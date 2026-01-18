केरल विधानसभा चुनाव से पहले CPM को बड़ा झटकाः पूर्व विधायक एस. राजेंद्रन BJP में शामिल
तिरुवनंतपुरम स्थित भाजपा पार्टी कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर ने एस. राजेंद्रन को पार्टी की सदस्यता दिलायी.
Published : January 18, 2026 at 5:31 PM IST
तिरुवनंतपुरम: केरल में विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा फेरबदल हुआ है. सीपीएम के पूर्व विधायक एस. राजेंद्रन भाजपा में शामिल हो गए हैं. तिरुवनंतपुरम स्थित भाजपा के राज्य मुख्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलायी. राजेंद्रन पिछले कुछ समय से सीपीएम से दूरी बनाए हुए थे. राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि राजेंद्रन के आने से एनडीए को काफी मजबूती मिलेगी.
राजेंद्रन 2006 से 2021 तक सीपीएम के विधायक रहे. 2021 के विधानसभा चुनाव में, उन पर पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार को हराने की कोशिश करने के आरोप लगे, जिसके बाद उन्हें निलंबित कर दिया गया था. वह इस बात से असंतुष्ट थे कि निलंबन की अवधि समाप्त होने के बाद भी उन्हें दोबारा पार्टी में शामिल नहीं किया गया.
पार्टी मिलन कार्यक्रम के दौरान, राजीव चंद्रशेखर ने केरल के लिए नई ट्रेनें मंजूर करने पर केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की प्रशंसा की. उन्होंने कहा कि तिरुवनंतपुरम-चेन्नई रूट पर गुरुवयूर अमृत भारत ट्रेनों और तिरुवनंतपुरम-मुंबई रूट पर तांबरम ट्रेन का आवंटन राज्य के लिए एक बड़ी उपलब्धि है.
केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान का हवाला देते हुए राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि 2026 का विधानसभा चुनाव राज्य का भविष्य तय करेगा. उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय चुनावों में भी लोग कांग्रेस का साथ छोड़ रहे हैं. उन्होंने दावा किया कि आतंकवाद के खिलाफ कमजोर रुख के कारण 2016 से ही कांग्रेस हाशिये पर चली गई है.
उन्होंने कांग्रेस और जमात-ए-इस्लामी के बीच कथित संबंधों की तीखी आलोचना करते हुए कहा कि जनता को ऐसी पार्टी का समर्थन नहीं करना चाहिए जिसके जमात-ए-इस्लामी के साथ गुप्त समझौते हों. उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा इस मुद्दे पर कांग्रेस नेतृत्व के साथ खुली बहस के लिए तैयार है. राजीव चंद्रशेखर ने कहा, "वे एक हाथ में संविधान थामे हुए हैं और दूसरे हाथ से जमात-ए-इस्लामी का हाथ पकड़े हुए हैं."
राजीव चंद्रशेखर ने दावा किया कि एलडीएफ (LDF) के तीसरी बार सत्ता में लौटने की संभावना शून्य है. उन्होंने कहा कि ऐसे में जनता के पास केवल दो ही विकल्प हैं- एनडीए (NDA) और यूडीएफ (UDF). उन्होंने कहा कि एलडीएफ अब कोई विकल्प नहीं रह गया है, और सत्ता विरोधी वोट और विकास समर्थक वोट भाजपा के पक्ष में एकजुट होंगे. उन्होंने सीपीएम और कांग्रेस दोनों को भ्रष्टाचार में लिप्त पार्टी बताया.
राजीव चंद्रशेखर ने यह भी कहा कि सबरीमला में सोने का नुकसान भ्रष्टाचार की संस्कृति का हिस्सा था. उन्होंने एक स्वतंत्र एजेंसी से जांच की मांग की. उन्होंने आरोप लगाया कि इस सौदे के पीछे एक साजिश और बिचौलिए थे, उन्होंने उन्नीकृष्णन पोट्टी का नाम ऐसे ही एक बिचौलिए के तौर पर लिया. कहा कि देवस्वोम बोर्ड के अंदर यह राजनीतिक संस्कृति वर्षों से मौजूद थी.
