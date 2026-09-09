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Explainer: एल खियांग्ते पर हैं कितने आरोप! ब्लैकलिस्टेड को परीक्षा का काम देने से लेकर इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य से छेड़छाड़ तक

जेपीएससी परीक्षा घोटाला मामले में एल खियांग्ते पर कई आरोप हैं. प्रशांत कुमार की रिपोर्ट.

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जेपीएससी पूर्व अध्यक्ष एल खियांग्ते (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 9, 2026 at 4:01 PM IST

7 Min Read
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रांची: झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) की प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की जांच अब उस मुकाम पर पहुंच गई है, जहां आयोग के पूर्व अध्यक्ष और झारखंड के पूर्व मुख्य सचिव लल्बियाक्तलुआंगा खियांग्ते की भूमिका जांच के केंद्र में है. सीआईडी थाना कांड संख्या 16/2026 में गिरफ्तार खियांग्ते को रांची की विशेष अदालत ने 5 सितंबर को जमानत देने से इनकार कर दिया था. अदालत के 19 पन्नों के आदेश में सीआईडी की केस डायरी और अभियोजन की ओर से पेश सामग्री के आधार पर खियांग्ते से जुड़े कई गंभीर आरोपों और परिस्थितियों की जानकारी दी गई है.

परीक्षा में गड़बड़ी के साथ साक्ष्य मिटाने का भी आरोप

एल खियांग्ते के खिलाफ जांच में सबसे अहम आरोपों में से एक इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों से छेड़छाड़ की आशंका से जुड़ा है. जेपीएससी कार्यालय में सीआईडी की पहली तलाशी के बाद खियांग्ते के आवास समेत अन्य स्थानों से मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, पेन ड्राइव और हार्ड ड्राइव जब्त किए गए थे.

इसे लेकर अभियोजन ने अदालत को बताया कि शुरुआती तलाशी के बाद सरकारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को हटाना, उन्हें बाद में मरम्मत के लिए भेजना और फोरेंसिक जांच से मिली जानकारी, जिसमें डेटा डिलीट होना, करप्ट या स्टोरेज पर स्क्रैचिंग जैसी तथ्य सामने आए, जिसे CID ने इसे सबूतों के साथ छेड़छाड़ की आशंका से जोड़ा.

सबसे बड़ा सवाल: TDPL को काम कैसे मिला?

जांच का एक प्रमुख बिंदु टीएसआर डाटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड यानी TDPL को जेपीएससी की महत्वपूर्ण परीक्षाओं का काम सौंपने से जुड़ा है. सीआईडी के मुताबिक टीडीपीएल को पहले ही जेएसएससी ने 20 मई 2025 को तीन साल के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया था. इसके बावजूद जून 2025 के बाद जेपीएससी की ओर से इस एजेंसी को संवेदनशील प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े काम दिए गए.

सीआईडी ने इसे कथित आपराधिक साजिश और भ्रष्टाचार की दिशा में महत्वपूर्ण कड़ी माना है. वहीं खियांग्ते की ओर से अदालत में इसका बचाव करते हुए कहा गया कि जब उन्होंने मार्च 2025 में जेपीएससी अध्यक्ष का पद संभाला, तब परीक्षा एजेंसी के चयन की कोई स्पष्ट प्रक्रिया आयोग के नियमों में नहीं थी. उनके अनुसार पहले भी एजेंसियों का चयन नामांकन के आधार पर होता रहा था.

उन्होंने दावा किया कि इस बार एक के बजाय तीन एजेंसियों पर विचार किया गया और कम दर देने वाली टीडीपीएल को काम दिया गया. लेकिन अभियोजन का कहना था कि जांच में TDPL को काम दिए जाने, वित्तीय संबंधों और अन्य आरोपियों के साथ संपर्क से जुड़ी प्रथमदृष्टया साक्ष्य सामने आई है.

Examination Controller की आपत्ति के बाद क्या हुआ?

कोर्ट के आदेश में खियांग्ते की भूमिका से जुड़ा एक महत्वपूर्ण बिंदु एग्जामिनेशन कंट्रोलर असिम किस्पोट्टा की आपत्ति से जुड़ा है. जांच रिपोर्ट के अनुसार, जब Examination Controller ने टीडीपील और उसके कामकाज पर आपत्ति जताई तो खियांग्ते ने कथित तौर पर परीक्षा संबंधी जिम्मेदारी उस अधिकारी से हटाकर श्वेता कुमारी गुप्ता को सौंप दी गई.

कोर्ट ने इस तथ्य को महत्वपूर्ण माना और कहा कि अभियोजन का मामला केवल इस आधार पर नहीं है कि खियांग्ते जेपीएससी के अध्यक्ष थे, बल्कि जांच में उनके खिलाफ अहम सबूत भी मिले हैं. पूरे मामले में गवाह रुद्र प्रताप के बयान में खियांग्ते पर श्वेता कुमारी गुप्ता को उनके स्थानांतरण के बाद भी परीक्षा संबंधी जिम्मेदारी दिए जाने का आरोप लगाया गया.

