पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को अस्पताल से मिली छुट्टी, अस्थमा की शिकायत बढ़ने के बाद हुई थीं भर्ती

फिलहाल उन्हें अस्पताल में छुट्टी दे दी गई है, लेकिन आगे इलाज जारी रखने की सलाह दी गई है.

पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी
पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी (ETV Bharat)
Published : January 11, 2026 at 6:03 PM IST

नई दिल्ली: कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद सोनिया गांधी की तबीयत में सुधार होने पर रविवार शाम अस्पताल से छुट्टी दे दी गई. सर गंगाराम अस्पताल के चेयरमैन डॉ. अजय स्वरूप द्वारा जारी हेल्थ बुलेटिन में बताया गया कि इलाज पर अच्छा रिस्पॉन्ड करने से उनकी तबीयत में सुधार हो रहा है. छाती में इन्फेक्शन के कारण ब्रोंकियल अस्थमा बढ़ने की वजह से उनका इलाज सीनियर कंसल्टेंट चेस्ट मेडिसिन डॉ. अरूप बसु की देखरेख में सर गंगाराम अस्पताल में चल रहा था. अस्पताल से छुट्टी के बाद अब उनका घर पर आगे इलाज जारी रखने की सलाह दी गई है.

इससे पहले तबीयत खराब होने पर सोनिया गांधी को पांच जनवरी की रात 10 बजे सर गंगाराम हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था. उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही थी और मेडिकल जांच में पाया गया था कि ठंडे मौसम और प्रदूषण के मिले-जुले असर के कारण उनका ब्रोंकियल अस्थमा थोड़ा बढ़ गया था. एहतियात के तौर पर उन्हें आगे की निगरानी और इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था. उन्हें एंटीबायोटिक्स और अन्य सहायक दवाएं दी जा रही हैं. इससे उनकी तबियत में सुधार हो रहा है.

बता दें कि, 79 वर्षीय सोनिया गांधी की इससे पहले सात जून 2025 को भी हिमाचल दौरे के दौरान तबीयत खराब हो गई थी. तब वह शिमला में थीं. उन्हें उस समय शिमला के ही एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था. उसके बाद फिर उन्हें दिल्ली लेकर सर गंगाराम अस्पताल में ही भर्ती कराया गया था. पहले भी सोनिया गांधी को रूटीन जांच के लिए सर गंगाराम अस्पताल में लाया जाता रहा है.

