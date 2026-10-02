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विश्वेन्द्र सिंह ने फेसबुक पोस्ट में कांग्रेस पार्टी को अलविदा कहने के दिए संकेत, बोले- गलत रीति-नीति के साथ कदमताल नहीं कर पाऊंगा

पूर्व कैबिनेट मंत्री विश्वेन्द्र सिंह ( File Photo )

भरतपुर : कांग्रेस से निष्कासित किए जाने की तैयारियों की अटकलों के बीच पूर्व कैबिनेट मंत्री विश्वेन्द्र सिंह के एक फेसबुक पोस्ट ने प्रदेश की राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है. उन्होंने अपनी ही पार्टी की रीति-नीति और मौजूदा कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने पोस्ट में अपने कार्यकर्ताओं में आक्रोश और खुद के अंतरमन के दुखी एवं व्यथित होने की बात कही है.