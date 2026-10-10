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जंतर-मंतर मार्चः दो पूर्व सीएम माणिक सरकार और पिनाराई विजयन हिरासत में, दिल्ली पुलिस की बड़ी कार्रवाई

डिटेन किये गये वाम दल के नेता. ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में शनिवार को सुरक्षा के कड़े और बहुस्तरीय इंतजामों के बीच, दिल्ली पुलिस ने अलग-अलग स्थानों से दो पूर्व मुख्यमंत्रियों- माणिक सरकार और पिनाराई विजयन, को हिरासत में लिया. ये दोनों नेता मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के विरोध में और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग को लेकर आयोजित एक प्रदर्शन में शामिल होने की कोशिश कर रहे थे.

यह कार्रवाई केंद्रीय गृह मंत्रालय के उस निर्देश के बाद दिल्ली भर में व्यापक सुरक्षा बलों की तैनाती के बीच हुई, जिसमें 'कॉकरोच जनता पार्टी' और उसके सहयोगी संगठनों द्वारा जंतर-मंतर की तरफ निकाले जाने वाले मार्च के खिलाफ देशव्यापी धरपकड़ के आदेश दिए गए थे.