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तमिलनाडु में अभी भी कौन सत्ता में है, स्टालिन के बयान पर तमिलनाडु की सियासत गर्म

स्टालिन ने कहा कि, डीएमके अभी भी अपनी कल्याणकारी योजनाओं के जरिए तमिलनाडु पर राज कर रही है.

Stalin Says DMK Still Rules Tamil Nadu Through Its Welfare Schemes
तमिलनाडु के पूर्व सीएम स्टालिन (फाइल फोटो) (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 18, 2026 at 5:32 PM IST

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तंजावुर: द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK) अध्यक्ष और तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने कहा कि, हम अभी भी तमिलनाडु पर राज कर रहे हैं. उनके इस बयान पर राज्य की सियासत गरमा गई है.

उन्होंने एक सार्वजनिक कार्यक्रम में ऐसा कहकर एक नई राजनीतिक बहस छेड़ दी है. स्टालिन ने सोमवार (18 मई) को तंजावुर में हुए तिरुवरूर विधानसभा सीट के विधायक पूंडी के. कलैवनन के वेडिंग रिसेप्शन में शामिल हुए.

शादी के रिसेप्शन में बोलते हुए एमके स्टालिन ने कहा, "कई लोग दावा कर रहे हैं कि हाल ही में हुए चुनाव में हार की वजह से डीएमके की कहानी खत्म हो गई है. लेकिन DMK ने अपने इतिहास में कई चुनाव देखे हैं. हमने जीत और हार दोनों देखी हैं. जब भी पार्टी हार का सामना करती है, तो वह फीनिक्स की तरह फिर से उठ खड़ी होती है."

उन्होंने आगे कहा कि चुनाव नतीजों के बाद पार्टी के कई सदस्य निराश दिखे, लेकिन उन्होंने जोर देकर कहा कि निराशा की कोई वजह नहीं है. स्टालिन ने कहा, “हमें दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। अभी भी, हम ही सत्ता में हैं."

उन्होंने बताया कि डीएमके के पांच साल के कार्यकाल के दौरान, सरकार ने समाज के सभी वर्गों को फायदा पहुंचाने वाली कई वेलफेयर स्कीमें लागू कीं. स्टालिन ने कहा कि उन्होंने नई बनी टीवीके सरकार से द्रविड़ मॉडल प्रशासन के तहत शुरू की गई वेलफेयर पहल को जारी रखने की अपील की है.

स्टालिन ने कहा कि, उनका आग्रह मान लिया गया है और वे साफ देख सकतेहैं कि, उनके द्वारा लागू की गई स्कीमें जारी हैं. उन्होंने कहा कि, डीएमके की स्कीमें लागू रहने का मतलब है कि, वे अभी भी तमिलनाडु पर राज कर रहे हैं. उन्होंने कहा, इसलिए मैं डीएमके की चुनावी हार स न तो हिला हूं और न हीं निराश हूं."

स्टालिन ने यह भी बताया कि पार्टी ने चुनाव में हार के कारणों का विश्लेषण करने के लिए एक कमेटी बनाई है. उन्होंने कहा, "हम देख रहे हैं कि हमसे कहां कमी रह गई, लोगों की क्या उम्मीदें थीं, और यह हार क्यों हुई. इस मकसद के लिए, हमने 'उड़ान पिराप्पे वा' नाम का एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाया है, जहाँ हर कोई अपनी राय शेयर कर सकता है."

सत्तारूढ़ टीवीके की आलोचना करते हुए स्टालिन ने आगे कहा कि, पार्टी पारंपरिक चुनावी काम किए बिना ही सत्ता में आ गई है. स्टालिन ने कहा, टीवीके वोटरों से नहीं मिले, बूथ एजेंट या काउंटिंग एजेंट भी नहीं बनाए...फिर भी उन्होंने सरकार बना ली.

स्टालिन ने कहा कि, टीवीके ने इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का अच्छे से इस्तेमाल करके सत्ता हासिल की. ​​खासकर, उन्होंने कैंपेनिंग के लिए युवाओं का इस्तेमाल किया." स्टालिन ने माना कि चुनाव में DMK का राजनीतिक विश्लेषण उम्मीद के मुताबिक काम नहीं आया, लेकिन उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को भरोसा दिलाया कि DMK भविष्य में ऐसे तरीकों का मुकाबला करने के लिए पहले से ही रणनीति बना रही है. उन्होंने आगे कहा, "कोई भी इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि DMK लगातार बिना थके काम कर रही है, जीत और हार दोनों को बराबर मानती है."

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