पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एस वाई कुरैशी और योगेंद्र यादव ने SIR प्रक्रिया पर उठाए सवाल, जानिए क्या कहा ?

पूर्व CEC एस.वाई. कुरैशी ने बताया कि देश में पहला SIR 2003 में हुआ था.

पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एस वाई कुरैशी और योगेंद्र यादव
पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एस वाई कुरैशी और योगेंद्र यादव (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : December 20, 2025 at 6:27 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली में 'NO-SIR, अखिल भारतीय मताधिकार रक्षा सम्मेलन' का आयोजन किया गया. वोटर लिस्ट में चल रही विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया के विरोध में भारत जोड़ो अभियान, पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज (PUCL) और नेशनल अलायंस फॉर पीपल मोमेंट्स के बैनर तले यह सम्मेलन हुआ. इस सम्मेलन में पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एस.वाई. कुरैशी पर्यवेक्षक के रूप में मौजूद रहे. वहीं, सामाजिक कार्यकर्ता योगेंद्र यादव ने देशभर से आए प्रतिनिधियों के सामने SIR की जमीनी हकीकत को रखा.

पूर्व CEC एस.वाई. कुरैशी ने बताया कि देश में पहला एसआईआर 2003 में हुआ था. उसके बाद 2003-04 में चुनाव आयोग ने यह स्पष्ट फैसला लिया था कि वोटर रोल के डिजिटलीकरण के बाद आगे SIR की जरूरत नहीं पड़ेगी. डिजिटल वोटर लिस्ट को केवल वार्षिक संशोधन के जरिए अपडेट किया जाएगा, जिसमें मृत्यु, माइग्रेशन, नए मतदाता और 18 वर्ष की आयु पूरी करने वालों को जोड़ा-घटाया जाएगा. यही प्रक्रिया पिछले 25 वर्षों से अपनाई जा रही थी.

पूर्व CEC एस.वाई. कुरैशी SIR प्रक्रिया पर उठाए सवाल (ETV Bharat)

पूर्व CEC एस.वाई. कुरैशी ने सवाल उठाया कि जिस वोटर लिस्ट को 25 साल तक वैध माना गया, उसे अचानक खारिज कर देना और 30 साल का काम 15 दिनों में करने की कोशिश करना गंभीर समस्या को जन्म देता है. उन्होंने कहा कि इसी दबाव में कई बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) तनाव में आए, कुछ को हार्ट अटैक हुआ तो कुछ आत्महत्या की घटनाएं भी सामने आईं. उन्होंने बताया कि एक हार्ट अटैक और एक आत्महत्या ही चुनाव आयोग, सरकार और सुप्रीम कोर्ट को झकझोरने के लिए काफी होनी चाहिए थी, लेकिन इस पर कोई संवेदनशील प्रतिक्रिया नहीं दिखी. उन्होंने चेतावनी दी कि यदि पूरे के पूरे मोहल्लों या ब्लॉकों को किसी खास नीयत से वोटर लिस्ट से हटाया जा रहा है, तो यह गंभीर सामाजिक और संवैधानिक सवाल खड़े करता है.

वहीं, योगेंद्र यादव ने कहा कि दिल्ली में आयोजित यह सम्मेलन देश के दस राज्यों से आए प्रतिनिधियों की भागीदारी से हुआ है. उन्होंने आरोप लगाया कि SIR के नाम पर वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण नहीं, बल्कि बड़े पैमाने पर 'छंटाई' की जा रही है. योगेंद्र यादव ने बताया कि बिहार में अब तक करीब 45 लाख नाम काटे जा चुके हैं, जबकि साढ़े छह करोड़ नाम कटने के कगार पर हैं और आगे छह करोड़ और नाम हटाने की तैयारी है, जबकि अभी आधा देश बाकी है. उन्होंने बताया कि यह प्रक्रिया वोटर लिस्ट को साफ करने की नहीं, बल्कि वोटर लिस्ट के 'सफाए' की प्रक्रिया बनती जा रही है.

योगेंद्र यादव ने सम्मेलन की मुख्य मांगों को लेकर बताया कि किसी भी मतदाता का नाम बिना कानूनी प्रक्रिया, नोटिस, सुनवाई और दस्तावेज़ों की जांच के बिना न काटा जाए. योगेंद्र यादव ने बताया कि नागरिकता की जांच गृह मंत्रालय का विषय है, चुनाव आयोग का नहीं और दोनों को अलग-अलग रखा जाना चाहिए. साथ ही, आम लोगों के पास उपलब्ध दस्तावेज़ों के अलावा ऐसे कागज न मांगे जाएं, जो आम लोगों के पास होते ही नहीं हैं. उन्होंने देश की लोगों से अपील की गई कि वह मिलकर इस प्रक्रिया का लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करें और मताधिकार की रक्षा के लिए एकजुट हों.

