ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के किराना हिल्स को निशाना बनाने को लेकर पूर्व CDS ने खोले राज
यह पहली बार है जब जनरल चौहान ने भारत द्वारा आतंकी ठिकानों पर हमला करने संबंधी बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी सार्वजनिक की.
Published : August 26, 2026 at 7:08 AM IST
नई दिल्ली: ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े मामले पर सफाई देते हुए पूर्व चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) जनरल अनिल चौहान ने मंगलवार को कहा कि पाकिस्तान के सरगोधा और उसके आस-पास मौजूद रडार की तलाश कर रहा एक 'लोइटरिंग म्यूनिशन' (एक तरह का ड्रोन हथियार) संभवतः किराना हिल्स के इलाके में जा गिरा होगा.
जहाँ पाकिस्तान की परमाणु सुविधाएँ स्थित हैं, क्योंकि इस हथियार की उम्र लगभग दो घंटे होती है और लक्ष्य न मिलने पर यह कहीं न कहीं गिर जाता है. जनरल चौहान ने उस अहम बैठक का भी जिक्र किया जिसमें आतंकी ठिकानों पर हमला करने का फैसला लिया गया.
#WATCH | Delhi | Former CDS Anil Chauhan says, "At occasions, it's been asked whether Kirana Hills were hit or not, which is where their (Pakistan's) nuclear facilities are... Before those strikes, we had sent in a lot of loitering missions at Sargodha and Kirana Hills is about… https://t.co/vHScZAapJS pic.twitter.com/M6rqsSkW7U— ANI (@ANI) August 25, 2026
उन्होंने कहा कि पहलगाम हमले के बाद प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में 29 अप्रैल को हुई बैठक में यह तय किया गया कि 'हमें पाकिस्तान को एक बड़ा सबक सिखाना चाहिए' और इसके लिए 'अकल्पनीय' कार्रवाई करनी चाहिए क्योंकि भारत सीमा पार से होने वाले आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेगा और इसे खत्म करना जरूरी है.
#WATCH | Delhi | On China-Pakistan collusivity during Operation Sindoor, former CDS Anil Chauhan says, " pakistan's inventory of its platform today, 70 or 80% is of chinese origin. whether it is land-based, air platforms, some naval platforms, we also have an inventory of foreign… pic.twitter.com/9InpiBwpuU— ANI (@ANI) August 25, 2026
चौहान ने यहाँ एक कार्यक्रम में बताया कि पीएम मोदी ने सेना को निर्देश दिया था कि 'इसे अपने समय पर करें, लेकिन यह पक्का करें कि विफलता की कोई गुंजाइश न हो' और 'हमारे पास सबूत होने चाहिए'. उन्होंने बताया कि 'ऑपरेशन सिंदूर' से जुड़े अहम फैसले इसी महत्वपूर्ण बैठक में लिए गए थे. इसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, एनएसए अजीत डोभाल और तीनों सेनाओं के प्रमुख भी मौजूद थे.
नई दिल्ली में विवेकानंद सेंटर में बोलते हुए जनरल चौहान ने कहा कि कई बार यह सवाल पूछा गया है कि किराना पहाड़ियों पर हमला हुआ था या नहीं. 'मैं इस बात को साफ कर दूँ. कई बार यह पूछा गया है कि क्या किराना हिल्स पर हमला हुआ था या नहीं, जहाँ उनके (पाकिस्तान के) न्यूक्लियर ठिकाने हैं. उन हमलों से पहले हमने सरगोधा में बहुत सारे 'लोइटरिंग एम्युनिशन' भेजे थे और किराना हिल्स, सरगोधा से लगभग 10 किलोमीटर उत्तर में है.'
#WATCH | Delhi | On Operation Sindoor, Former CDS Anil Chauhan says, " pakistan's understanding of the situation was quite poor, even in the maritime domain... their daily briefings would tell where a carrier battle group was moving in the arabian sea, and when i checked back from… https://t.co/xIxtdPOraJ pic.twitter.com/DTlXikphLm— ANI (@ANI) August 25, 2026
जनरल चौहान ने कहा, 'तो यह 'लोइटरिंग एम्युनिशन' सरगोधा और उसके आस-पास मौजूद रडार की तलाश किया. इसकी एक तय समय-सीमा होती है, यानी यह लगभग दो घंटे तक हवा में मंडराता रहता है और अगर इसे कोई टारगेट नहीं मिलता, तो यह नीचे आकर कहीं टकरा जाता है.'
उन्होंने आगे कहा, 'हो सकता है कि यह आकर उन्हीं पहाड़ियों में से किसी एक से टकराया हो. लोगों के मन में उठ रहे सवालों की एक वजह यह भी हो सकती है, क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया ने भी कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाई थीं जिनमें किराना पहाड़ियों से धुआं निकलता दिख रहा था.'
#WATCH | Delhi | On Chinese satellite used by Pakistan during Operation Sindoor, former CDS Anil Chauhan says, " commercial satellite facilities are available from a number of us companies and similarly today there are a number of chinese companies also in the field which provide… pic.twitter.com/UgYiTo9Jqn— ANI (@ANI) August 25, 2026
ऑपरेशन सिंदूर के दौरान डीजी एयर ऑपरेशन्स रहे एयर मार्शल एके भारती ने कहा था कि भारत ने पाकिस्तान की किराना हिल्स में किसी भी टारगेट पर हमला नहीं किया. हमें यह बताने के लिए धन्यवाद कि किराना हिल्स में कुछ न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन हैं. हमें इसके बारे में पता नहीं था. हमने किराना हिल्स पर हमला नहीं किया है.
#WATCH | Delhi | On US President Trump's claims that he mediated ceasefire between India and Pakistan, Former CDS Anil Chauhan says, " the dgmo said he is not available till about 3 o'clock... and then we decided at 5 o'clock. so the ceasefire was decided between two dgmos, and… pic.twitter.com/Vk1zL20AVX— ANI (@ANI) August 25, 2026
मैंने कल अपनी ब्रीफिंग में इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी थी, एयर मार्शल भारती ने 12 मई, 2025 को सोशल मीडिया पर चल रही उन अटकलों के जवाब में यह बात कही, जिनमें कहा जा रहा था कि भारत ने पाकिस्तान की सेना के न्यूक्लियर हब माने जाने वाले ठिकाने पर हमला किया था.
भारत ने पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था, जिसमें 26 लोग मारे गए थे. भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान और पीओजेके में आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया. जब पाकिस्तान ने तनाव बढ़ाने की कोशिश की, तो भारत ने उसके एयरबेस पर जोरदार हमले किए जिससे उसे सीजफायर के लिए मजबूर होना पड़ा.