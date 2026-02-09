ETV Bharat / bharat

कोको की खेती में ग्लोबल हब बनने की राह पर आंध्र प्रदेश: CPCRI के पूर्व निदेशक चौडप्पा

आंध्र प्रदेश के एलुरु जिले में आए डॉ. पी. चौडप्पा ने कहा कि राज्य में कोको की खेती के लिए बहुत उपजाऊ जमीन है.

Cocoa Cultivation in Andhra Pradesh
कोको की खेती (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : February 9, 2026 at 2:08 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

एलुरु (आंध्र प्रदेश): दुनिया भर में कीड़ों और जलवायु परिवर्तन की वजह से कोको (Cocoa Bean) की खेती और पैदावार में लगातार गिरावट आ रही है, वहीं आंध्र प्रदेश में किसान इसे एक लाभकारी फसल में बदलने में कामयाब रहे हैं.

राज्य में व्यवस्थित खेती को देखते हुए, केंद्रीय बागान फसल अनुसंधान संस्थान (CPCRI), कासरगोड (केरल) के पूर्व निदेशक डॉ. पी. चौडप्पा (Dr. P. Chowdappa) ने ईनाडु-ईटीवी भारत के साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में कहा कि आंध्र प्रदेश जल्द ही कोको का ग्लोबल हब बन जाएगा. चौडप्पा एलुरु जिले में 'कोको कॉन्क्लेव' में हिस्सा लेने आए थे.

कोको की खेती में आंध्र प्रदेश नंबर 1

चौडप्पा के अनुसार, राज्य में कोको की खेती के लिए बहुत उपजाऊ जमीन और पानी के साधन हैं और यह पेड़ों के नीचे अच्छी तरह उगता है. एलुरु, पश्चिम गोदावरी, पूर्वी गोदावरी, एनटीआर जिला, विशाखापट्टनम और विजयनगरम जिलों में, नारियल और ताड़ के पेड़ों की छांव में कोको की खेती की जा रही है. अभी, राज्य में 40,000 हेक्टेयर क्षेत्र में इसकी खेती होती है, लेकिन खेती को तीन लाख हेक्टेयर से अधिक तक बढ़ाने की संभावना है.

डॉ. पी. चौडप्पा
डॉ. पी. चौडप्पा (ETV Bharat)

सीपीसीआरआई के पूर्व निदेशक ने बताया, "कोको की खेती के लिए अलग जमीन की जरूरत नहीं होती और क्योंकि इसे नारियल और ताड़ के बागानों में इंटर-क्रॉप (एक साथ दो या अधिक फसलें उगाना) के तौर पर उगाया जाता है, इसलिए किसानों को कम नुकसान होता है. साथ ही, नारियल और ताड़ के बागानों में इस्तेमाल होने वाला उर्वरक इस फसल के लिए पर्याप्त है. हर एकड़ में लगभग 750 किलोग्राम पत्तियां गिरती हैं, जो जमीन को ढक लेती हैं, जिससे खरपतवार नहीं उगते और मिट्टी में नमी बनी रहती है. पत्तियां सूख जाती हैं, सड़ जाती हैं और खाद बन जाती हैं, जिससे मिट्टी की गुणवत्ता मजबूत होती है. इस तरह, यह पैदावार बढ़ाने में मदद करती है. अगर दूसरी फसलें खराब भी हो जाती हैं, तो भी यह फसल किसानों के लिए लगातार आय देती है."

कई देश कोको की खेती के खिलाफ

चौडप्पा ने कहा कि घाना, पूर्वी अफ्रीका, ब्राजील और कुछ एशियाई देशों में जंगलों की कटाई और इस फसल को खरीदने पर लगी रोक को लेकर चिंता जताई जा रही है, जिससे खेती के क्षेत्रफल में कमी आई है. उन्होंने कहा कि जंगल की जमीन पर छाया और पानी की कमी, साथ ही कीड़े-मकौड़ों की वजह से पैदावार कम हो रही है. बाल मजदूरी को भी खेती में कमी का एक कारण माना जा रहा है. भारत की तुलना में, उन देशों में पेड़ थोड़े पुराने हैं और उनकी उम्र पहले से ही 40 से 50 साल के बीच है, इसलिए पैदावार कम हो रही है. उन्होंने आगे कहा कि पैदावार तीन साल बाद शुरू होती है, और कोको की फलियां तब तक बनती हैं जब तक पेड़ 60 साल के नहीं हो जाते.

