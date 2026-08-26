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ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के किराना हिल्स को निशाना बनाने को लेकर पूर्व CDS ने खोले राज

यह पहली बार है जब जनरल चौहान ने भारत द्वारा आतंकी ठिकानों पर हमला करने संबंधी बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी सार्वजनिक की.

Former CDS Chauhan Op Sindoor
पूर्व चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) जनरल अनिल चौहान (फाइल फोटो ) (IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 26, 2026 at 7:08 AM IST

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नई दिल्ली: ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े मामले पर सफाई देते हुए पूर्व चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) जनरल अनिल चौहान ने मंगलवार को कहा कि पाकिस्तान के सरगोधा और उसके आस-पास मौजूद रडार की तलाश कर रहा एक 'लोइटरिंग म्यूनिशन' (एक तरह का ड्रोन हथियार) संभवतः किराना हिल्स के इलाके में जा गिरा होगा.

जहाँ पाकिस्तान की परमाणु सुविधाएँ स्थित हैं, क्योंकि इस हथियार की उम्र लगभग दो घंटे होती है और लक्ष्य न मिलने पर यह कहीं न कहीं गिर जाता है. जनरल चौहान ने उस अहम बैठक का भी जिक्र किया जिसमें आतंकी ठिकानों पर हमला करने का फैसला लिया गया.

उन्होंने कहा कि पहलगाम हमले के बाद प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में 29 अप्रैल को हुई बैठक में यह तय किया गया कि 'हमें पाकिस्तान को एक बड़ा सबक सिखाना चाहिए' और इसके लिए 'अकल्पनीय' कार्रवाई करनी चाहिए क्योंकि भारत सीमा पार से होने वाले आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेगा और इसे खत्म करना जरूरी है.

चौहान ने यहाँ एक कार्यक्रम में बताया कि पीएम मोदी ने सेना को निर्देश दिया था कि 'इसे अपने समय पर करें, लेकिन यह पक्का करें कि विफलता की कोई गुंजाइश न हो' और 'हमारे पास सबूत होने चाहिए'. उन्होंने बताया कि 'ऑपरेशन सिंदूर' से जुड़े अहम फैसले इसी महत्वपूर्ण बैठक में लिए गए थे. इसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, एनएसए अजीत डोभाल और तीनों सेनाओं के प्रमुख भी मौजूद थे.

नई दिल्ली में विवेकानंद सेंटर में बोलते हुए जनरल चौहान ने कहा कि कई बार यह सवाल पूछा गया है कि किराना पहाड़ियों पर हमला हुआ था या नहीं. 'मैं इस बात को साफ कर दूँ. कई बार यह पूछा गया है कि क्या किराना हिल्स पर हमला हुआ था या नहीं, जहाँ उनके (पाकिस्तान के) न्यूक्लियर ठिकाने हैं. उन हमलों से पहले हमने सरगोधा में बहुत सारे 'लोइटरिंग एम्युनिशन' भेजे थे और किराना हिल्स, सरगोधा से लगभग 10 किलोमीटर उत्तर में है.'

जनरल चौहान ने कहा, 'तो यह 'लोइटरिंग एम्युनिशन' सरगोधा और उसके आस-पास मौजूद रडार की तलाश किया. इसकी एक तय समय-सीमा होती है, यानी यह लगभग दो घंटे तक हवा में मंडराता रहता है और अगर इसे कोई टारगेट नहीं मिलता, तो यह नीचे आकर कहीं टकरा जाता है.'

उन्होंने आगे कहा, 'हो सकता है कि यह आकर उन्हीं पहाड़ियों में से किसी एक से टकराया हो. लोगों के मन में उठ रहे सवालों की एक वजह यह भी हो सकती है, क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया ने भी कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाई थीं जिनमें किराना पहाड़ियों से धुआं निकलता दिख रहा था.'

ऑपरेशन सिंदूर के दौरान डीजी एयर ऑपरेशन्स रहे एयर मार्शल एके भारती ने कहा था कि भारत ने पाकिस्तान की किराना हिल्स में किसी भी टारगेट पर हमला नहीं किया. हमें यह बताने के लिए धन्यवाद कि किराना हिल्स में कुछ न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन हैं. हमें इसके बारे में पता नहीं था. हमने किराना हिल्स पर हमला नहीं किया है.

मैंने कल अपनी ब्रीफिंग में इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी थी, एयर मार्शल भारती ने 12 मई, 2025 को सोशल मीडिया पर चल रही उन अटकलों के जवाब में यह बात कही, जिनमें कहा जा रहा था कि भारत ने पाकिस्तान की सेना के न्यूक्लियर हब माने जाने वाले ठिकाने पर हमला किया था.

भारत ने पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था, जिसमें 26 लोग मारे गए थे. भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान और पीओजेके में आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया. जब पाकिस्तान ने तनाव बढ़ाने की कोशिश की, तो भारत ने उसके एयरबेस पर जोरदार हमले किए जिससे उसे सीजफायर के लिए मजबूर होना पड़ा.

ये भी पढ़ें-ऑपरेशन सिंदूर पर सीडीएस ने फिर दिया बड़ा बयान, बोले- अभी यह खत्म नहीं हुआ

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