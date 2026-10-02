ETV Bharat / bharat

विश्वेन्द्र सिंह ने फेसबुक पोस्ट में कांग्रेस पार्टी को अलविदा कहने के दिए संकेत, बोले- गलत रीति-नीति के साथ कदमताल नहीं कर पाऊंगा

पूर्व कैबिनेट मंत्री विश्वेन्द्र सिंह ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर पार्टी से इस्तीफा देने के संकेत दिए हैं.

पूर्व कैबिनेट मंत्री विश्वेन्द्र सिंह
पूर्व कैबिनेट मंत्री विश्वेन्द्र सिंह (File Photo)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 2, 2026 at 9:56 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

भरतपुर : कांग्रेस से निष्कासित किए जाने की तैयारियों की अटकलों के बीच पूर्व कैबिनेट मंत्री विश्वेन्द्र सिंह के एक फेसबुक पोस्ट ने प्रदेश की राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है. उन्होंने अपनी ही पार्टी की रीति-नीति और मौजूदा कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने पोस्ट में अपने कार्यकर्ताओं में आक्रोश और खुद के अंतरमन के दुखी एवं व्यथित होने की बात कही है.

साथ ही उन्होंने पार्टी को अलविदा कहने के संकेत देते हुए लिखा कि शायद अब वे पार्टी की गलत रीति-नीति के साथ कदमताल नहीं कर पाएंगे. उन्होंने अपनी पोस्ट पर मीडिया में कांग्रेस नेताओं के बयान वाली खबर को भी पोस्ट किया है. विश्वेन्द्र सिंह ने अपनी फेसबुक पोस्ट में पार्टी के अध्यक्ष को संबोधित करते हुए लिखा कि उन्होंने जीवन में हमेशा अपने इष्ट गिरिराज महाराज और अंतरात्मा की आवाज सुनकर फैसले लिए हैं. वहीं, कांग्रेस के भरतपुर जिलाध्यक्ष दिनेश सूपा ने विश्वेंद्र सिंह इस्तीफा देने की बात से इनकार किया है. उन्होंने कहा कि इस संबंध में उनके पास कोई सूचना नहीं है.'

इसे भी पढे़ं. विश्वेंद्र सिंह के बयान पर शेखावत का कांग्रेस पर निशाना, बोले- दाल में कुछ काला है

हाल ही में कुछ नेताओं की ओर से दिए गए बयानों को अनर्गल बताते हुए उन्होंने कहा कि इससे उनके कार्यकर्ताओं में आक्रोश है और उनका अपना मन भी दुखी है. उन्होंने कहा कि जिस पार्टी के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन न्योछावर कर दिया, उसी पार्टी में यदि उनकी निष्ठा, ईमानदारी और कर्तव्य परायणता का यह सिला मिलता है तो इससे वे अंदर तक हिल गए हैं.

यह लिखा पोस्ट में : उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि 'मैंने जीवन में हमेशा मेरे इष्ट गिरिराज महाराज और अंतरात्मा की आवाज सुनकर ही फैसला लिया है. आज कुछ छुटभैये तथाकथित नेताओं ने जो अनर्गल बयान दिए हैं, उससे मेरे कार्यकर्ताओं में आक्रोश है. मेरा भी अंतर मन दुखी और व्यथित है, जिस पार्टी के लिए मैंने मेरा जीवन न्योछावर कर दिया, आज उसी पार्टी ने मेरी निष्ठा, ईमानदारी, कर्तव्य परायणता का यह सिला दिया तो मैं अंदर से बहुत हिल गया हूं. मैंने हमेशा मान, सम्मान और स्वाभिमान से जीवन जिया है. मेरे उसूल और आदर्शों से कभी कोई समझौता नहीं किया.'

इसे भी पढे़ं. Vishvendra Vs Nem Singh : विश्वेंद्र बोले- नेता मैंने बनाया, झंडा मैंने सौंपा...नेम सिंह ने कहा- सम्मान करते हैं, लेकिन मुंह खोल दिया तो बहुत कुछ होगा

उन्होंने लिखा कि 'मेरे कार्यकर्ताओं में मौजूदा चापलूसी की परंपरा के कारण आक्रोश है. यदि सच को सच कहना, गलत और झूठ का साथ नहीं देना पाप है तो मैं इसको हर बार करूंगा. मैं न गलत करता हूं, न ही गलत सहन करता हूं. मेरा सार्वजनिक जीवन जनता जनार्दन की देन है. मैं इनके लिए ही जीता हूं और इनके लिए ही मरूंगा. मेरे खून का हर कतरा मेरे कार्यकर्ताओं, मेरे मतदाताओं, मेरे क्षेत्रवासियों, प्रदेश वासियों के लिए बहा है और बहेगा. मेरा सार्वजनिक जीवन खुली किताब है, बेदाग है. मैंने मेरे दामन पर कभी दाग न तो लगने दिया और न ही लगने दूंगा.'

उन्होंने आगे लिखा कि 'ऐसी परिस्थिति में दम घुटने से मरने के बजाय स्वाभिमान की मौत मरना बेहतर है. मेरे पुरखों ने कभी ऐसी चीजों से कभी समझौता नहीं किया. उनका अनुसरण करते हुए मैं भी आपको अलविदा कहने में ही अपनी भलाई समझता हूं. मैं शायद अब आपकी गलत रीति-नीति के साथ कदमताल नहीं कर पाऊंगा.' विश्वेन्द्र सिंह की इस पोस्ट से उनके राजनीतिक भविष्य को लेकर चर्चाएं तेज हो सकती हैं. हालांकि, उन्होंने पोस्ट में पार्टी छोड़ने की औपचारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन उनकी ओर से इस्तेमाल किए गए शब्दों और पार्टी की कार्यशैली पर उठाए गए सवालों को उनके मौजूदा राजनीतिक रुख के रूप में देखा जा रहा है.

इसे भी पढे़ं. विश्वेंद्र सिंह के बयान पर डोटासरा का पलटवार, ब्यूरोक्रेट्स को भी पीसीसी चीफ ने दी खुली चेतावनी

TAGGED:

FORMER MINISTER VISHVENDRA SINGH
VISHVENDRA SINGH HINT OF RESIGN
VISHVENDRA SINGH SOCIAL MEDIA
पूर्व मंत्री विश्वेन्द्र सिंह

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.