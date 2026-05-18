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तमिलनाडु में अभी भी कौन सत्ता में है, स्टालिन के बयान पर तमिलनाडु की सियासत गर्म

तमिलनाडु के पूर्व सीएम स्टालिन (फाइल फोटो) ( ETV Bharat )

तंजावुर: द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK) अध्यक्ष और तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने कहा कि, हम अभी भी तमिलनाडु पर राज कर रहे हैं. उनके इस बयान पर राज्य की सियासत गरमा गई है. उन्होंने एक सार्वजनिक कार्यक्रम में ऐसा कहकर एक नई राजनीतिक बहस छेड़ दी है. स्टालिन ने सोमवार (18 मई) को तंजावुर में हुए तिरुवरूर विधानसभा सीट के विधायक पूंडी के. कलैवनन के वेडिंग रिसेप्शन में शामिल हुए. शादी के रिसेप्शन में बोलते हुए एमके स्टालिन ने कहा, "कई लोग दावा कर रहे हैं कि हाल ही में हुए चुनाव में हार की वजह से डीएमके की कहानी खत्म हो गई है. लेकिन DMK ने अपने इतिहास में कई चुनाव देखे हैं. हमने जीत और हार दोनों देखी हैं. जब भी पार्टी हार का सामना करती है, तो वह फीनिक्स की तरह फिर से उठ खड़ी होती है." उन्होंने आगे कहा कि चुनाव नतीजों के बाद पार्टी के कई सदस्य निराश दिखे, लेकिन उन्होंने जोर देकर कहा कि निराशा की कोई वजह नहीं है. स्टालिन ने कहा, “हमें दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। अभी भी, हम ही सत्ता में हैं." उन्होंने बताया कि डीएमके के पांच साल के कार्यकाल के दौरान, सरकार ने समाज के सभी वर्गों को फायदा पहुंचाने वाली कई वेलफेयर स्कीमें लागू कीं. स्टालिन ने कहा कि उन्होंने नई बनी टीवीके सरकार से द्रविड़ मॉडल प्रशासन के तहत शुरू की गई वेलफेयर पहल को जारी रखने की अपील की है.