कोको की खेती में केरल और कर्नाटक से आगे निकला आंध्र प्रदेश

चौडप्पा ने कहा कि हालांकि केरल और कर्नाटक में कोको की खेती 1970 के दशक में शुरू हुई थी, लेकिन आंध्र प्रदेश, जहां इसकी खेती 30 साल बाद शुरू हुई, अभी देश में पहले नंबर पर है. केरल और कर्नाटक कोको की खेती में दूसरे और तीसरे नंबर पर हैं.

उन्होंने कहा, "आंध्र प्रदेश के किसानों की कड़ी मेहनत और अच्छे प्रबंधन की वजह से, राज्य में हर हेक्टेयर में सबसे अधिक 1200 किलोग्राम कोको बीन्स (कोको फली) की पैदावार हो रही है. दुनिया भर में औसत सिर्फ 500 किलोग्राम से 600 किलोग्राम है. आंध्र प्रदेश में, 40,000 हेक्टेयर से हर साल 12,000 से 13,000 टन कोको पैदा होता है. इसके विपरीत, पूरे देश में कुल उत्पादन सिर्फ 30,000 टन है. कुल उत्पादन का 40 प्रतिशत आंध्र प्रदेश साझा करता है."

सीपीसीआरआई के पूर्व निदेशक ने आगे कहा कि चॉकलेट और उससे जुड़े उत्पादों के लिए कोको बीन्स की ग्लोबल डिमांड लगभग 5 मिलियन टन है. उन्होंने कहा, "भारत में 2030 तक 1.25 लाख टन कोको फली की जरूरत होगी. आंध्र प्रदेश को ग्लोबल हब बनने के लिए, 2040 तक उत्पादन 5 लाख टन तक पहुंचाना होगा. इसे हासिल करने के लिए, खेती को हर साल 10,000 हेक्टेयर और बढ़ाना होगा."

अधिक पौधे खरीदने के तरीकों के बारे में बताते हुए, चौडप्पा ने कहा कि अभी, केरल कृषि विश्वविद्यालय और कासरगोड में केंद्रीय बागान फसल अनुसंधान संस्थान पूरे भारत में कोको के पौधे सप्लाई करते हैं. ये संस्थाएं हर साल सिर्फ 40 लाख से 50 लाख पौधे ही विकसित करती हैं. उन्होंने कहा कि इनमें से अकेले आंध्र प्रदेश को 25 लाख से 30 लाख नए पौधों की जरूरत है.

एलुरु में हुए कोको कॉन्क्लेव में, किसानों के समूह बनाकर मातृ पौधा (Mother Plant) से अधिक पैदावार वाले पौधे उगाने और आपूर्ति करने की धारणा पर चर्चा हुई. उन्होंने कहा कि बागवानी विभाग इस पर प्रस्ताव तैयार कर रहा है.

चौडप्पा ने कहा, "केंद्र और राज्य सरकार मिलकर किसानों को मार्केटिंग और गुणवत्ता मानकों का पालन करने की ट्रेनिंग दे रही हैं. अच्छी क्वालिटी वाली कोको बीन्स बनाने के लिए उन्हें फर्मेंट करने और सुखाने के लिए सोलर ड्रायर और बॉक्स दिए जा रहे हैं. चॉकलेट बनाने वाली कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ ट्रेनिंग सत्र की व्यवस्था करने की भी कोशिश की जा रही है."

यह भी पढ़ें- बिना उर्वरक के लहलहाएंगी फसलें, हरित क्रांति के बाद सबसे बड़ी सफलता की ओर खेती

TAGGED:

COCOA CULTIVATION IN ANDHRA PRADESH
COCOA CULTIVATION IN INDIA
FORMER CPCRI DIRECTOR CHOWDAPPA
P CHOWDAPPA INTERVIEW

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.