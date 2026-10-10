जंतर-मंतर मार्चः दो पूर्व सीएम माणिक सरकार और पिनाराई विजयन हिरासत में, दिल्ली पुलिस की बड़ी कार्रवाई
दिल्ली में CJP के जंतर-मंतर मार्च को लेकर भारी तनाव है. प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए सुरक्षाकर्मियों को तैनात किया गया. गौतम देबरॉय की रिपोर्ट.
Published : October 10, 2026 at 5:12 PM IST
नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में शनिवार को सुरक्षा के कड़े और बहुस्तरीय इंतजामों के बीच, दिल्ली पुलिस ने अलग-अलग स्थानों से दो पूर्व मुख्यमंत्रियों- माणिक सरकार और पिनाराई विजयन, को हिरासत में लिया. ये दोनों नेता मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के विरोध में और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग को लेकर आयोजित एक प्रदर्शन में शामिल होने की कोशिश कर रहे थे.
यह कार्रवाई केंद्रीय गृह मंत्रालय के उस निर्देश के बाद दिल्ली भर में व्यापक सुरक्षा बलों की तैनाती के बीच हुई, जिसमें 'कॉकरोच जनता पार्टी' और उसके सहयोगी संगठनों द्वारा जंतर-मंतर की तरफ निकाले जाने वाले मार्च के खिलाफ देशव्यापी धरपकड़ के आदेश दिए गए थे.
त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री माणिक सरकार और केरल के पूर्व मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन इस विरोध मार्च में हिस्सा लेने के लिए दिल्ली पहुंचे थे. इनके अलावा, त्रिपुरा के पूर्व मंत्री जितेंद्र चौधरी को भी पुलिस ने हिरासत में लिया है.
प्रदर्शनकारी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की प्रक्रिया पर रोक लगाने और ज्ञानेश कुमार को मुख्य चुनाव आयुक्त के पद से हटाने की मांग कर रहे थे. प्रस्तावित प्रदर्शन की अनुमति न मिलने के कारण, दिल्ली पुलिस ने पूरी राजधानी में एहतियाती कदम और कड़े कर दिए. पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को इकट्ठा होने और तय प्रदर्शन स्थलों की तरफ मार्च करने से रोकने के लिए रणनीतिक स्थानों पर सुरक्षाकर्मियों को तैनात कर दिया.
इसी बीच एक अन्य घटनाक्रम में, माकपा (CPI-M) के राज्यसभा सांसद ए.ए. रहीम ने 'स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया' (SFI) के हिरासत में लिए गए अन्य कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर नांगलोई स्टेडियम में एक नए आंदोलन की घोषणा की, जिसे उन्होंने 'जंतर-मंतर 2.0' का नाम दिया.
पार्टी सूत्रों ने बताया कि लगभग 300 छात्रों को हिरासत में लेकर स्टेडियम ले जाया गया है. सांसद रहीम ने भूख हड़ताल की भी घोषणा की है. प्रदर्शनकारी छात्र छात्राओं के साथ कथित दुर्व्यवहार के मामले में इंस्पेक्टर पवन तोमर के खिलाफ कार्रवाई की और दिल्ली पुलिस द्वारा कथित रूप से जब्त किए गए मोबाइल फोन व बैग वापस करने की मांग कर रहे हैं.
माकपा (CPI-M) के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद हन्नान मोल्लाह ने पुलिस के व्यवहार की कड़ी आलोचना की. उन्होंने अधिकारियों पर एक राजनीतिक विरोध प्रदर्शन को रोकने के लिए हद से ज्यादा कड़े कदम उठाने का आरोप लगाया. प्रस्तावित प्रदर्शन पर लगाई गई पाबंदियों और सुरक्षा बलों की भारी तैनाती का जिक्र करते हुए मोल्लाह ने कहा, "यह कुछ और नहीं बल्कि एक 'काला आपातकाल' है, जहां सिर्फ एक अधिकारी को बचाने के लिए पूरी दिल्ली को छावनी में बदल दिया गया है."
कानून-व्यवस्था बनाए रखने और भीड़ को आगे बढ़ने से रोकने के लिए पूरी राष्ट्रीय राजधानी में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF), सशस्त्र सीमा बल (SSB), भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP) और सीमा सुरक्षा बल (BSF) सहित केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के हजारों जवानों को तैनात किया गया था. ईटीवी भारत को मिले केंद्रीय गृह मंत्रालय के एक पत्र के अनुसार, 'कॉकरोच जनता पार्टी' और उसके प्रस्तावित मार्च का समर्थन करने वाले संगठनों का पिछले आंदोलनों के दौरान "कानूनी निर्देशों का पालन न करने का एक पुराना रिकॉर्ड" रहा है.
पत्र में पिछले उन विरोध प्रदर्शनों का भी हवाला दिया गया है, जिनमें अलग-अलग राज्यों से आए प्रदर्शनकारी शामिल हुए थे. गृह मंत्रालय के मुताबिक, उन प्रदर्शनों के कारण सार्वजनिक व्यवस्था में भारी बाधा आई थी और सरकारी संपत्ति को भी नुकसान पहुंचा था. इस व्यापक सुरक्षा इंतजामों और नेताओं को हिरासत में लिए जाने के कारण एक नया राजनीतिक टकराव शुरू हो गया है.
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