Answer Key TDPL कर्मचारी तक पहुंचने का मामला

जांच में सामने आए एक अन्य गंभीर बिंदु Jharkhand Civil Services 2026 PT की Answer Key से जुड़ा है. सीआईडी के अनुसार अप्रैल 2026 में परीक्षा आयोजित होने के बाद आन्सर की सार्वजनिक होने से पहले 26 मई 2026 को JPSC की डिप्टी परीक्षा नियंत्रक श्वेता कुमारी गुप्ता ने कथित तौर पर Answer Key TDPL के कर्मचारी मो उस्मान को व्हाट्सएप के माध्यम से भेजी थी. सीआईडी ने इसे परीक्षा की गोपनीयता और निर्धारित प्रक्रिया के विपरीत माना. कोर्ट के आदेश में दर्ज है कि परीक्षा से जुड़े सुरक्षित दस्तावेज नियम के अनुसार पेन ड्राइव या हार्ड डिस्क के माध्यम से भेजे जाने चाहिए थे.

परीक्षा के अंदर बना कथित सिंडिकेट

सीआईडी की जांच केवल एजेंसी चयन तक सीमित नहीं है. केस डायरी में परीक्षा संचालन से जुड़े एक कथित संगठित सिंडिकेट का भी उल्लेख है. जांच एजेंसी ने टीडीपीएल के मार्केटिंग मैनेजर मनोज कुमार तिवारी उर्फ अभय कुमार तिवारी को इस सिंडिकेट का कथित मुख्य सरगना बताया है. आरोप है कि उसने अपनी ही कंपनी द्वारा संचालित परीक्षाओं में खुद अभ्यर्थी के तौर पर हिस्सा लिया और कई परीक्षाओं में सफल भी हुआ.

सीआईडी के अनुसार कथित सिंडिकेट अभ्यर्थियों को परीक्षा पास कराने और अंतिम चयन का भरोसा देकर पैसे वसूलता था. जांच सामग्री में प्रारंभिक परीक्षा पास कराने के लिए लगभग 5 लाख रुपये और अंतिम चयन के लिए 10 से 25 लाख रुपये तक लेने का आरोप दर्ज है.

OMR शीट में हेरफेर का आरोप

मामले का सबसे गंभीर पहलू परीक्षा की OMR शीट से जुड़ा है. सीआईडी के अनुसार कथित सिंडिकेट द्वारा प्रश्नपत्र लीक करने, फर्जी अभ्यर्थियों को परीक्षा में बैठाने, OMR शीट में भौतिक छेड़छाड़ और डिजिटल सिस्टम तथा सर्वर में हेरफेर जैसे तरीके अपनाए गए. सीआईडी ने दावा किया कि Forest Range Officer (FRO) परीक्षा में 350 से अधिक OMR शीट और Assistant Conservator of Forest (ACF) परीक्षा में 150 से अधिक OMR शीट कथित तौर पर प्रभावित की गईं. यही वह बिंदु है जिसने पूरे मामले को महज प्रशासनिक लापरवाही के बजाय कथित संगठित परीक्षा हेरफेर के शक तक पहुंचाया है.

एल खियांग्ते का पक्ष क्या है?

खियांग्ते ने अदालत में खुद को निर्दोष बताते हुए कहा कि शुरू में FIR में उनका नाम शामिल नहीं था. उन्होंने यह भी दलील दी कि जांच के दौरान उन्होंने सीआईडी का पूरा सहयोग किया और पूछताछ के लिए जारी नोटिस पर उपस्थित होते रहे. वहीं, बचाव पक्ष ने कहा कि तलाशी के दौरान उनके पास से कोई आपत्तिजनक सामग्री बरामद नहीं हुई और उनके खिलाफ साजिश में शामिल होने का प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है. उन्होंने यह भी कहा कि टीडीपीएल का चयन पुराने प्रचलन और उपलब्ध प्रक्रिया के आधार पर किया गया था.

जांच में खियांग्ते की भूमिका क्यों अहम हुई?

अगर पूरे मामले को देखें तो खियांग्ते के खिलाफ जांच मुख्य रूप से चार बड़े सवालों के इर्द-गिर्द घूमती है. पहला, कथित तौर पर ब्लैकलिस्टेड TDPL को JPSC की संवेदनशील परीक्षाओं का काम कैसे मिला? दूसरा, TDPL और आयोग के अधिकारियों के बीच कथित सांठगांठ में तत्कालीन चेयरमैन की क्या भूमिका थी? तीसरा, परीक्षा प्रक्रिया, OMR और डिजिटल सिस्टम में कथित हेरफेर के दौरान आयोग के शीर्ष स्तर पर किसे और कितनी जानकारी थी? चौथा, JPSC में CID की तलाशी के बाद इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के कथित हटाए जाने और उनमें डेटा से छेड़छाड़ की परिस्थितियों में खियांग्ते की क्या भूमिका थी?

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