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मुख्य निर्वाचन आयुक्त पर महाभियोग का प्रस्ताव: पूर्व नौकरशाहों और बुद्धिजीवियों ने सौंपा गंभीर आरोपों का नोटिस

नई दिल्ली: देश के चुनावी लोकतंत्र और निर्वाचन आयोग की निष्पक्षता को लेकर उठे सवाल और देशभर में चल रहे प्रदर्शनों के बीच सोमवार शाम को एक बड़ा घटनाक्रम सामने आया. पूर्व नौकरशाहों और बुद्धिजीवियों ने सोमवार शाम मुख्य निर्वाचन आयुक्त पर महाभियोग का प्रस्ताव लेकर उनसे मिलने जाने वाले थे, लेकिन अशोका रोड स्थित चुनाव आयोग मुख्यालय पर सुरक्षा जवानों को तैनात कर बैरिकैडिंग कर दी गई.

इसपर मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ गंभीर संवैधानिक और प्रशासनिक चूक के आरोप लगाते हुए उन्हें पद से हटाने के लिए महाभियोग की औपचारिक सूचना दी गई है. इसमें शामिल दिल्ली के पूर्व उपराज्यपाल नजीब जंग, पूर्व गृह सचिव गोपाल कृष्ण पिल्लै, अमिताभ पांडे (पूर्व सचिव, भारत सरकार), यशोवर्धन आजाद (पूर्व विशेष निदेशक, आईबी एवं पूर्व सीआईसी) योगेंद्र यादव सहित अन्य प्रतिनिधिमंडल ने संविधान के अनुच्छेद 324 (5) के तहत इसे 'सिद्ध कदाचार और अक्षमता' का मामला बताते हुए मुख्य निर्वाचन आयुक्त से तत्काल अपने पद से इस्तीफा देने की मांग की.

पूर्व एलजी ने उठाए सवाल (ETV Bharat)

पूर्व एलजी नजीब जंग ने कहा कि हमने करीब चार दशकों तक बतौर वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी काम किया. जिस संविधान की उन्होंने शपथ ली, आज उसी का पालन नहीं किया जा रहा. वहीं योगेंद्र यादव और अंजलि भारद्वाज ने पांच अक्टूबर को देश के प्रतिष्ठित पूर्व नौकरशाहों, राजनयिकों और नागरिक समाज के प्रतिनिधियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने यह कदम लोकतंत्र की रक्षा के लिए उठाया है. चुनाव आयुक्तों को दिए गए नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पद देश के पहले चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन जैसी महान परंपराओं का संवाहक है, लेकिन मौजूदा नेतृत्व इस पद की गरिमा और संवैधानिक दायित्वों को निभाने में पूरी तरह विफल रहा है.

कड़ी आपत्ति जताई: प्रतिनिधिमंडल की तरफ से सौंपे गए आरोप-पत्र में आयोग के कामकाज पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं. मुख्य रूप से कई बिंदुओं पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त को घेरा गया है. पूर्व गृह सचिव गोपाल कृष्ण पिल्लै ने आरोप लगाया कि विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) सहित कई बड़े और संवेदनशील निर्णय अन्य निर्वाचन आयुक्तों से पर्याप्त चर्चा या विचार-विमर्श के बिना लिए गए. आयोग के दो सदस्यों ने इन बैठकों और एजेंडा-मिनट्स न होने पर कड़ी आपत्ति जताई थी. निर्वाचन नामावली के पुनरीक्षण के लिए फॉर्म-6 में किए गए बदलावों को आयोग के सदस्यों द्वारा अवैध करार दिया गया था. बाद में मूल फॉर्म को बहाल करना इस बात का प्रमाण है कि प्रक्रिया वैधानिक नहीं थी. इसके साथ ही, करोड़ों नागरिकों को अपना मताधिकार पाने के लिए कथित तौर पर झूठी घोषणाएं करने के लिए विवश किए जाने का गंभीर आरोप भी शामिल है.

नजीब जंग ने कहा कि निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों (ERO) की वैधानिक भूमिका को दरकिनार कर 'ECINET' व्यवस्था लागू करने की प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए गए. यह प्रक्रिया पूरी होने पर वयस्क आबादी और मतदाताओं के बीच का अंतर 15 करोड़ तक पहुंच सकता है, जो चुनावी इतिहास में सबसे बड़ी संख्या होगी. इसका सबसे बुरा असर गरीबों, महिलाओं, प्रवासियों, अल्पसंख्यकों और बुजुर्गों जैसे वंचित वर्गों पर पड़ा है.

आरोप-पत्र और महाभियोग की सूचना में मुख्य निर्वाचन आयुक्त के खिलाफ 6 मुख्य आरोप लगाए गए हैं.