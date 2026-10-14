Exclusive...तो अशोक गहलोत लिखेंगे अपने जीवन पर किताब, ETV BHARAT पर परिसीमन व राजनीतिक स्थिति पर बोली ये बड़ी बात
पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने ETV BHARAT के संवाददाता अरविन्द व्यास से की विशेष बातचीत.
Published : October 14, 2026 at 2:06 PM IST
बीकानेरः देश में चुनावी प्रक्रिया पर उठ रहे सवालों के साथ ही सियासी गलियारों में राजनीतिक तपिश तेज है. विपक्षी दलों की ओर से SIR को लेकर उठाए जा रहे सवालों के बीच राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ईटीवी भारत से खास बातचीत की है. पूर्व सीएम गहलोत ने इस विशेष बातचीत के दौरान देश में विपक्षी नेताओं की एकजुटता पर जोर दिया है. इस बातचीत में गहलोत ने पहली बार मुख्यमंत्री बनने के पीछे के निर्णय और राजनीतिक अनुभव पर किताब लिखने की मंशा के बारे में भी खुलकर बताया है. पेश है पूर्व सीएम अशोक गहलोत से ईटीवी भारत के साथ हुई विशेष बातचीत के अंश.
लोकतांत्रिक व्यवस्था पर खड़े हो रहे सवालः पूर्व सीएम गहलोत ने देश की मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों पर बोलते हुए भाजपा पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि जिस तरह से हॉर्स ट्रेडिंग के जरिए विधायकों को तोड़ने और चुनी हुई सरकारों को गिराने की कोशिशें की जा रही है. उससे लोकतांत्रिक व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े होते हैं. गहलोत के अनुसार, लगातार सामने आ रहे राजनीतिक घटनाक्रम लोकतंत्र के लिए चिंता का विषय है. उन्होंने कहा कि वे इन मुद्दों पर लगातार अपनी आवाज उठाते रहे हैं और राहुल गांधी भी देश से जुड़े इन सवालों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं.
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गहलोत ने आरोप लगाया कि मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों में जिस तरह से सत्ता हासिल करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, उससे लोकतांत्रिक परंपराओं पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है. पूर्व मुख्यमंत्री ने चुनावी प्रक्रिया को लेकर भी चिंता जताई. उन्होंने कहा कि जिस तरह के घटनाक्रम सामने आ रहे हैं. उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि भाजपा की मंशा ऐसी व्यवस्था बनाने की है, जिसमें भविष्य में चुनाव कराने की जरूरत ही न रह जाए. उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में जनता का निर्णय सर्वोपरि होना चाहिए और निर्वाचित सरकारों को अपना कार्यकाल पूरा करने का अवसर मिलना चाहिए.
एकजुट होकर आगे आना होगाः पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि देश को बचाने और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने के लिए सभी को एकजुट होकर आगे आना होगा. वर्तमान परिस्थितियों में विपक्ष की एकजुटता बेहद जरूरी है. उन्होंने कहा कि केवल देश की राजनीति ही नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक व्यवस्था और संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के लिए भी सभी विपक्षी दलों को मिलकर काम करना होगा. गहलोत ने कांग्रेस संगठन में भी एकजुटता बनाए रखने की आवश्यकता पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि मौजूदा चुनौतियों का मुकाबला सामूहिक प्रयासों से ही किया जा सकता है. विपक्ष बिखरा रहता है तो लोकतांत्रिक मूल्यों से जुड़े सवालों पर प्रभावी तरीके से आवाज उठाना मुश्किल होगा.
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उन्होंने कहा कि देशहित से जुड़े मुद्दों पर राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठकर सामूहिक प्रयास किए जाने चाहिए. कांग्रेस को मजबूत बनाने के साथ-साथ विपक्षी दलों के बीच तालमेल भी आवश्यक है, ताकि देश के सामने मौजूदा चुनौतियों का प्रभावी ढंग से मुकाबला किया जा सके.
राहुल गांधी की लड़ाई का किया समर्थनः पूर्व सीएम गहलोत ने राहुल गांधी की राजनीतिक भूमिका का विशेष रूप से उल्लेख किया. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी देश से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपनी ओर से लड़ाई लड़ रहे हैं. गहलोत ने इस संघर्ष को लोकतंत्र और देश के हितों से जुड़ा बताते हुए कहा कि इन मुद्दों पर आवाज उठाना जरूरी है.
