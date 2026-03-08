ETV Bharat / bharat

Women's Day: आत्मनिर्भर बनें, पर परिवार को साथ लेकर चलें: विमला बाथम ने दिया महिलाओं को खास संदेश

उत्तर प्रदेश महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष ने साझा किए अनुभव ( Etv Bharat )

उत्तर प्रदेश जैसे विशाल प्रदेश में महिलाओं की समस्याओं का अंबार है. पूर्व अध्यक्षा बताती हैं कि उनके कार्यकाल के दौरान रोजाना 250 से 300 मामले सामने आते थे. इसमें घरेलू हिंसा से लेकर सामाजिक प्रताड़ना तक के मामले शामिल थे. कभी घरवाले प्रताड़ित करते, तो कभी समाज, और कई बार पुलिस द्वारा सुनवाई न होने की शिकायतें भी उनके पास पहुंचती थीं.

नई दिल्ली/नोएडा : अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के खास मौके पर उत्तर प्रदेश महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष ने अपने अनुभव को साझा करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य जहां की आबादी 25 करोड़ है जिसमें लगभग 13 करोड़ महिलाएं हैं. वहां उनकी समस्याओं को सुनना और सुलझाना किसी चुनौती से कम नहीं है. अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने महिलाओं के किन दर्दनाक पहलुओं को करीब से देखा उन्हे हमारे साथ साझा किया. ईटीवी भारत से महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष विमला बाथम ने की खास बातचीत.

महिलाएं अपने परिवार में ही सबसे ज्यादा होती हैं प्रताड़ित -विमला बाथम

विमला बाथम ने बताया कि महिला आयोग में हमारे पास अक्सर ऐसी महिलाएं और उनके परिजन आते थे जो बेहद दुखी और पीड़ित होते थे. सबसे ज्यादा दिल तब दुखता था जब बेटों ने मां को घर से निकाल दिया हो, या पति ने आधी रात को मारपीट कर महिला का सब कुछ छीन लिया हो. यहां तक कि बच्चों को भी मां से अलग कर दिया जाता है. विमला बाथम का कहना है कि जो मां बच्चों को जन्म देती है उससे ही बच्चे छीन लेना सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात है.

महिलाएं अपने परिवार में ही सबसे ज्यादा होती हैं प्रताड़ित -विमला बाथम (ETV Bharat)

शिकायतों के निवारण के लिए 'काउंसलिंग' का लेती थी सहारा -विमला बाथम

विमला बाथम ने बताया कि आयोग में शिकायतों के निवारण के लिए एक तय प्रक्रिया अपनाई जाती थी. दोनों पक्षों को बुलाया जाता, संबंधित जिले की पुलिस से जांच कराई जाती और फिर निर्णय लिया जाता. अध्यक्षा का कहना है कि उनकी पहली प्राथमिकता हमेशा 'काउंसलिंग' रही, ताकि घर टूटने से बचाया जा सके.

महिला आयोग में आते थे रोजाना 250 से 300 मामले (ETV Bharat)

शिकायतों के निवारण के लिए 'काउंसलिंग' का लेती थी सहारा -विमला बाथम (ETV Bharat)

विमला बाथम बताती हैं कि इनदिनों 'ईगो' (अहंकार) की वजह से रिश्ते ज्याद खराब हो रहे हैं. अगर पति कुछ कहे तो पत्नी को सहना चाहिए, और पत्नी कुछ बोले तो पति को सुनना चाहिए. गृहस्थी गाड़ी के दो पहियों की तरह है, जिसमें संतुलन जरूरी है. हमारी कोशिश रहती थी कि पति-पत्नी आपस में मिल जाएं, क्योंकि माता-पिता के झगड़े में सबसे ज्यादा प्रभावित बच्चे होते हैं.

महिलाओं को आत्म निर्भर बनना बहुत जरूरी

मुस्लिम महिलाओं से जुड़े मामले भी काफी संख्या में आते थे, जिनमें बिना बताए दूसरी या तीसरी शादी करना और पहली पत्नी पर जुल्म करना मुख्य समस्या थी.

इन तमाम अनुभवों के बाद उन्होंने आधुनिक महिलाओं के लिए एक सशक्त संदेश भी दिया.उनका कहना था कि मैं महिलाओं से यही कहूंगी अपने पैरों पर जरूर खड़ी हों, आत्मनिर्भर बनें, लेकिन परिवार को साथ लेकर चलें. पति और बड़ों का आशीर्वाद लें. अगर आपने जीवन में बहुत कुछ हासिल कर लिया लेकिन परिवार पीछे छूट गया, तो आपके पास कुछ नहीं बचेगा. परिवार एक खिलता हुआ गुलशन है, इसे हमेशा सहेज कर रखा जाना चाहिए.

उत्तर प्रदेश महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष ने साझा किए अनुभव (ETV Bharat)

ये भी पढ़ें :