनके भाजपा में शामिल होने के कयास लगाए जाने लगे. हालांकि, नवजोत कौर सिद्धू ने देर रात सोशल मीडिया पोस्ट के साथ पार्टी लॉन्च करके सभी को चौंका दिया.

नवजोत कौर ने पार्टी की घोषणा करते हुए अपनी पोस्ट में ये लिखा

एक जैसी सोच वाले लोगों को साथ लाना: नवजोत कौर ने अपनी पोस्ट में लिखा, 'यह एक दिव्य प्रेरणा है जिसने कुछ एक जैसी सोच वाले लोगों को एक साथ लाया है, जिनमें हर राज्य में एक समान लक्ष्य की ओर काम करने की क्षमता, विश्वास, साहस और दृढ़ संकल्प है. न्याय, शांति और प्रेम के माध्यम से उच्च चेतना की ऊर्जा के साथ काम करते हुए, हम वही देते हैं जो वाहेगुरु जी हमारे लिए चाहते हैं.'

पंजाब का खोया हुआ गौरव वापस दिलाना: डॉ. नवजोत कौर ने पोस्ट में आगे लिखा, 'हम पंजाब को उसका खोया हुआ गौरव वापस दिलाने के लिए आगे बढ़ेंगे, ताकि यह एक बार फिर एक सुनहरा राज्य बन सके जहां लोग प्रेम, साझेदारी, न्याय, स्वतंत्रता और निस्वार्थ सेवा के उद्देश्य से आध्यात्मिक विकास के मार्ग पर चल सकें और बिना किसी बाहरी दखल के अपने लक्ष्यों, मूल्यों और विजन को प्राप्त कर सकें.'

हम लोगों द्वारा चलाई जाने वाली सरकार देंगे: डॉ. नवजोत कौर सिद्धू ने लिखा, 'हम एक ऐसी सरकार देंगे जो लोगों की, लोगों के लिए और लोगों द्वारा हो. यह पंजाब के लोगों की सरकार होगी. सत्य और प्रेम के मार्ग पर चलते हुए, आध्यात्मिक गुरुओं की मदद से लोगों की समस्याएं दूर होंगी.

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