महिला आरक्षण के नाम पर परिसीमन बिल पास करना चाहते हैंः पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि पीएम मोदी का ओरा (प्रभाव) कम होता जा रहा है. उनको 12.13 साल हो गए हैं, इस अवधि में देश में ईडी, सीबीआई का आतंक मचा है. मन से उद्योगपति भी दुखी हैं, लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं. इलेक्शन कमिशन तो बीजेपी का डिपार्टमेंट बन गया है.
उन्होंने कहा कि भारत सरकार परिसीमन का बिल महिला आरक्षण के नाम पर पास करना चाहती है. अगर ईमानदारी होती तो मल्लिकार्जुन खरगे व राहुल गांधी ने कहा था कि बंगाल व तमिलनाडु चुनाव के बाद अधिवेशन बुलाओ. साथ ही ऑल पार्टी मीटिंग बुलाने के लिए कहा था, लेकिन ये नहीं माने और बिल लेकर पार्लियामेंट चले गए. इंडिया ब्लॉक के एक साथ आने के कारण ये बिल फेल हो गया. इस मामले में अब भी नियत सही नहीं है.
गहलोत ने कहा कि ये परिसीमन करके 800 सीटें बनाने की बात करते हैं. महिला आरक्षण कानून पास हो चुका है, वर्तमान की सीटों पर भी लाभ दे सकते हैं, लेकिन इनकी नियत खराब है. महिला आरक्षण मंशा नहीं है. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि राजस्थान में निकाय चुनाव भी परिसीमन के जरिए जीता है. ये खतरनाक चाल है, इसे आमजन समझ नहीं पा रहे हैं. गहलोत ने कहा कि देश में लोकतंत्र नहीं रहेगा तो गरीब का मान-सम्मान भी नहीं रहेगा. उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि चाइना, रसिया या नॉर्थ कोरिया में इलेक्शन केवल नाम के होते हैं. वहां एकतरफा चुनाव होते हैं, विपक्ष और सत्ता पक्ष भी उनका है. गहलोत ने कहा कि गृह मंत्री कह चुके हैं कि 50 साल हम ही शासन करेंगे, उन्होंने पहले ही मंशा बता दी. राहुल गांधी देश की जम्हूरियत को बचाने के लिए चिंतित है, इसलिए आगे आए हैं.
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देश में तोड़ रहे एमपीः अशोक गहलोत ने आरोप लगाते हुए कहा कि देश में तोड़फोड़ हो रही है. बंगाल में ममता के पास 28 सांसद थे, उनमें से 20 तोड़ लिए, 6-8 सांसद तोड़े आप पार्टी के और इतना ही तोड़े शिवसेना के. उन्होंने आरोप लगाया कि एमएलए तोड़ रहे हैं. इसमें हमारे समय में राजस्थान बच गया था, वरना कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश तो चले गए थे.
सुप्रीम कोर्ट से आशाः अशोक गहलोत ने कहा कि हाल में हुई रैली में इंडिया ब्लॉक के सभी लोग एक साथ आए. राहुल गांधी के नेतृत्व में अच्छी रैली हुई. सभी सुप्रीम कोर्ट तक गए, क्योंकि उनसे आशा है कि ये लोकतंत्र को बचाएंगे. लोकतंत्र बचाने के लिए अब सुप्रीम कोर्ट का ही दरवाजा है.
राजनीतिक अनुभवों पर किताब लिखने की तैयारीः अपने लंबे राजनीतिक जीवन और अनुभवों पर किताब लिखने के सवाल पर अशोक गहलोत ने सकारात्मक जवाब दिया. उन्होंने कहा कि कई लोगों ने उनसे इस विषय पर किताब लिखने के लिए कहा है. गहलोत ने बताया कि उनकी राजनीतिक यात्रा एनएसयूआई से शुरू हुई थी. इसके बाद उन्होंने सांसद, केंद्रीय मंत्री, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष तथा मुख्यमंत्री जैसे विभिन्न दायित्व निभाए.
