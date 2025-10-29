ETV Bharat / bharat

तेलंगाना: अजहरुद्दीन 31 अक्टूबर को मंत्री पद की शपथ लेंगे! कांग्रेस आलाकमान ने दी हरी झंडी

वर्तमान में तेलंगाना राज्य मंत्रिमंडल में मुस्लिम समुदाय का प्रतिनिधत्व नहीं है. 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की ओर से एक भी मुस्लिम विधायक नहीं चुना गया था. इस वजह से मुस्लिम समुदाय को मंत्रिमंडल में जगह देना संभव नहीं हो पाया था. कांग्रेस आलाकमान किसी न किसी तरह मुस्लिम को मंत्रिमंडल में जगह देने की योजना बना रहा है.

सूत्रों के मुताबिक, कांग्रेस आलाकमान यानी शीर्ष नेतृत्व पिछले कुछ दिनों से मंत्रिमंडल विस्तार पर चर्चा कर रहा है. फिलहाल, राज्य मंत्रिमंडल में 15 मंत्री हैं और तीन अन्य को मंत्री पद दिए जाने की संभावना है. हालांकि, ऐसा लगता है कि फिलहाल सिर्फ मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय से ताल्लुक रखने वाले अजहरुद्दीन को ही मंत्री पद देने का फैसला किया गया है.

हैदराबाद: पूर्व क्रिकेटर और कांग्रेस नेता मोहम्मद अजहरुद्दीन तेलंगाना सरकार में मंत्री बनेंगे. तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी शुक्रवार 31 अक्टूबर को अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे. पार्टी सूत्रों का कहना है कि कैबिनेट विस्तार में अजहरुद्दीन मंत्री पद की शपथ लेंगे. बताया जा रहा है कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (AICC) ने राज्य मंत्रिमंडल विस्तार को हरी झंडी दे दी है.

अजहरुद्दीन ने 2023 में जुबली हिल्स विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा था और हार गए थे. उन्होंने आगामी जुबली हिल्स उपचुनाव में भी लड़ने की इच्छा जाहिर की थी. हालांकि, कांग्रेस आलाकमान ने उन्हें एमएलसी बनाने का फैसला किया. कांग्रेस पार्टी ने राज्यपाल कोटे के तहत पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन और तेलंगाना जन समिति के अध्यक्ष एम कोडंडारम (M. Kodandaram) को एमएलसी चुना है. हालांकि, राज्यपाल ने अभी तक दोनों नामों को मंजूरी नहीं दी है.

पूर्व क्रिकेटर और कांग्रेस नेता मोहम्मद अजहरुद्दीन (File)

खबर है कि कांग्रेस आलाकमान ने एमएलसी नियुक्ति प्रक्रिया पूरी न होने के बावजूद अजहरुद्दीन को मंत्री पद की शपथ दिलाने को मंजूरी दे दी है. ऐसा लगता है कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर पिछले दो दिनों से एआईसीसी में व्यापक चर्चा हुई है.

कैबिनेट में तीन मंत्रियों को मिलेगी जगह

तेलंगाना में दिसंबर 2023 में मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनी थी. उस समय मुख्यमंत्री के साथ 12 मंत्रियों ने शपथ ली थी. कांग्रेस के सत्ता में आने के 18 महीने बाद 8 जून 2025 को हुए पहले मंत्रिमंडल विस्तार में तीन मंत्रियों ने शपथ ली थी. फिलहाल कांग्रेस आलाकमान ने मुस्लिम अल्पसंख्यक को कैबिनेट में जगह देने का फैसला लिया है. अजहरुद्दीन के साथ कैबिनेट में तीन मंत्रियों को शामिल किए जाने की संभावना है.

सूत्रों के मुताबिक, अगर अजहरुद्दीन को राज्यपाल कोटे के तहत एमएलसी बनने का मौका नहीं मिलता है, तो जल्द ही कुछ एमएलसी सीटें खाली होंगी, उसमें उन्हें मौका दिया जाएगा. कांग्रेस सूत्रों का मानना ​​है कि मंत्री पद की शपथ लेने के 6 महीने के भीतर अजहरुद्दीन को एमएलसी बनाए जाने की संभावना है. ऐसा लगता है कि इस बात पर कवायद चल रही है कि सामाजिक समीकरण को ध्यान में रखते हुए दो अन्य चेहरों को मंत्री पद दिए जाएं.

