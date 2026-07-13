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जब पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने कहा, 'मैं आत्महत्या कर लूंगा', यह सुनकर अवाक रह गए थे पूर्व सीईसी एसवाई कुरैशी

पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी ने कहा, "मुझे प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह का एक पैनिक कॉल आया, जिसमें उन्होंने कहा- कुरैशी, मैं आपसे तुरंत मिलना चाहता हूं... मैं आत्महत्या कर लूंगा..." उनका कॉल आते ही कुरैशी घबरा गए. उन्होंने कहा कि वह समझ नहीं पा रहे हैं कि पीएम मनमोहन सिंह ने ये बात क्यों कही.

नई दिल्ली : पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है. उन्होंने कहा कि उनके कार्यकाल में चुनाव आयोग की बड़ी महत्ता थी और उनकी सरकार चुनाव आयुक्तों का सम्मान करती थी. एक वाकया का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि एक बार तो उनका ऐसा कॉल आया, जिसे सुनकर वह घबरा गए थे.

दरअसल, एसवआई कुरैशी ने इस घटना का जिक्र अपनी एक किताब में किया है. उनकी किताब का नाम है- इंडिया एंड आई: अ हंड्रेड मेमोरीज, नाट अ मेमायर. इसमें उन्होंने लिखा, "जब हम यूपी में चुनाव करवा रहे थे, तब तत्कालीन कानून मंत्री सलमान खुर्शीद ने घोषणा की कि अगर वे सत्ता में आए तो अल्पसंख्यकों के लिए कोटा बढ़ा देंगे. इसकी तुरंत ही भाजपा ने शिकायत की. हम ऐसी सभी शिकायतों को बहुत गंभीरता से लेते थे. हमने तुरंत दूसरी पार्टी को नोटिस भेजा और दोनों तरफ से वकीलों की टीम पेश हुई. चार दिन की सुनवाई के बाद, हम इस नतीजे पर पहुंचे कि मिस्टर खुर्शीद ने वाकई आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया है. इसलिए हमने अधिकतम सजा दी. इसके बाद, कांग्रेस के कुछ मंत्री और नेता चुनाव आयोग और मेरे खिलाफ़ अनाप-शनाप बातें करने लगे. हम बहुत परेशान थे. मुझे लोगों की आलोचना से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन चुनाव आयोग की निंदा मंजूर नहीं थी."

आगे कुरैशी ने लिखा, "एक बार जब हरीश खरे (पूर्व पूर्व मनमोहन सिंह के मीडिया सलाहकार) मुझसे मिले, तो मैंने उनसे कहा कि इस तरह की अनाप-शनाप बातें मंजूर नहीं हैं और अगर मैं मीडिया से कहूं कि ऐसा हो रहा है, तो आपकी सरकार को बचाव का रास्ता नहीं मिलेगा. तो उन्होंने पूछा- क्या मैं प्रधानमंत्री को बताऊं? मैंने कहा- यह प्रधानमंत्री के लिए ही है ताकि वे कार्रवाई करें. अगले दिन मुझे प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह का घबराहट भरा फोन आया, जिसमें उन्होंने कहा- कुरैशी जी, मैं आपसे तुरंत मिलना चाहता हूं. जब मैं उनसे मिला, तो उन्होंने कहा- मिस्टर कुरैशी, हरीश ने मुझे कल रात आपकी बातचीत के बारे में बताया. अगर आप ऐसा सोचते हैं, तो मैं आत्महत्या कर लूंगा. मैं हैरान रह गया. मैं इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं था. मैं तो बस उन अनाप-शनाप बातों की ओर ध्यान दिला रहा था जो उनके मंत्री कर रहे थे. उन्हें शांत करने में मुझे 15-20 मिनट लगे. मैंने कहा- हम आपका सम्मान करते हैं. आप चुनाव आयोग के बहुत बड़े समर्थक हैं. यह उनकी संवेदनशीलता और आयोग के प्रति उनके गहरे सम्मान को दिखाता है. और चुनाव आयोग पर कोई भी आरोप उन्हें मंजूर नहीं था."

अपने कार्यकाल के दौरान विपक्ष के साथ अपने अनुभव के बारे में बात करते हुए, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी ने कहा, "हम विपक्ष के प्रति बहुत अधिक सकारात्मक थे. मेरी नीति यही थी - और मैंने अपने सभी अधिकारियों से यही कहा था - कि सरकार के पास बहुत ताकत होती है, वह बहुत कुछ करवा सकती है. विपक्ष सत्ता से बाहर होता है और उन्हें ही सहानुभूति और साथ की जरूरत होती है. इसलिए मैंने कहा कि उनके लिए हमारे दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे. अगर वे कल का अपॉइंटमेंट चाहते हैं, तो उन्हें आज ही दे दो. अगर वे आज का समय चाहते हैं, तो उन्हें अभी समय दो, उनकी बात सुनो और उनकी समस्या का समाधान करो. विपक्ष के साथ हमारे संबंध बहुत अच्छे थे. मेरे पूरे छह साल के कार्यकाल में मुख्य विपक्षी पार्टी भाजपा थी. उन्हें मेरे अच्छे बर्ताव का फायदा मिला. अरुण जेटली, जो पहले सुषमा स्वराज के साथ मेरी नजदीकी की वजह से मेरे प्रति काफ़ी नाराज रहते थे, जब उन्होंने मुझे काम करते देखा - मेरी उनकी सभी शिकायतों को धैर्यपूर्वक सुनना और उनका समाधान करना - तो वे मेरे काफी बड़े प्रशंसक और समर्थक बन गए."

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