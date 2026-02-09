ETV Bharat / bharat

कोको की खेती में ग्लोबल हब बनने की राह पर आंध्र प्रदेश: CPCRI के पूर्व निदेशक चौडप्पा

एलुरु (आंध्र प्रदेश): दुनिया भर में कीड़ों और जलवायु परिवर्तन की वजह से कोको (Cocoa Bean) की खेती और पैदावार में लगातार गिरावट आ रही है, वहीं आंध्र प्रदेश में किसान इसे एक लाभकारी फसल में बदलने में कामयाब रहे हैं.

राज्य में व्यवस्थित खेती को देखते हुए, केंद्रीय बागान फसल अनुसंधान संस्थान (CPCRI), कासरगोड (केरल) के पूर्व निदेशक डॉ. पी. चौडप्पा (Dr. P. Chowdappa) ने ईनाडु-ईटीवी भारत के साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में कहा कि आंध्र प्रदेश जल्द ही कोको का ग्लोबल हब बन जाएगा. चौडप्पा एलुरु जिले में 'कोको कॉन्क्लेव' में हिस्सा लेने आए थे.

कोको की खेती में आंध्र प्रदेश नंबर 1

चौडप्पा के अनुसार, राज्य में कोको की खेती के लिए बहुत उपजाऊ जमीन और पानी के साधन हैं और यह पेड़ों के नीचे अच्छी तरह उगता है. एलुरु, पश्चिम गोदावरी, पूर्वी गोदावरी, एनटीआर जिला, विशाखापट्टनम और विजयनगरम जिलों में, नारियल और ताड़ के पेड़ों की छांव में कोको की खेती की जा रही है. अभी, राज्य में 40,000 हेक्टेयर क्षेत्र में इसकी खेती होती है, लेकिन खेती को तीन लाख हेक्टेयर से अधिक तक बढ़ाने की संभावना है.

सीपीसीआरआई के पूर्व निदेशक ने बताया, "कोको की खेती के लिए अलग जमीन की जरूरत नहीं होती और क्योंकि इसे नारियल और ताड़ के बागानों में इंटर-क्रॉप (एक साथ दो या अधिक फसलें उगाना) के तौर पर उगाया जाता है, इसलिए किसानों को कम नुकसान होता है. साथ ही, नारियल और ताड़ के बागानों में इस्तेमाल होने वाला उर्वरक इस फसल के लिए पर्याप्त है. हर एकड़ में लगभग 750 किलोग्राम पत्तियां गिरती हैं, जो जमीन को ढक लेती हैं, जिससे खरपतवार नहीं उगते और मिट्टी में नमी बनी रहती है. पत्तियां सूख जाती हैं, सड़ जाती हैं और खाद बन जाती हैं, जिससे मिट्टी की गुणवत्ता मजबूत होती है. इस तरह, यह पैदावार बढ़ाने में मदद करती है. अगर दूसरी फसलें खराब भी हो जाती हैं, तो भी यह फसल किसानों के लिए लगातार आय देती है."

कई देश कोको की खेती के खिलाफ

चौडप्पा ने कहा कि घाना, पूर्वी अफ्रीका, ब्राजील और कुछ एशियाई देशों में जंगलों की कटाई और इस फसल को खरीदने पर लगी रोक को लेकर चिंता जताई जा रही है, जिससे खेती के क्षेत्रफल में कमी आई है. उन्होंने कहा कि जंगल की जमीन पर छाया और पानी की कमी, साथ ही कीड़े-मकौड़ों की वजह से पैदावार कम हो रही है. बाल मजदूरी को भी खेती में कमी का एक कारण माना जा रहा है. भारत की तुलना में, उन देशों में पेड़ थोड़े पुराने हैं और उनकी उम्र पहले से ही 40 से 50 साल के बीच है, इसलिए पैदावार कम हो रही है. उन्होंने आगे कहा कि पैदावार तीन साल बाद शुरू होती है, और कोको की फलियां तब तक बनती हैं जब तक पेड़ 60 साल के नहीं हो जाते.