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Exclusive...तो अशोक गहलोत लिखेंगे अपने जीवन पर किताब, ETV BHARAT पर परिसीमन व राजनीतिक स्थिति पर बोली ये बड़ी बात

पूर्व सीएम अशोक गहलोत. ( ETV Bharat gfx )

बीकानेरः देश में चुनावी प्रक्रिया पर उठ रहे सवालों के साथ ही सियासी गलियारों में राजनीतिक तपिश तेज है. विपक्षी दलों की ओर से SIR को लेकर उठाए जा रहे सवालों के बीच राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ईटीवी भारत से खास बातचीत की है. पूर्व सीएम गहलोत ने इस विशेष बातचीत के दौरान देश में विपक्षी नेताओं की एकजुटता पर जोर दिया है. इस बातचीत में गहलोत ने पहली बार मुख्यमंत्री बनने के पीछे के निर्णय और राजनीतिक अनुभव पर किताब लिखने की मंशा के बारे में भी खुलकर बताया है. पेश है पूर्व सीएम अशोक गहलोत से ईटीवी भारत के साथ हुई विशेष बातचीत के अंश.