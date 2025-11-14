बिहार नतीजे पर गहलोत बोले-चलते इलेक्शन में बांटे गए 10-10 हजार रुपए, चुनाव आयोग ने नहीं लगाई रोक

Bihar Election Results 2025

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 14, 2025 at 3:23 PM IST

3 Min Read
जयपुर: राजस्थान में अंता विधानसभा सीट पर उपचुनाव और बिहार चुनाव नतीजों को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि अंता उपचुनाव को लेकर अच्छी खबर आ रही है. अंता में पहले ही प्रमोद जैन भाया का माहौल बन गया था. उन्होंने कहा कि बिहार चुनाव के परिणाम निराशाजनक रहे हैं. जिस प्रकार का माहौल हमने देखा. जिस तरह वहां महिलाओं को दस-दस हजार रुपए दिए गए. खास बात यह है कि जब चुनाव का प्रचार अभियान चल रहा था. तब भी दस-दस हजार रुपए बांटे जा रहे थे. नियमानुसार ऐसा नहीं होना चाहिए था. मतदान होने के एक दिन पहले तक महिलाओं के खाते में रुपए जा रहे थे. चुनाव आयोग ने कोई एक्शन नहीं लिया.

राजस्थान में मोबाइल-पेंशन रोकी थी: पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्थान में जब कांग्रेस की सरकार थी, तब महिलाओं को मोबाइल दिए गए थे. जिस दिन आचार संहिता लागू हुई. उसी वक्त मोबाइल का वितरण बंद कर दिया गया. तब महिलाओं और बुजुर्गों को जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन मिल रही थी. उसे भी बंद कर दिया गया था, लेकिन बिहार में सब बंट रहा था. वहां पेंशन और पैसा बंट रहा था. बिहार जैसे प्रदेश में महिलाओं को दस-दस हजार रुपए मिल जाए तो आप खुद सोच सकते हैं क्या हो सकता है. यह बड़ा फैक्टर रहा है.

चुनाव आयोग बना रहा मूकदर्शक: उन्होंने कहा कि बिहार चुनाव के दौरान इलेक्शन कमीशन मूकदर्शक बना रहा. जब दस हजार रुपए बंट रहे थे, उसे क्यों नहीं रोका जबकि राजस्थान में मोबाइल और पेंशन रोक दी गई. राहुल गांधी जिस वोट चोरी की बात कर रहे थे. यही तो वोट चोरी है. जब फेयर चुनाव नहीं करवाते हो, जहां बेईमानी होती है और पैसा बंट रहा है. लेकिन चुनाव आयोग ने कोई कार्रवाई नहीं की. यह चुनाव आयोग की सत्ता से मिलीभगत थी.

कांग्रेस की विचारधारा की देश को जरूरत: उन्होंने कहा कि आजकल चुनाव में धनबल का दुरूपयोग हो रहा है. कैसे लिफाफे में रुपए बांटे जाते हैं, कोई सोच नहीं सकता है. महाराष्ट्र में पैसा पानी की तरह बहाया गया. कांग्रेस और आरजेडी के पास पैसा नहीं है. चुनाव जीतना अलग बात है. चुनाव एनडीए जीत जाएगी. सरकार भी बन जाएगी. नरेंद्र मोदी तीन बार प्रधानमंत्री बन गए, लेकिन देश को आज भी कांग्रेस और इसकी विचारधारा की जरूरत है.

पीएम राहत कोष में जमा हो इलेक्टोरल बॉन्ड का पैसा: गहलोत ने कहा कि भाजपा ने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए धन इकठ्ठा किया है. ईडी के नोटिस दिलवाकर इलेक्टोरल बॉन्ड से पैसा लिया गया. पैसा देने पर नोटिस खत्म हो जाता है. अब सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक बताया है, लेकिन इनके जरिए करोड़ों रुपए इकट्ठा किए गए, वो विरोधी दलों के खिलाफ उपयोग हो रहा है. उसे क्यों नहीं रोका जा रहा है?. यह पैसा पीएम रिलीफ फंड में जमा होना चाहिए. आज महिलाओं को जो दस-दस हजार रुपए दिए गए हैं. उस पर चुनाव आयोग ने रोक नहीं लगाई और पेंशन बंटती गई.

