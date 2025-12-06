ETV Bharat / bharat

कीर्ति आजाद का बड़ा बयान, बोले- जय शाह को क्रिकेट का 'क' भी नहीं आता, विराट कोहली को लेकर कही ये बात

कीर्ति आजाद ने जयपुर में चल रहे जयगढ़ हेरिटेज फेस्टिवल में बोलते हुए कहा कि T20 फॉरेमेट ने क्रिकेट को बर्बाद कर दिया है.

जयगढ़ हेरिटेज फेस्टिवल
जयगढ़ हेरिटेज फेस्टिवल में शामिल हुए क्रिकेटर (ETV Bharat Jaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 6, 2025 at 5:52 PM IST

जयपुर: जयगढ़ हेरिटेज फेस्टिवल 2025 के एक विशेष सत्र 'क्रिकेट और भारतीय राजघरानों का योगदान' में 1983 विश्व कप विजेता टीम के सदस्य कीर्ति आजाद ने बीसीसीआई और आईसीसी पर तीखा हमला बोला. उन्होंने बीसीसीआई सचिव और आईसीसी चेयरमैन जय शाह पर सीधा निशाना साधते हुए कहा कि जय शाह जैसे लोग क्रिकेट को कंट्रोल कर रहे हैं, जिन्हें क्रिकेट का 'क' भी नहीं आता और उन्होंने कभी क्रिकेट खेला तक नहीं.

कीर्ति आजाद आरोप लगाते हुए ने कहा कि जय शाह जैसे जितने भी लोग हैं, ये सारे विराट कोहली के सामने बौने हैं. विराट कोहली एक विशालकाय दैत्य रूपी खिलाड़ी है, जिसके सामने सब दब रहे थे, इसलिए उसे हटा दिया गया. सलेक्शन में अपनी मर्जी से खिलाड़ी और सलेक्टर रखे जा रहे हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि भारतीय क्रिकेट को ऐसे लोग चला रहे हैं, जिन्होंने क्रिकेट कभी खेला ही नहीं.

सुनिए क्या बोले कीर्ति आजाद और समरजीत सिंह (ETV Bharat Jaipur)

राजा-महाराजाओं ने ही भारत में क्रिकेट को जिंदा रखा: कीर्ति आजाद ने भारतीय क्रिकेट के शुरुआती दिनों को याद करते हुए कहा कि जब क्रिकेट भारत आया तो इसे 'राजा-महाराजाओं का खेल' कहा जाता था. अंग्रेजी बल्ले इंग्लैंड से मंगवाने पड़ते थे, आम लोगों के पास इतना पैसा नहीं था. जयपुर, बड़ौदा, डूंगरपुर, पटियाला जैसे राजघरानों ने ही इस खेल को संरक्षण देकर पनपाया. उन्होंने कहा कि पोलो की पहचान जयपुर से है, उसी तरह क्रिकेट में बड़ौदा और अन्य राजपरिवारों का योगदान अतुलनीय है.

T20 ने असली क्रिकेट को बर्बाद कर दिया: पूर्व क्रिकेटर कीर्ती आजाद ने आधुनिक क्रिकेट पर गहरी चिंता जताई. उन्होंने कहा कि T20 ने पारंपरिक क्रिकेट को लगभग खत्म कर दिया है. आज पैसों का खेल हो गया है, पहले जुनून था, अब ऐसी पिचें बनाई जा रही हैं कि गेंद सीधे बल्ले पर आती है, इसलिए छक्कों के रिकॉर्ड बन रहे हैं. टेस्ट क्रिकेट में लंबी पारी खेलने की कला खत्म हो रही है.

चयन प्रक्रिया पर लगाया आरोप: कीर्ति आजाद ने चयन प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाते हुए कहा कि जो खिलाड़ी लंबी पारियां खेल सकते थे, उन्हें एक-एक कर बाहर किया जा रहा है. चेतेश्वर पुजारा, अजिंक्य रहाणे, अब विराट कोहली और रोहित शर्मा को दरकिनार कर दिया गया. रविचंद्रन अश्विन जैसे गेंदबाज भी अब नहीं हैं. विदेशी टीमों को स्पिनिंग विकेट देकर हरवाया जा रहा है. पिछले साल न्यूजीलैंड ने, इस बार साउथ अफ्रीका ने भारत को उसी की जमीन पर हरा दिया.

समरजीतसिंह गायकवाड़ ने कहा ये बात: सत्र में बड़ौदा के पूर्व महाराजा और रणजी क्रिकेटर समरजीत सिंह गायकवाड़ भी मौजूद थे. उन्होंने बताया कि 80 के दशक में रणजी मैचों के लिए पूरी टीम ट्रेन से सफर करती थी. कई बार रिजर्वेशन तक नहीं मिलता था. उन्होंने कहा कि "मैं राजपरिवार से था, लेकिन कभी फ्लाइट से अकेले नहीं गया. टीम के साथ ट्रेन में ही यात्रा की, क्योंकि टीम बॉन्डिंग सबसे जरूरी थी. तीन दिन के मैच के सिर्फ 300 रुपये मिलते थे. उसी संघर्ष ने भारतीय क्रिकेट को आज की ऊंचाई तक पहुंचाया."

