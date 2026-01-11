ETV Bharat / bharat

केरल: कांग्रेस के पूर्व नेता और विधायक को यौन उत्पीड़न के तीसरे मामले में किया गया गिरफ्तार

केरल में यौन उत्पीड़न मामले में फंसे कांग्रेस के पूर्व नेता और विधायक राहुल मामकूटथिल ( ETV Bharat )

पथानामथिट्टा: कांग्रेस के पूर्व नेता और विधायक राहुल मामकूटथिल को उनके खिलाफ दर्ज तीसरी यौन उत्पीड़न की शिकायत के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया है. पुलिस की एक स्पेशल टीम ने रविवार को सुबह करीब 12:30 बजे पालक्काड के एक होटल से मामकूटथिल को हिरासत में लिया. इसके तुरंत बाद गिरफ्तारी दर्ज की गई. गिरफ्तारी के बाद उसे पथानामथिट्टा एआर कैंप लाया गया. पुलिस टीम जिसमें महिला अधिकारी भी शामिल थीं, हिरासत में लेने के लिए आधी रात के आसपास उस होटल में पहुंची जहां राहुल रुका हुआ था. यह गिरफ्तारी तिरुवल्ला की रहने वाली और फिलहाल कनाडा में रह रही एक शादीशुदा महिला की शिकायत के बाद हुई है. क्या है कनाडा में रह रही महिला की शिकायत पीड़िता के बयान के अनुसार उसकी राहुल से सोशल मीडिया के जरिए जान-पहचान हुई थी. उसने आरोप लगाया कि राहुल ने उससे पैसे और कीमती सामान लिए थे. उसने आगे बताया कि जब उसने मिलने के लिए कहा, तो राहुल ने रेस्टोरेंट के बजाय एक होटल का कमरा चुना. कमरे में पहुँचने पर, उसने कथित तौर पर उस पर हमला किया और कहा, 'चलो बच्चा पैदा करते हैं.' शिकायतकर्ता ने यह भी बताया कि जब उसने उसे अपनी प्रेग्नेंसी के बारे में बताया, तो उसने गुस्से में रिएक्ट किया और यह कहकर उसका अपमान किया कि बच्चा किसी और का हो सकता है. हालांकि उसका मिसकैरेज हो गया, लेकिन महिला ने दावा किया कि उसने सबूत संभाल कर रखे हैं और डीएनए टेस्ट करवाया है. उसने यह भी आरोप लगाया कि अगर उसने यह मामला किसी को बताया तो राहुल ने उसके पिता को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी. संबंधित सबूत जांच टीम को सौंप दिए गए हैं.