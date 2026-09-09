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Explainer: एल खियांग्ते पर हैं कितने आरोप! ब्लैकलिस्टेड को परीक्षा का काम देने से लेकर इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य से छेड़छाड़ तक

रांची: झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) की प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की जांच अब उस मुकाम पर पहुंच गई है, जहां आयोग के पूर्व अध्यक्ष और झारखंड के पूर्व मुख्य सचिव लल्बियाक्तलुआंगा खियांग्ते की भूमिका जांच के केंद्र में है. सीआईडी थाना कांड संख्या 16/2026 में गिरफ्तार खियांग्ते को रांची की विशेष अदालत ने 5 सितंबर को जमानत देने से इनकार कर दिया था. अदालत के 19 पन्नों के आदेश में सीआईडी की केस डायरी और अभियोजन की ओर से पेश सामग्री के आधार पर खियांग्ते से जुड़े कई गंभीर आरोपों और परिस्थितियों की जानकारी दी गई है.

परीक्षा में गड़बड़ी के साथ साक्ष्य मिटाने का भी आरोप

एल खियांग्ते के खिलाफ जांच में सबसे अहम आरोपों में से एक इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों से छेड़छाड़ की आशंका से जुड़ा है. जेपीएससी कार्यालय में सीआईडी की पहली तलाशी के बाद खियांग्ते के आवास समेत अन्य स्थानों से मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, पेन ड्राइव और हार्ड ड्राइव जब्त किए गए थे.

इसे लेकर अभियोजन ने अदालत को बताया कि शुरुआती तलाशी के बाद सरकारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को हटाना, उन्हें बाद में मरम्मत के लिए भेजना और फोरेंसिक जांच से मिली जानकारी, जिसमें डेटा डिलीट होना, करप्ट या स्टोरेज पर स्क्रैचिंग जैसी तथ्य सामने आए, जिसे CID ने इसे सबूतों के साथ छेड़छाड़ की आशंका से जोड़ा.

सबसे बड़ा सवाल: TDPL को काम कैसे मिला?

जांच का एक प्रमुख बिंदु टीएसआर डाटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड यानी TDPL को जेपीएससी की महत्वपूर्ण परीक्षाओं का काम सौंपने से जुड़ा है. सीआईडी के मुताबिक टीडीपीएल को पहले ही जेएसएससी ने 20 मई 2025 को तीन साल के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया था. इसके बावजूद जून 2025 के बाद जेपीएससी की ओर से इस एजेंसी को संवेदनशील प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े काम दिए गए.

सीआईडी ने इसे कथित आपराधिक साजिश और भ्रष्टाचार की दिशा में महत्वपूर्ण कड़ी माना है. वहीं खियांग्ते की ओर से अदालत में इसका बचाव करते हुए कहा गया कि जब उन्होंने मार्च 2025 में जेपीएससी अध्यक्ष का पद संभाला, तब परीक्षा एजेंसी के चयन की कोई स्पष्ट प्रक्रिया आयोग के नियमों में नहीं थी. उनके अनुसार पहले भी एजेंसियों का चयन नामांकन के आधार पर होता रहा था.

उन्होंने दावा किया कि इस बार एक के बजाय तीन एजेंसियों पर विचार किया गया और कम दर देने वाली टीडीपीएल को काम दिया गया. लेकिन अभियोजन का कहना था कि जांच में TDPL को काम दिए जाने, वित्तीय संबंधों और अन्य आरोपियों के साथ संपर्क से जुड़ी प्रथमदृष्टया साक्ष्य सामने आई है.

Examination Controller की आपत्ति के बाद क्या हुआ?

कोर्ट के आदेश में खियांग्ते की भूमिका से जुड़ा एक महत्वपूर्ण बिंदु एग्जामिनेशन कंट्रोलर असिम किस्पोट्टा की आपत्ति से जुड़ा है. जांच रिपोर्ट के अनुसार, जब Examination Controller ने टीडीपील और उसके कामकाज पर आपत्ति जताई तो खियांग्ते ने कथित तौर पर परीक्षा संबंधी जिम्मेदारी उस अधिकारी से हटाकर श्वेता कुमारी गुप्ता को सौंप दी गई.

कोर्ट ने इस तथ्य को महत्वपूर्ण माना और कहा कि अभियोजन का मामला केवल इस आधार पर नहीं है कि खियांग्ते जेपीएससी के अध्यक्ष थे, बल्कि जांच में उनके खिलाफ अहम सबूत भी मिले हैं. पूरे मामले में गवाह रुद्र प्रताप के बयान में खियांग्ते पर श्वेता कुमारी गुप्ता को उनके स्थानांतरण के बाद भी परीक्षा संबंधी जिम्मेदारी दिए जाने का आरोप लगाया गया.

Answer Key TDPL कर्मचारी तक पहुंचने का मामला

जांच में सामने आए एक अन्य गंभीर बिंदु Jharkhand Civil Services 2026 PT की Answer Key से जुड़ा है. सीआईडी के अनुसार अप्रैल 2026 में परीक्षा आयोजित होने के बाद आन्सर की सार्वजनिक होने से पहले 26 मई 2026 को JPSC की डिप्टी परीक्षा नियंत्रक श्वेता कुमारी गुप्ता ने कथित तौर पर Answer Key TDPL के कर्मचारी मो उस्मान को व्हाट्सएप के माध्यम से भेजी थी. सीआईडी ने इसे परीक्षा की गोपनीयता और निर्धारित प्रक्रिया के विपरीत माना. कोर्ट के आदेश में दर्ज है कि परीक्षा से जुड़े सुरक्षित दस्तावेज नियम के अनुसार पेन ड्राइव या हार्ड डिस्क के माध्यम से भेजे जाने चाहिए थे.