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गहलोत ने कहा कि तीन बार मुख्यमंत्री के रूप में काम करने सहित अपने लंबे राजनीतिक सफर में उन्होंने अनेक परिस्थितियों को करीब से देखा है. इन अनुभवों को लोगों तक पहुंचाना जरूरी है, ताकि आने वाली पीढ़ियों को राजनीति, संगठन और सार्वजनिक जीवन के बारे में जानकारी मिल सके. गहलोत के अनुसार, राजनीति में व्यक्ति को अलग-अलग परिस्थितियों में काम करने और कई तरह की चुनौतियों का सामना करने का अवसर मिलता है. ऐसे अनुभव केवल व्यक्ति तक सीमित नहीं रहने चाहिए, बल्कि उन्हें समाज के सामने भी आना चाहिए. हालांकि, बातचीत में उन्होंने किताब के नाम या उसके प्रकाशन की किसी निश्चित समयसीमा की जानकारी नहीं दी.
सोनिया गांधी ने पहली बार सीएम बनायाः बीकानेर में अपने दौरे के दौरान चौथी बार मुख्यमंत्री बनने को लेकर लगे नारों और राजनीतिक चर्चाओं पर भी गहलोत ने अपनी बात रखी. उन्होंने कहा कि लोगों की भावनाएं होती हैं और उन्हें एक सीमा तक ही रोका जा सकता है. जब जनता किसी के प्रति अपना विश्वास और समर्थन व्यक्त करती है तो उसकी भावना को समझना पड़ता है.
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गहलोत ने कहा कि वे तीन बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं और इस दौरान उन्होंने जनता के लिए काम करने का प्रयास किया. उन्होंने अपने पहले मुख्यमंत्री कार्यकाल का जिक्र करते हुए कहा कि उस समय सोनिया गांधी ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाने का निर्णय लिया था. गहलोत के मुताबिक, उन्होंने जनहित में कई काम किए और आज उन्हें लगता है कि सोनिया गांधी का वह निर्णय सही साबित हुआ. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री बनने या किसी पद पर पहुंचने में पार्टी नेतृत्व के निर्णय की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इसलिए भविष्य में क्या होगा, इसका फैसला भी पार्टी ही करेगी. गहलोत ने स्पष्ट किया कि उनके लिए व्यक्तिगत पद से अधिक महत्वपूर्ण कांग्रेस पार्टी की मजबूती है.
पार्टी जो जिम्मेदारी देगी, उसे निभाना होगाः राजनीतिक भविष्य और कांग्रेस में अपनी भूमिका को लेकर गहलोत ने कहा कि उनका मुख्य उद्देश्य कांग्रेस पार्टी को मजबूत बनाना है. गहलोत ने कहा कि पार्टी उन्हें जो भी जिम्मेदारी देगी, उसे स्वीकार करना उनका दायित्व होगा. उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यदि पार्टी उन्हें कोई जिम्मेदारी देती है तो वे उससे इनकार नहीं कर सकते. उनके इस बयान को कांग्रेस में उनकी भविष्य की भूमिका से जोड़कर देखा जा रहा है.
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बीकानेर से अकाल के हालात का लिया जायजाः राजस्थान में सिंचाई के पानी को लेकर चल रहे आंदोलनों और प्रदेश में सूखे एवं अकाल जैसे हालात के बीच बीकानेर दौरे को लेकर पूछे गए सवाल पर गहलोत ने कहा कि इस मुद्दे पर प्रदेशभर में जागरूकता पैदा करने की आवश्यकता है. उन्होंने कहा कि बीकानेर से इस दिशा में शुरुआत करने से पूरे प्रदेश में एक संदेश जाएगा. गहलोत ने बताया कि उन्होंने इस संबंध में मुख्यमंत्री से भी बात की है और मौजूदा हालात को देखते हुए आवश्यक कदम उठाने की मांग की है. उन्होंने कहा कि प्रदेश में जिन परिस्थितियों का सामना किसानों और पशुपालकों को करना पड़ रहा है, उन्हें गंभीरता से लिया जाना चाहिए.
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पूर्व मुख्यमंत्री ने अपनी सरकार के कार्यकाल का उल्लेख करते हुए कहा कि जब कांग्रेस की सरकार थी, तब गौशालाओं को अनुदान देने और पशुधन की देखभाल से जुड़े दूसरे कार्यों पर विशेष ध्यान दिया गया था. उन्होंने कहा कि सूखे और अकाल की परिस्थितियों में पशुपालकों को राहत देना बेहद जरूरी है. गहलोत ने राज्य सरकार से मांग की कि वर्तमान परिस्थितियों का आकलन कर प्रभावित क्षेत्रों में राहत के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं. उनके अनुसार, सरकार को किसानों, पशुपालकों और आम लोगों की समस्याओं को प्राथमिकता देते हुए काम करना चाहिए.