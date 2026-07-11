महिला हॉकी टीम चयन पर विवाद, असुंता लकड़ा ने कार्यप्रणाली पर जताई आपत्ति
एशियन गेम्स में हॉकी टीम चयन पर पूर्व कप्तान और सिलेक्शन समिति की सदस्य असुंता लकड़ा ने सवाल उठाए हैं. संवाददाता चंदन भट्टाचार्य की रिपोर्ट.
Published : July 11, 2026 at 10:16 AM IST
रांची: एशियन गेम्स 2026 के लिए भारतीय महिला हॉकी टीम की घोषणा के बाद चयन प्रक्रिया को लेकर नया विवाद सामने आया है. भारतीय महिला हॉकी टीम की पूर्व कप्तान और हॉकी इंडिया की चयन समिति की सदस्य असुंता लकड़ा ने आरोप लगाया है कि टीम चयन की प्रक्रिया में उन्हें पूरी तरह अलग रखा गया. उनका कहना है कि मार्च 2026 के बाद से चयन समिति की किसी भी ऑनलाइन या ऑफलाइन बैठक की सूचना उन्हें नहीं दी गई और न ही टीम चयन को लेकर उनसे कोई राय ली गई.
सदस्य के बावजूद चयन प्रक्रिया से रखा बाहर: असुंता
असुंता लकड़ा ने कहा कि शुक्रवार को एशियन गेम्स के लिए भारतीय महिला हॉकी टीम की घोषणा की गई. जिसमें झारखंड की चार खिलाड़ियों सलीमा टेटे, निक्की प्रधान, ब्यूटी डुंगडुंग और संगीता कुमारी को जगह मिली है. उन्होंने खिलाड़ियों के चयन पर कोई सवाल नहीं उठाया, लेकिन चयन प्रक्रिया को लेकर गंभीर आपत्ति जताई. उनका कहना है कि चयन समिति के सदस्य होने के बावजूद उन्हें पूरी प्रक्रिया से बाहर रखा गया, जो पारदर्शिता पर सवाल खड़े करता है.
हॉकी इंडिया हमेशा असुंता लकड़ा का करता है सम्मान: हॉकी महासचिव
पूर्व कप्तान ने यह भी कहा कि यदि चयन समिति के सदस्यों को ही बैठकों और निर्णय प्रक्रिया से दूर रखा जाएगा, तो निष्पक्ष चयन सुनिश्चित करना मुश्किल होगा. उन्होंने दावा किया कि महिला खिलाड़ियों के साथ हो रहे कथित अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने के कारण उन्हें नजरअंदाज किया जा रहा है.
वहीं, हॉकी इंडिया के महासचिव भोलानाथ सिंह ने असुंता लकड़ा के आरोपों को खारिज किया है. उन्होंने कहा कि हॉकी इंडिया हमेशा असुंता लकड़ा का सम्मान और सहयोग करता रहा है. उनके अनुसार लगाए गए सभी आरोप निराधार है और चयन प्रक्रिया तय नियमों के अनुसार पूरी की गई है.
इस पूरे घटनाक्रम के बीच चयन प्रक्रिया को लेकर चर्चा तेज हो गई है. हालांकि एशियन गेम्स के लिए घोषित भारतीय महिला हॉकी टीम अब अपने अभियान की तैयारी में जुट गई है. लेकिन चयन समिति की सदस्य द्वारा लगाए गए आरोपों ने हॉकी प्रशासन की कार्यप्रणाली और पारदर्शिता को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं. अब देखना होगा कि हॉकी इंडिया इन आरोपों पर आगे क्या कदम उठाता है.
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